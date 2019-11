Dupla de ataque garante vitória do Porto ante América no Campeonato Pernambucano

Em partida realizada no Estádio Antônio Inácio, em Caruaru, Porto e América se enfrentaram na tarde deste sábado (21) pelo Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2015 e o resultado foi melhor para o Gavião do Agreste. O time da casa venceu por 2 a 1, graças ao bom desempenho da dupla de ataque. Jeffinho e Kiros marcaram, enquanto o Mequinha diminuiu com Douglas Silva.

Com o resultado, o tricolor seguiu na 3ª colocação, com sete pontos ganhos. O alviverde permaneceu na 4ª posição, à frente do Vera Cruz pelo confronto direito, com apenas quatro pontos. A próxima rodada será a última dos jogos de ida e os jogos serão realizados todos na terça-feira (24). Os caruarenses enfrentam o Ypiranga às 15h, em mais um jogo a ser realizado no Antônio Inácio. Por sua vez, os americanos visitam o Atlético no Estádio Paulo Petribu, em Carpina, às 20h.

O destaque da partida foi a eficiência das equipes nas finalizações. No primeiro tempo, o Porto abriu o placar logo aos sete minutos, quando Jeffinho fez a festa do público presente. Depois do gol, não aconteceram mais lances de perigo. O Gavião teve mais posse de bola e foi melhor em campo, por isso, saiu merecedor da vitória na etapa inicial, já que o América só se defendeu e pouco agrediu.

No segundo tempo, o Periquito avançou seus jogadores em busca do empate fora de casa e a estratégia deu certo. Aos 19 minutos, Douglas Silva conseguiu empatar o jogo e equilibrar a disputa entre as duas equipes. Mas o Porto fez valer seu mando de campo do meio para o fim do duelo.

Aos 31 minutos, David cometeu falta dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima para os donos da casa. Na cobrança, o artilheiro Kiros marcou e deu números finais ao jogo, ainda que o América tentasse pressionar mais uma vez. No entanto, não deu certo e o placar terminou favorável aos mandantes.

Pesqueira supera Ypiranga fora de casa e mantém liderança

Em jogo de baixo nível técnico e com poucas jogadas ofensivas durante todos os 90 minutos no Otávio Limeira Alves, o Ypiranga tropeçou dentro de casa diante Pesqueira ao ser derrotado por 2 a 0. Os gols foram assinalados por Élton Luís e Tiago Lima.

O triunfo deixou a Águia na liderança do Hexagonal do Rebaixamento, com nove pontos, e complicou ainda mais a situação da Máquina de Costura, que estaciona na lanterna, com dois pontos ganhos. Os pesqueirenses agora visitam o Vera Cruz no Carneirão, na próxima terça-feira (24), às 20h. O time celeste também não atuará em seu estádio, ao ir até o Antônio Inácio encarar o Porto, mas às 15h.

Atlético leva a melhor diante do Vera Cruz em jogo com apagão

Fechando a rodada, no Paulo Petribu, Atlético e Vera Cruz mediram forças para tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento à Série A-2 do estadual. Com direito a problema nos refletores por mais de uma hora, o Tatu demonstrou força dentro de seus domínios, mesmo sem apoio da torcida, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Belisco e Rodrigo, de pênalti.

A vitória deixou o time de Carpina na vice-liderança, com sete pontos, à frente do Porto apenas pelo saldo de gols. O próximo duelo do debutante na elite será na próxima terça-feira (24), diante do América, às 20h e novamente em casa. O Galo das Tabocas, porém, cai para a 5ª colocação e empata com o América nos quatro pontos, mas fica na zona de rebaixamento devido à derrota no confronto direto. A equipe vitoriense volta a jogar no mesmo dia e horário, mas contra o Pesqueira e dentro de seus domínios.