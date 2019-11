Fluminense x Vasco da Gama (0-1)

20:32 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Vasco. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

20:28 O Vasco joga melhor e vence o Fluminense por 1 a 0 no Engenhão com gol de Luan, de pênalti.

47' FIM DE JOGO!!

45' Yago arranca em muita velocidade e consegue escanteio

44' Henrique lança do meio de campo e a bola vai na direção do gol. Martin põe pra escanteio

42' Faltas: 24 do Fluminense, 18 do Vasco

40' CARTÃO VERMELHO PARA RAFINHA!

39' Yago sai fazendo fila, cava falta e juíz marca.

38' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO!

36' CARTÃO AMARELO PARA THALLES!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! GOL DE LUAN!!!!! ZAGUEIRO BATE E CONVERTE O PÊNALTI, APESAR DE CAVALIERI TER IDO BEM NA BOLA!

34' PÊNALTI PARA O VASCO!!

33' CARTÃO AMARELO PARA FRED!

31' Edson arrisca de longe e Martin Silva faz a defesa em dois tempos

30' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Gilberto; ENTRA: Thalles.

29' UUH!! Jhon Cley lança Yago, que ajeita para Gilberto finalizar! Cavalieri defendeu.

28' Gerson levanta na área buscando Kenedy, mas Martín Silva defende.

27' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Marcinho; ENTRA: Jhon Cley.

26' Giovanni força para Vinícius, mas Martín Silva defende.

25' Julio dos Santos cruza e zaga afasta.

23' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wellington Silva; ENTRA: Rafinha.

23' Wellington Silva cai e pede substituição.

21' Marcinho bate escanteio, Rodrigo ganha no alto, mas cabeceia mal

20' Jogo recomeça.

20' Parada técnica!

19' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Rafael; ENTRA: Yago

17' Marcinho levanta na área, bola é desviada e Julio dos Santos acerta a trave

16' UUUUH!!! Marcinho levanta na área, bola é desviada e Julio dos Santos acerta a trave

14' Marcinho cobra falta na área, Diego Cavalieri sai mal, e a bola sai pela linha de fundo.

13' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Lucas Gomes; ENTRA: Gerson.

11' Passes errados: 24 do Fluminense, 15 do Vasco

10' Guiñazu levanta bola na área, e Marcinho quase chega para completar.

8' Atendimento a Vinicius após entrada dura de Guiñazu.

7' Vinícius fica no chão após choque com Guiñazu.

6' UUUH!! Rodrigo cobra falta e bola estoura no travessão!

4' Assim como no primeiro tempo, etapa complementar começa amarrada, com muitas faltas.

3' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE!

1' Marcinho cobra falta para a área, e Rafael Silva cabeceia sem perigo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Marlone; ENTRA: Kenedy

19:22 Fluminense e Vasco ficam no 0 a 0 neste primeiro tempo truncado e com poucas chances de gols. Em instantes, começa a etapa complementar. Fique conosco!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

44' Christiano, pela esquerda, tenta cruzamento, mas jogada não dá certo, e Wellington Silva afasta.

42' Desarmes: 6 do Fluminense, 9 do Vasco

41' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO!

40' Vinícius cobra falta para a área, e zaga vascaína tira

38' Cavalieri empurra Rafael Silva na cara do árbitro, que não dá amarelo ao goleiro.

36' Serginho tenta lançamento para Madson, mas Victor Oliveira chega primeiro e cabeceia pra escanteio

35' Diego Cavalieri recebe atendimento após choque com Gilberto

34' Julio dos Santos lança Gilberto, que divide forte com Cavalieri

33' Madson cruza, mas Wellington Silva afasta.

32' QUASE! Vinícius arrisca de longe e Martín Silva faz boa defesa

31' Rodrigo chega com muita força num carrinho arrojado para desarmar Marlone.

29' Wellington Silva puxa para o meio, mas finaliza mal.

28' O Vasco marcou nove e levou dois gols no Campeonato Carioca.

27' Marlon estica para Giovanni, que cruza em cima de Madson.

26' Passes errados: 6 do Fluminense, 7 do Vasco

25' Wellington Silva cruza e Luan afasta.

