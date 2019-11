Internacional bate São Paulo-RS com gols de Alex e mantém invencibilidade

O São Paulo de Rio Grande recebeu o Internacional pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Apesar disso, as duas equipes realizaram o sexto jogo de cada na competição, por conta de partidas adiadas. Em campo, o Inter trouxe a estreia do uruguaio Nico Freitas, como volante. O São Paulo tinha pela frente o primeiro jogo do técnico Ben Hur.

O Inter abriu vantagem no primeiro tempo e construiu 2 a 0. O São Paulo aproveitou lance isolado para descontar na etapa final. Com a vitória, o colorado avança aos 12 pontos na tabela e tem semana com Libertadores na quinta-feira e Gre-Nal no domingo (1). O São Paulo fica com apenas seis pontos e enfrenta o União Frederiquense, também no próximo domingo.

Inter aproveita bobeiras da defesa do São Paulo e larga na frente

O Internacional entrou no jogo com um misto de atletas que podem ser os titulares na Libertadores e outros recebendo novas oportunidades. Nisso, os erros de passe foram constantes nos minutos iniciais no Aldo Dapuzzo. O São Paulo criou as primeiras chances com mais perigo. Aos 17, Alisson espalmou um voleio, mas já havia sido marcado impedimento. No minuto seguinte, Chumbinho invadiu a área e concluiu em chute cruzado pela linha de fundo.

O Inter respondeu com uma cabeçada de Juan em escanteio cobrado da direita. O zagueiro do colorado cometeu falta, ignorada pelo árbitro e quem salvou o Leão foi o goleiro Vilar. Mas o arqueiro não conseguiu evitar a fugida de Alex, em posição legal, que invadiu a área, driblou-o e completou de mansinho às redes. Aberto o placar aos 32 minutos.

Em outra trapalhada, o São Paulo errou o passe no meio, Jorge Henrique aproveitou, deu um drible da vaca no marcador e sofreu pênalti de Villar, que recebeu o cartão amarelo. Na cobrança, ele de novo: Alex. 2 a 0, aos 44 da etapa inicial e vantagem tranquila para o colorado.

Nilmar segue jejum de gols, São Paulo reage, mas Inter segura no fim

No segundo tempo, o Inter começou administrando a vantagem e o São Paulo na pressa para descontar o prejuízo, mas ainda pouco organizado. Para piorar, o árbitro marcou pênalti em um toque da bola no braço do defensor rubro-verde, em um lance muito rápido e sem a intenção do atleta. Só não foi maior o estrago porque Nilmar mandou o chute na penalidade e parou em grande defesa de Vilar. O atacante colorado mantém um grande jejum por não marcar gols .

No São Paulo, mudanças para reagir com a entrada de Dudu Mandai, jogador veloz na equipe. Ele teve a melhor chance em conclusão espalmada por Alisson. Quem também ingressou foi o experiente atacante Edmar, esperança na troca com a saída de Matão.

Exatamente Edmar quem descontou a vantagem colorada. Em jogada da direita, o cruzamento encontrou ele quase sobre a linha e o jogador completou para as redes de Alisson. 2 a 1 e jogo vivo no Dapuzzo.

Nos minutos finais, o Inter cadenciou o jogo com o irritado Rafael Moura, ingressado na vaga de Nilmar, e com a experiência do melhor em campo Alex. O estreante Nico Freitas saiu para entrada de Rodrigo Dourado. O São Paulo tentou alguma fumaça com levantamentos para área, mas nada que pudesse chegar na igualdade. Vitória do Internacional por 2 a 1, após 21 anos sem jogar na cidade de Rio Grande.