Grêmio busca recuperação no Gauchão ante lanterna Veranópolis

Neste sábado (14), dentro da Arena, o time comandado por Felipão recebe o Veranópolis em busca de recuperação no Campeonato Gaúcho. Após perder para o Brasil de Pelotas, o Tricolor fará o seu primeiro jogo sem o centroavante Marcelo Moreno, negociado com o futebol chinês. Lanterna da competição e ainda sem vitórias, o clube da Serra terá a difícil missão de encarar um dos grandes da capital. Pior campanha e ataque menos efetivo do Estadual, a equipe treinada por Julinho Camargo, ex-treinador da base e do elenco principal do Grêmio, precisará melhorar o desempenho apresentado até o momento.

Grêmio conta com retorno de Luan para voltar a vencer

Após cumprir suspensão na derrota de 1 a 0 para o Xavante, o atacante Luan estará de volta diante do Veranópolis, na vaga de Lincoln ou Éverton. No comando do ataque, Lucas Coelho e Everaldo foram testados e disputam o lugar do boliviano. Recuperado de dores musculares, o primeiro leva vantagem e deverá receber a oportunidade de iniciar entre os titulares.

Capitão com a saída do argentino Hernán Barcos, Rhodolfo disse ser complicado perder jogadores experientes, mas que o Tricolor tem mostrado evolução nos últimos confrontos.

“Nós estamos mudando bastante. É um grupo novo. Vamos tentando encaixar e entrosar. Já evoluímos, com mais posse de bola nesse último jogo, com jogadores novos. Mas temos que ir treino a treino, jogo a jogo. Com tranquilidade, vamos evoluir cada vez mais. Estava lembrando que, do time da semifinal do ano passado, só o Grohe e eu jogamos de novo contra o Brasil de Pelotas. Mudou muita gente, e é difícil manter o entrosamento. Jogo a jogo, treino a treino, vamos evoluindo”, afirmou.

No treino desta sexta-feira, o lateral-direito Matías Rodríguez e o zagueiro Gabriel Silva ocuparam os lugares de Galhardo e Rhodolfo, respectivamente, mas deverão aparecer como opções no banco.

Lanterna da competição ainda não venceu pelo Gauchão

Depois de começar o estadual com empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, em Gravataí, o Veranópolis não conquistou mais pontos e nem balançou as redes de seus oponentes. Frente ao Lajeadense, foi superado por 2 a 0 e frustrou o seu torcedor. No duelo seguinte, novamente em casa, acabou derrotado para o Ypiranga de Erechim pelo placar mínimo. Na última quarta-feira, o técnico Julinho Camargo amargou mais um resultado negativo, desta vez para o Caxias. No estádio Centenário, o zagueiro Rodrigo Arroz marcou o único gol do embate, que deixou o VEC na última colocação.

Comandado pelo responsável por formar atletas como Anderson, Lucas Leiva e Carlos Eduardo, o Veranópolis conta com o atacante Lê, vice-artilheiro do estadual de 2012, que disputa o seu terceiro Gauchão com a camisa do clube. O meio-campista Eduardinho, há oito anos no Antônio David Farina, é outro destaque e líder do elenco.

Além de possuir o pior ataque, com apenas um tento em quatro rodadas, o único representante da cidade na elite do futebol gaúcho conta com uma defesa que já foi vazada em cinco ocasiões, com média de gols sofridos acima de um por partida, dando ao time a ingrata lanterna do Gauchão