24' QUASE! Madson levanta bola na área, Gilberto se antecipa e cabeceia com potência. Cavalieri, bem no lance, encaixa

23' Atendimento médico a Wellington Silva após entrada dura de Guiñazú

22' CARTÃO AMARELO PARA GUIÑAZU!

20' Marcinho dribla Marlone, que devolve o drible na sequência, mas é parado com um puxão do vascaíno

20' Parada técnica!

18' Atendimento médico a Luan por choque com Victor Oliveira.

17' Marcinho cobra falta pra área, mas Fred corta de cabeça

16' Atendimento a Rafael Silva por choque com Henrique

15' UUH! Gilberto pega cruzamento de Madson, ganha de dois zagueiros e chuta cruzado

13' Lucas Gomes chuta de longe, sem nenhum perigo para Martín Silva.

11' Jean tenta o passe para Lucas Gomes, mas erra o passe

10' Faltas: 3 do Fluminense, 0 do Vasco,

9' Rafael atrasa mal para Cristiano, que não consegue dominar a bola.

8' Madson recebe de Julio dos Santos, cai após contato de Marlone, e árbitro marca.

6' Partida bastante estudada até agora. Sem nenhuma grande chance de gol.

5' Madson cobra lateral pra área e Gilberto não consegue o desvio.

4' Vasco segue mais presente no campo de ataque.

2' Luan lança Marcinho, que é desarmado por Victor Oliveira.

1' Torcida do Vasco vaia Marlone, cria do Cruzmaltino.

0' COMEÇA O JOGO!!

18:15 Pela preliminar no Carioca Sub-20, o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 0.

18:02 VASCO DA GAMA ESCALADO! Martin, Madson, Rodrigo, Luan e Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos e Marcinho; Rafael Silva e Gilberto

18:00 FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Edson, Jean, Vinícius, Marlone, Lucas Gomes e Fred.

17:00 O árbitro do clássico Fluminense e Vasco será Luis Antônio Silva Santos. Ele será auxiliado por Wagner de Almeida Santos e Gilberto Stina Pereira.

16:50 O Engenhão é o palco do confronto de logo mais entre Fluminense e Vasco. O estádio tem capacidade para 47 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

16:45 No Vasco, o atacante recém-contratado Gilberto fará a sua estreia já como titular. O técnico Doriva repetiu a formação trabalhada na última sexta-feira (20). Com isso, o cruzmaltino deve ir a campo com os seguintes jogadores: Martin Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Serginho e Guiñazu; Julio dos Santos, Marcinho e Rafael Silva; Gilberto. Bernardo foi expulso contra o Barra Mansa e por isso, está suspenso.

16:42 Para o time que irá a campo, Cristóvão Borges poderá ter as ausências de Wagner e Edson. Ambos se recuperam de problemas físicos, mas participaram normalmente das atividades neste sábado (21). No setor defensivo, Victor Oliveira deve atuar na vaga de João Filipe, mal na última partida na derrota para o Volta Redonda. No meio, outra novidade: Vinicius pode entrar no lugar de Robert. Com isso, o Flu deve ir a campo com: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Rafinha, Jean, Vinícius, Marlone e Lucas Gomes; Fred.

16:40 FIQUE DE OLHO: Marcinho, meia do Vasco. O jogador vem sendo uma das referências no meio de campo do equipe. Além disso, é um dos destaques do elenco, com dois gols marcados. (Foto: Divulgação/Vasco)

16:35 FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. É o artilheiro isolado do Campeonato Carioca com cinco gols e costuma ser decisivo em clássicos. (Foto: Divulgação/Fluminense)

16:30 No Vasco, o volante Serginho, que foi titular em todos os cinco jogos realizados no estadual, mostrou-se surpreso com a rápida adaptação. ''Quando fui contratado, o Guiñazu estava machucado. Existia um espaço no meio. Mas mesmo assim eu não esperava que fosse tão rápido. Sempre trabalho em busca do meu espaço e começamos bem o ano, sofrendo poucos gols. Estamos no caminho certo e agora teremos um clássico importante, um jogo sempre bom de jogar. Os dois times tropeçaram no meio da semana e precisam vencer. Precisamos ter tranquilidade.''

