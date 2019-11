Corinthians x São Paulo (2-0)

00:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Corinthians e São Paulo. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

23:57 Na Arena, o Corinthians foi superior e derrotou o São Paulo por 2 a 0 pela estreia da fase de grupos da Libertadores. Elias e Jadson, um em cada tempo, marcaram os gols do jogo.

49' FINAAAL DE JOGO!!!

48' UUUH!! Fagner recupera a bola na direita e cruza rasteiro para Danilo, que chuta de primeira e a bola passa muito perto do gol de Rogério Ceni

47' Corinthians toca a bola e administra o resultado.

46' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Jadson; ENTRA: Mendoza

44' Teremos mais quatro minutos de acréscimos.

43' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Emerson; ENTRA: Malcom.

42' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Elias; ENTRA: Bruno Henrique.

42' Após escanteio, a defesa do Corinthians afasta. No rebote, Reinaldo chuta por cima do gol.

40' QUASE O TERCEIRO! Renato Augusto chuta e Rogério faz defesa estranha. Na saída de bola, Elias retoma a bola, que sobra para Danilo. O meia chuta e a bola vai por cima do gol.

39' Bruno cruza na área, mas a zaga corinthiana tira.

38' Posse de bola: 42% pro Corinthians, 58% pro São Paulo

37' São Paulo mantém a posse da bola, mas não consegue furar o bloqueio da zaga corintiana.

36' Neste momento, Corinthians é mais efetivo nos passes, enquanto o São Paulo não mostra objetividade.

34' Rafael Toloi arrisca de muito longe e chuta pra fora.

33' Desarmes: 28 do Corinthians, 19 do São Paulo

32' Thiago Mendes é lançado, mas o meia são paulino estava impedido.

31' Jádson é lançado, mas o bandeirinha marca impedimento.

30' Após cruzamento de Bruno, Cássio sai mal e espalma para o meio, mas Fagner consegue fazer o recuo para o goleiro de novo, que fica caído.

28' CARTÃO AMARELO PARA FELIPE!

27' CARTÃO AMARELO PARA LUIS FABIANO!

25' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! SAI: Maicon; ENTRA: Thiago Mendes.

25' CARTÃO AMARELO PARA GANSO!

24' RECLAMAÇÃO! Jogadores do São Paulo reclamam muito da arbitragem de um empurrão de Sheik em Bruno no lance do segundo gol

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!! JADSON!! Após contra-ataque, Emerson Sheik lança Jadson na esquerda, que invade a área, dribla o zagueiro e chuta pro gol!

21' Renato Augusto recebe na área e rola para trás. Fábio Santos pega de primeira e chuta forte pro gol, mas Rogério Ceni faz boa defesa.

20' Entrada de Reinaldo na vaga de Alan Kardec pouco surte efeito para o São Paulo, que sofre pressão do Corinthians.

19' Ralf tenta chute de fora da área, mas pega mal e manda longe do gol.

18' Renato Augusto cabeceia, a bola bate em Denilson e os jogadores pedem pênalti, mas árbitro ignora.

16' Jadson recebe na entrada da área, mas chuta muito longe do gol, sem qualquer perigo.

15' Jogo mais truncado nesse momento na Arena Corinthians.

13' São Paulo toca a bola no campo de ataque, mas também tem dificuldades para entrar na defesa.

12' Desarmes: 19 do Corinthians, 13 do São Paulo

10' CONFUSÃO! Jadson tentou chutar a bola com Denilson caído e Ganso chegou empurrando.

9' CARTÃO AMARELO PARA DENÍLSON!

8' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! SAI: Alan Kardec; ENTRA: Reinaldo.

7' Muricy Ramalho fará primeira alteração do clássico.

6' Falta para o Corinthians na entrada da área e defesa afasta

5' Luis Fabiano cabeceia sem perigo à meta de Cássio.

4' Souza não consegue alcançar a cobrança de Michel Bastos e a bola sai pela linha de fundo.

3' PRESSÃO! Após uma série de tentativas de chute, Danilo recebe livre dentro da área e manda uma bomba em direção ao gol, mas Rogério Ceni estava atento e fica com a bola.

2' Segundo tempo começa com muitas divididas e disputas entre os dois times.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

22:48 Corinthians foi superior ao São Paulo neste primeiro tempo. Com um belo gol, Elias colocou o Timão na frente do Majestoso. Em instantes, começa a etapa complementar. Fique conosco!

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

45' Jadson cobra falta na área, mas a bola vai direto pela linha de fundo.

44' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

42' Bola volta a rolar na Arena Corinthians.

41' Emerson Sheik está caído e pede atendimento.

39' Cruzamento de Ganso vai nas mãos de Cássio. Jogo segue 1 a 0.

38' Escanteio para o São Paulo.

36' A cobrança fechada de Ganso passa com perigo pelo gol de Cássio, sem ninguém completar.

34' Posse de bola já é maior para o São Paulo: 51% a 49%.

33' Denilson desarma Jadson após tentativa de contra-ataque.

32' Escanteio para o São Paulo e defesa corinthiana afasta.

30' Souza arrisca de longe, mas a bola sobe demais e não assusta o goleiro Cássio.

28' O São Paulo chega bem, mas a arbitragem marca impedimento de Luis Fabiano.

27' Com quase meia hora de jogo, o Corinthians ainda domina amplamente o jogo.

26' Kardec dá ótimo passe na direita para Bruno. O lateral tinha boa condição para cruzar, mas escorregou e a bola saiu.

24' Após outra troca de passes, Fábio Santos invade a área pela esquerda e finaliza, mas a bola passa por cima do gol.

23' Primeira chegada do São Paulo! Após cobrança de escanteio, Luís Fabiano cabeceia na direção do gol, mas Cássio só acompanha a bola sair.

21' Bruno comete falta dura em Emerson Sheik.

20' Defesa do São Paulo consegue afastar.

19' Escanteio para o Corinthians.

17' Passes errados: 7 do Corinthians, 6 do São Paulo

16' Por ora, apenas o Corinthians joga. O São Paulo ainda não conseguiu se encontrar e erra muitos passes.

14' Este foi o sexto gol de Elias contra o São Paulo e o primeiro na passagem atual.

13' QUASE O SEGUNDO! Jadson coloca a bola na área e Gil ganha da zaga com o pé. A bola passa muito perto do gol.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!! ELIAS!! Após troca de passes no meio-campo, Jadson lança a bola na área e Elias, de primeira, manda para o fundo das redes!

10' SUBIU A BANDEIRA! Primeiro impedimento do jogo é de Alan Kardec.

8' Jogando em casa, o Corinthians consegue sair tocando, enquando a marcação do São Paulo não é eficiente neste começo de majestoso.

6' São Paulo começa a ficar com a bola no pé e troca passes.

5' Emerson Sheik arrisca de muito longe, pega mal na bola e chuta pra fora.

4' Corinthians melhor nesse começo de jogo. São Paulo ainda não conseguiu trocar passes.

3' Maicon leva pisão de Elias. Falta para o Tricolor

1' QUASE! Jadson invade a área pela direita e chuta rasteiro. A zaga afasta, Fabio Santos pega o rebote e manda por cima do gol.

0' COMEÇAAA O JOGO!!!!

21:57 Tudo pronto para a bola rolar!

21:52 Times já estão perfilados para a execução do Hino Nacional.

21:51 Corinthians e São Paulo em campo. Muita festa na Arena!

21:44 Em instantes, a bola rola na Arena Corinthians para o primeiro Majestoso válido pela Libertadores na história! Fique conosco!

21:20 SÃO PAULO ESCALADO! Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Michel Bastos; Denilson, Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec e Luis Fabiano.

21:20 CORINTHIANS ESCALADO! Cassio; Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto; Emerson e Danilo.

20:30 O árbitro do clássico paulista Corinthians x São Paulo será Ricardo Marques Ribeiro (Minas Gerais). Ele será auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (Sergipe) e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais).

20:20 A Arena Corinthians é o palco do confronto de logo mais entre Corinthians e São Paulo. O estádio tem capacidade para 62 mil torcedores e promete receber bom público.

20:15 FIQUE DE OLHO: Luis Fabiano, atacante do São Paulo. O camisa 9 começou 2015 em forma, sem polêmicas e titular. Além disso, em 13 partidas pelo Tricolor contra o Corinthians, o jogador já balançou as redes oito vezes. (Foto: Getty Images)

20:10 FIQUE DE OLHO: Danilo, meia do Corinthians. Substituto de Guerrero, o jogador ganhou posição de Vagner Love e será titular. Além disso, ele tem a fama de ser decisivo em clássicos. (Foto: Getty Images)

20:05 No São Paulo, por sua vez, Muricy Ramalho faz mistério. Recém-contratado, Dória pode formar dupla com Rafael Tolói na zaga. Além disso, Alan Kardec deve ser o titular ao lado de Luis Fabiano no ataque. No mais, o Tricolor não deverá ter grandes novidades para o clássico desta quarta-feira (18).

