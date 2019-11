Mike comemora gol e cita importância de coletivo do Sport na vitória ante Socorrense

Não foi fácil como a torcida do Sport esperava, nem aquela atuação convincente que todos querem, porém a vitória diante do Socorrense injetou confiança ao elenco, que venceu pela primeira vez na Copa do Nordeste. O triunfo, de virada, deu moral principalmente ao treinador Eduardo Baptista, que fez alterações cruciais no intervalo e a equipe conseguiu fazer um segundo tempo superior ao primeiro.

Um dos que jogou a partida por completa e teve boa atuação foi o atacante Mike, que marcou o gol da virada rubro-negra e balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo como titular. O atleta comemorou ter ajudado e citou a importância da coletividade em campo.

"Eu vinha trabalhando muito forte, hoje tive mais uma oportunidade e fico feliz por ter feito o gol e ter ajudado o Sport a vencer. Nós enfrentamos o jogo hoje como uma decisão, sabíamos que não poderíamos perder de jeito nenhum, e todo mundo está de parabéns, conseguimos a vitória", afirmou.

Outra peça fundamental para os três pontos, porém, veio do banco de reservas. Felipe Azevedo, que não atuava oficialmente com a camisa leonina há exatos três meses, entrou na lateral-direita na vaga de Alex Silva. O jogador, no entanto, surpreendeu e teve rendimento além do esperado, ao anotar um gol e dar uma assistência.

Atuando pela segunda vez na carreira na lateral, Azevedo disse estar disposto a ajudar o comandante onde for necessário. Assim como o companheiro de posição, valorizou o empenho que o grupo teve dentro das quatro linhas e comemorou o seu desempenho.

"Hoje, foi na lateral. Eu estou aqui para ajudar. Qualquer posição que Eduardo achar que eu seja capaz de fazer, eu vou dar meu melhor. O (Éwerton) Páscoa me ajudou, o (Rodrigo) Mancha também, e deu certo. Consegui dar um passe e fazer um gol para sairmos com a vitória", garantiu Felipe.

Os números do ataque do Leão, no início de temporada, são empolgantes. No momento, o setor ofensivo é o melhor do Campeonato Pernambucano, com sete tentos marcados em três jogos e artilharia da competição pertence ao meia-atacante Élber, que marcou em três oportunidades. Contando com amistoso contra o Nacional, do Uruguai, mais de um terço (seis) - dois de Mike e Samuel; um de Felipe Azevedo e Joelinton - das vezes que o time foi à rede, os homens de frente foram efetivos.