16:27 No Fluminense, o meia Vinícius lamentou a ausência do Maracanã para o clássico deste domingo (22). Ele queria viver pela primeira vez a experiência de disputar um clássico estadual no estádio. ''As partidas importantes sempre têm polêmicas, ma estou completamente focado no jogo e prefiro deixar esses assuntos para diretoria comentar. É uma pena ter que adiar o sonho de jogar uma grande partida no Maracanã. Desde pequeno via clássicos com o estádio lotado e imaginava um dia sentir essa emoção. Fluminense e Vasco já fizeram partidas com um número gigante de torcedores. Espero que no Engenhão não seja diferente.''

16:24 Pelo lado do Vasco, existe a pressão pelo resultado, ainda mais depois das declarações do presidente Eurico Miranda sobre o empate com o Barra Mansa, onde o mandatário afirmou queo time “não jogou absolutamente nada”: ''A gente sempre trabalha na direção de apresentar um futebol vistoso, envolvente e de vitória. Mas nem sempre é da maneira que a gente quer. Estamos no início do projeto e a cobrança sempre vai existir. Mas cobrança interna também há, minha com jogadores. Acho que faltou competitividade, acredito que esse jogo (Barra Mansa) pode ser o divisor de águas. Temos que encarar isso assim. Para essa partida pedi uma reflexão para todos. Queremos criar time competitivo, vencedor. Temos que mudar nossa atitude. Mas com certeza foi boa essa repercussão interna'', disse Doriva, técnico do Vasco.

16:20 Pelo clássico acontecer no Engenhão e não no Maracanã - casa do Flu -, o técnico Cristóvão Borges fez duras críticas: ''Sobre a rivalidade, ela já é grande, (então isso) não acirra mais. Mas se perguntar a quem gostam de futebol, todos vão dizer que querem jogar no melhor lugar, no melhor palco. Tem que jogar no Maracanã. Falta bom senso. Ficamos para trás. Vamos tomar de sete (7 a 1 contra a Alemanha) e continuar falando. Além disso, as duas grandes torcidas vão deixar de assistir ao time porque o estádio não vai ter uma boa capacidade. É errado'', disse o trei

16:16 Já no Engenhão, palco da partida deste domingo (22), o último encontro entre as equipes aconteceu pela semifinal da Taça Guanabara de 2013, com uma vitória do Vasco por 3 a 2. Dedé, Romário, Bernardo marcaram para os Cruzmaltinos, enquanto Wellington Nem e Thiago Neves anotaram para o Tricolor.

16:13 O último encontro entre as equipes foi com vitória cruzmaltina. No Maracanã, em partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca de 2014, o Vasco derrotou o Fluminense pelo placar mínimo com gol de Edmílson. Naquela ocasião, o Flamengo consagrou-se campeão estadual.

16:10 No histórico de confrontos, Fluminense e Vasco já se enfrentaram 357 vezes. No total, foram 117 vitórias do Tricolor, 102 empates e 138 vitórias do Cruzmaltino.

16:07 No Campeonato Carioca, Fluminense está na quarta colocação com 12 pontos, enquanto o Vasco encontra-se em quinto, com 11.

Classificação PTS JGS 1º Botafogo 16 6 2º Volta Redonda 14 6 3º Flamengo 13 5 4º Fluminense 12 5 5º Vasco 11 5

16:04 Tanto Fluminense como Vasco começaram o ano de 2014 sob desconfiança de seus torcedores. O Tricolor, que deixou de ser patrocinado pela Unimed após 15 anos, começou bem a temporada. Venceu as primeiras quatro partidas do Campeonato Carioca - passou pelo Friburguense, Nova Iguaçu, Bangu e Boavista. Entretanto, conheceu a sua primeira derrota frente ao Volta Redonda e, com isso, busca recuperação no clássico. O Cruzmaltino, por sua vez, tratando-se de jogos oficiais, está invicto em 2015. Venceu as duas primeiras - Cabofriense e Madureira -, empatou com Tigres, derrotou o Macaé e voltou a empatar novamente, desta vez com o Barra Mansa.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Vasco, partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, a ser disputada às 18h30, no Engenhão.