Rithely festeja gol e cita importância de grupo do Sport nos campeonatos: "Depende de nós"

Nesse domingo (22), o Sport recebeu o Serra Talhada na Ilha do Retiro, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2015. Em jogo com segunda etapa movimentada, o Leão conseguiu mais uma vitória, se mantendo com 100% de aproveitamento e permanecendo na liderança isolada do Hexagonal do Título.

Um dos que ficou satisfeito com o triunfo foi o volante Rithely, autor do segundo gol e que o dedicou à esposa, grávida de seis meses do primeiro filho do casal. O cabeça de área ressaltou o empenho do trabalho coletivo, citando como importante para sair com os três pontos diante da torcida.

"O Danilo é que fica mais livre, que tem mais liberdade pra ir. Já o Mancha aparece uma, duas vezes, e eu gosto de aparecer um pouco ali na frente e hoje foi um jogo melhor pra poder fazer isso. Nosso time fez jogo ser fácil. Todo mundo correu, batalhou correu e se dedicou. Joelinton teve mérito de tomar do goleiro e fazer o gol. Nosso time se dedica e fazemos os jogos ficarem mais fáceis", comentou.

O meio-campista também falou sobre a postura da equipe no estadual e na Copa do Nordeste, explicando que a apresentação vinha sendo diferente devido à falta de dedicação do próprio plantel. De acordo com o marcador, o resultado positivo diante do Socorrense, na última quinta-feira (19), foi fundamental para uma melhora.

"Nós conversamos porque só depende da gente. Somos nós que temos que fazer diferente. Ano passado fazíamos isso num campeonato mais difícil. Agora, conversamos que precisávamos nos dedicar um pouco mais. É só se dedicar que o nosso time consegue grandes jogos. A gente tem que ir pensando um jogo de cada vez. Vamos procurar a classificação no Campeonato Pernambucano e depois reverter a situação na Copa do Nordeste", concluiu Rithely.

Quem também falou sobre o nível do Pernambucano e do regional foi o comandante Eduardo Baptista, que enxerga de maneira diferente a comparação entre as duas competições em disputa. O treinador leonino faz questão de não desmerecer os times participantes de ambas, exaltando a dificuldade que poderá encontrar, independente do adversário em questão.

"De maneira nenhuma a Copa do Nordeste é mais difícil que o Estadual. Se eu falasse isso, estaria desmerecendo Náutico e Santa Cruz, que são nossos maiores rivais. Não posso falar que o Campeonato do Nordeste é mais difícil que o Pernambucano, que tem grandes equipes, lá tem o Coruripe que pode surpreender e aqui tem o Salgueiro. São dois campeonatos parecidos", afirmou o técnico.