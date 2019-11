Santa Cruz se reapresenta sem Anderson Aquino e com dúvida no ataque

Nessa segunda-feira (16) de Carnaval em Recife, nem todos puderam curtir como foliões. O elenco coral, por exemplo, fez uma reapresentação separada em dois períodos, já que na próxima quarta-feira (18) o Santa Cruz volta a jogar pelo Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. O duelo é diante do Central, em Caruaru, pela 3ª rodada.

Na parte da manhã, os atletas do Mais Querido realizaram uma movimentação na academia do clube sob preparação dos preparadores físicos George Castilhos, Jaílton Cintra e Joelson Correia, já que o último domingo (15) foi de folga geral. No sábado (14), o grupo realizou amistoso diante da Agap, no Arruda, e saiu vitorioso em 3 a 1. Durante o jogo-treino, porém, o treinador Ricardinho contou com a baixa do atacante Anderson Aquino.

O centroavante da Cobra Coral sentiu um trauma no tornozelo esquerdo e não participou dos trabalhos, à tarde, com o restante do plantel. Outro que não integrou foi o goleiro Fred, que realizou tratamento de uma lombalgia. Ambos, porém, realizaram os movimentos físicos na primeira etapa do dia e serão reavaliados pelo médico Fábio Pereira antes da viagem à capital do Agreste.

No segundo momento, o técnico tricolor comandou um coletivo-tático, complementado de testes de bola parada, visando explorar a bola aérea para o confronto com a Patativa. A equipe considerada titular iniciou com: Bruno, Moisés, Alemão, Danny Morais e Renatinho; Édson Sitta, Bileu, Émerson Santos, João Paulo e Guilherme Biteco; Betinho.

Mesmo sem estar com presença confirmada entre os 11, Waldison pede empenho e determinação do time, que ainda não venceu no estadual. O jogador ressalta que a atuação não pode ser tão apática como foi diante do Serra Talhada, no último domingo (8).

"A receita para vencer o Central é se impor. O que não pode é jogar como jogamos contra o Serra Talhada. Não podemos ficar em uma situação confortável. Temos que brigar mais e mostrar mais atitude em campo. Só assim temos condições de vencer", afirmou.