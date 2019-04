Jogadores do Joinville não escondem tristeza após novo tropeço no Catarinense

Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Catarinense 2015, Joinville e Guarani de Palhoça empataram em 1 a 1 neste sábado (21), na Arena Joinville, depois de o time da casa sair atrás no placar no confronto contra o vice lanterna da competição. O resultado, que deixa o JEC na sexta posição, com sete pontos, e agora há três partidas sem vencer, não satisfez os torcedores, que protestaram contra a equipe na saída do gramado com gritos de “vergonha”.

Em meio à crise, os jogadores do Joinville não esconderam a tristeza com a situação do clube. Após o zagueiro Guti e o capitão Marcelo Costa se recusarem a falar com a imprensa, o atacante Fabinho, que entrou no segundo tempo para tentar virar o placar, concedeu entrevista à Rádio 89 Fm, de Joinville, e disse que ele e todo grupo sabem que a equipe ainda deve render muito mais.

“Sabemos que estamos devendo, por isso essa cara de tristeza. A gente sabe que pode render mais, mas é buscar força, a competição é difícil e às vezes a ansiedade está nos atrapalhando. Precisa voltar a confiança que a gente tinha. Vamos juntos nos superar e sair dessa, como em outras oportunidades.”

Na coletiva após a partida, Claudiomiro, auxiliar técnico de Hemerson Maria que estava suspenso após a expulsão na derrota do JEC para o Criciúma, admitiu que o resultado não foi bom devido aos pontos perdidos em casa.

“Nós trabalhamos várias formas de atuar e achamos melhor essa de hoje. Nos treinamentos, trabalhamos em cima da forma que foi hoje. A vitória é o que a gente está correndo atrás, e a coisa está afunilando. Com respeito ao adversário, são dois pontos que perdemos em casa. Temos que trabalhar. O grupo está ciente que precisamos mostrar mais, ter mais aplicação em campo.”

Talvez o único que tenha algo a comemorar após o jogo do lado do Joinville é Tiago Luis. O atacante, que no ano passado defendeu a Chapecoense, fez sua estreia nesta partida e foi o autor do gol de empate do JEC. Mesmo assim, o discurso não foi de comemoração.

“A situação está difícil, estamos praticamente em uma crise porque o campeonato é de tiro curto já para classificar. Nem tudo está dando errado porque o time joga mal, mas a fase é ruim e nada dá certo. Fico feliz pelo gol, mas eu não queria ter feito, preferia que o time saísse com a vitória. Agora vamos trabalhar pra na próxima partida o time sair com o resultado”, disse o atacante em entrevista ao canal SporTV na saída do gramado.

O Joinville tenta se recuperar da crise na próxima quarta-feira (25), em casa, contra o Figueirense, às 22h.