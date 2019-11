Grêmio tropeça no Veranópolis e perde segunda seguida na Arena

O Grêmio recebeu o Veranópolis pela quinta rodada do campeonato gaúcho, na Arena do Grêmio. Vindo de derrota para o líder Brasil de Pelotas, a chance de reabilitação era diante do time da serra, que não venceu nenhum de seus quatro primeiros jogos. Mas, a zebra aproveitou o carnaval para se colorir na Arena. O pentacolor abriu o placar com o gol de David Dener. Sem poder de reação, a equipe de Felipão chegou à segunda derrota consecutiva em casa, a terceira no campeonato. O Veranópolis deixou a lanterna, agora com cinco pontos.

O Grêmio tem apenas seis. Na próxima rodada, na quarta-feira (18), o Grêmio enfrenta o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, 22h. Mais cedo, o Veranópolis recebe o São Paulo.

Veranópolis não se intimida e faz 1 a 0

O Grêmio começou com a iniciativa e até bastante movimentação. A equipe que adentrou o gramado da Arena era muito jovem. Pela primeira vez o quarteto do meio para frente foi formado por Douglas e os mais novos Luan, Everton e Lucas Coelho. Nessa formação, o Tricolor ainda teve dificuldades no último passe e para criar perigo à meta do goleiro do Veranópolis.

O time da serra, então lanterna da competição, não ficou retrancado e também tentou chegar. Foi aos 21 minutos que David Dener recebeu de Luciano Amaral e chutou para a bola desviar em Erazo e morrer nas redes de Marcelo Grohe. Surpreendente o gol do Veranópolis para um Grêmio com muitas dificuldades de reagir na partida.

Somente aos 31', Fellipe Bastos bateu falta com força e Matheus espalmou para salvar o VEC. Se a desvantagem de um gol era terrível, Luciano Amaral quase ampliou aos 44', com chute sobre o travessão.

Felipão promove trocas, mas Grêmio não reage

No segundo tempo, o Grêmio veio com duas trocas. Galhardo e a novidade Pedro Rocha entraram. O atacante fez seu primeiro jogo como profissional. Com personalidade, foi responsável por minutos de alguma pressão em seus primeiros movimentos.

Pedro Rocha sofreu faltas e finalizou com perigo aos 19, quando girou sobre o marcador e chutou para defesa do goleiro Matheus. O Veranópolis, mais recuado, tinha a opção do contra-ataque e por vezes conseguia encaixar.

Douglas, pela direita, arriscou de fora da área, mas mandou fraco pela linha de fundo, aos 22'. Minutos depois, o meia tomou o cartão amarelo por reclamação e as vaias apareceram fortes para o camisa 10.

Lincoln entrou no jogo, quem saiu foi o atacante Lucas Coelho, na última troca de Felipão. O torcedor já estava em pura impaciência na Arena. A passos largos, o relógio caminhou contra o Tricolor, que amargurou a segunda derrota consecutiva jogando em casa.