20:00 Para o time que irá a campo, o técnico Tite, em entrevista coletiva, afirmou que, por merecimento, escalará Danilo na vaga de Guerrero, suspenso. Havia a expectativa pela entrada de Vagner Love, mas o atacante, segundo o treinador, só tem condiçóes de atuar apenas 45 minutos e por isso, começará o majestoso no banco de reservas. ''Danilo vive um momento técnico muito bom. Vagner tem um tempo máximo de 45 minutos. Os trabalhos com bola e suas reações ainda estão abaixo do nível. Vamos aproveitar as características do Danilo e o momento que vive. Eu não tenho Vagner em melhores condições. Também é verdade que a equipe vai infiltrar mais. O Danilo abre e faz o pivô por cima e por baixo. É uma questão de merecimento''

19:56 Pelo lado tricolor, o técnico do São Paulo Muricy Ramalho analisou a situação dos dois times para o clássico e enxerga ambos em situações bem parecidas na temporada. ''Está muito igual, dentro do campo é parecido, a base foi mantida, o técnico é da casa, sem dificuldades... Aqui trouxemos alguns jogadores, saíram outros... Acho que é a competição mais difícil de todos os tempos, principalmente nosso grupo, mas vamos chegar igual ao Corinthians, a única diferença é que eles jogam em casa'', disse.

19:53 O lateral esquerdo do Corinthians Fábio Santos, que teve passagem pelo Tricolor, mostrou empolgação com o duelo inédito contra o São Paulo: ''É um momento histórico, raro, nunca aconteceu isso numa Libertadores. O Corinthians me proporcionou vários momentos especiais na carreira e este será mais um. Apesar de ser um duelo de fase de grupos, valer três pontos, a gente sabe que vale muito mais que isso. Fico feliz de poder fazer parte de tudo isso'', comemorou Fábio.

19:50 Tratando-se de jogos oficiais, tanto Corinthians como São Paulo estão invictos em 2015. Pelo lado do Timão, foram apenas três jogos pelo estadual, mas os três pontos foram conquistados em todos eles, incluindo a vitória no clássico contra o Palmeiras e triunfo no agregado por 5 a 1 do confronto contra o Once Caldas pela pré-Libertadores. O Tricolor, por sua vez, entrou direto na fase de grupos por ter sido o vice-campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado e também teve bom começo de temporada, até aqui. Com exceção do empate sem gols contra o Santos, o time de Muricy Ramalho balançou a rede, no mínimo, duas vezes em todas as disputas. Ademais, possui o melhor ataque com 14 gols e acumulando quatro vitórias.

19:46 Além disso, o primeiro Corinthians x São Paulo da história da Copa Libertadores da América poderá ser lembrado também por outra razão. Vítima do gol 100 de Rogério Ceni na carreira, o Timão corre o risco de somar mais um “centésimo” vindo do rival. Isso porque, até o momento, o goleiro já foi vazado 99 vezes somando todas suas participações na competição continental.

19:43 O último confronto entre as equipes aconteceu justamente na Arena, onde Corinthians e São Paulo se enfrentaram em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Naquela ocasião, o Timão derrotou o Tricolor por 3 a 2 com dois gols de Fábio Santos e um de Paolo Guerrero. Edson Silva e Souza descontaram para os visitantes.

19:40 O São Paulo, por sua vez, já disputou 159 partidas pela Copa Libertadores da América, tendo 80 vitórias, 38 empates e 41 derrotas. Sagrou-se campeão três vezes, em 1992, 1993 e 2005.

19:37 O Corinthians já disputou 96 jogos pela Copa Libertadores da América, tendo 51 vitórias, 22 empates e 23 derrotas. Sagrou-se campeão apenas uma vez, em 2012.

19:35 Corinthians e São Paulo têm uma das mais acirradas rivalidades do futebol brasileiro. Atualmente, já houveram 320 partidas entre os dois times, com 119 vitórias do Corinthians, 101 empates e 100 vitórias do São Paulo.

19:32 Corinthians e São Paulo se enfrentarão pela primeira vez na Libertadores e estão no Grupo 2 da competição, juntamente com Danubio (URU) e San Lorenzo (ARG).

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Corinthians x São Paulo , pela Copa Libertadores, partida a ser disputada às 22h, na Arena Corinthians.