Na possível estreia de Cárdenas, Atlético-MG recebe o Democrata no Independência

Atlético-MG e Democrata-GV é uma partida que tem história. Já protagonizaram até uma final do Campeonato Mineiro no distante ano de 1991, além de outros tantos jogos em muitos anos de Estadual. Neste sábado (14), a bola vai rolar mais uma vez para este embate que tem muita tradição no estádio Independência, em Belo Horizonte, valendo pela terceira rodada do campeonato, às 19h30 (de Brasília).

Dizer que o Atlético não está com a cabeça na Copa Libertadores da América, onde a equipe alvinegra fará sua estreia quarta-feira (18), contra o Colo-Colo (CHI) é uma mentira. Por isso, o técnico Levir Culpi não vai poupar ninguém para dar ritmo aos atletas e reforçar o lado técnico dos jogadores titulares. Uma vez que o Galo vai priorizar a competição Sul-Americana, nada mais justo que encontrar no Campeonato Mineiro uma forma de entrosar os jogadores.

Recém-promovido ao Módulo I do Campeonato Mineiro, o Democrata buscar retormar os saudosos dias de glória que o confirmaram em uma potencia do interior de Minas Gerais. Mesmo assim, a Pantera ainda não deu o ar de sua graça. Continua a espreita, esperando a hora de atacar. Resta saber quando ela vai dar caras para o torcedor de Governador Valadares, além de evitar o desgosto de lutar contra o descenso novamente.

Entrosamento e mudança no time: Levir Culpi busca o time ideal

Visando a disputa da Copa Libertadores da América, o técnico Levir Culpi não vai poupar titulares diante do Democrata. O treinador acredita que o entrosamento entre os jogadores, mesmo em início de temporada, é importante para a disputa do torneio. Mesmo assim, Levir segue fazendo testes e buscando o encaixe perfeito para o Galo assim como foi no ano passado.

O treinador divulgou a escalação da equipe e jogará com Maicosuel no lugar do jovem Carlos. Com isso, Levir tira um atacante e coloca um meia de criação aberto pela ponta esquerda, retomando um esquema de jogo que virou moda entre os times brasileiros. O 4-2-3-1 deixará o atacante Lucas Pratto mais fixo e jogará a responsabilidade da armação em Luan, Dátolo e Maicosuel.

Carlos ficará no banco de reservas, em um setor que começa a ter varios jogadores de qualidade para a posição. O colombiano Sherman Cárdenas vai figurar entre os suplentes e com boas possibilidades de fazer sua estreia pelo Atlético. Sobre o fato de os titulares atuarem na partida diante da Pantera, às vésperas da viagem para Santiago do Chile para enfrentar o Colo-Colo, o lateral direito Marcos Rocha foi a favor da decisão do treinador

"No meu ponto de vista, acho que é importante dar sequência à equipe titular. Faltarão quatro dias para o jogo, dá para a equipe titular jogar sábado, dar o nosso melhor e buscar a vitória", ressaltou.

Democrata vai em busca da primeira vitória no caldeirão do Horto

Sem conquistar uma vitória sequer no Campeonato Mineiro, o Democrata joga suas fichas em cima do confronto contra o Atlético para dar a volta por cima no Estadual. A equipe treinada por Gilmar Estevam, que foi vice-campeão mineiro com a Pantera em 1991, testou algumas formações durante a semana para trazer um time forte para Belo Horizonte.

A equipe chegou a capital mineira nesta sexta-feira (13) e treinou na Toca da Raposa 2 sem o zagueiro Jadson, que se lesionou no joelho direito e segue de fora. Em contrapartida, o meia Paulinho está confirmado após ficar de fora do jogo contra o Boa Esporte, na rodada anterior. O técnico Gilmar Estevam não liberou jornalistas para acompanhar o treinamento e permitiu o avanço dos profissionais apenas nos últimos minutos.