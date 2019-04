Porto vence e tira Pesqueira da liderança do Hexagonal do rebaixamento no Pernambucano

Aos poucos, o Hexagonal da Permanência começa a ser definido. A quinta rodada foi realizada nesta terça-feira (24). O primeiro jogo aconteceu à tarde, no Estádio Antônio Inácio, em Caruaru. O Porto precisava vencer para tentar assumir a liderança, e o Ypiranga tinha que vencer para respirar e sair da incômoda lanterna. Melhor para o time da casa, que venceu por 1 a 0.

Mesmo fora de casa, a Máquina de Costura tomou conta a partir dos 15 minutos iniciais. Os jogadores reclamaram de pênalti em duas oportunidades, mas a arbitragem não marcou. O time ainda acertou a trave no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Porto tentou buscar o jogo, e o Ypiranga continuou ofensivo. Mas o último colocado pagou o preço por não conseguir abrir o marcador quando teve suas oportunidades. Aos 12 minutos, Luquinha abriu o placar para o Gavião do Agreste. A situação azulina ficou ainda mais complicada quando teve um jogador expulso.

América empata com Atlético e segue na zona de rebaixamento

Além da Máquina de Costura, outro time tradicional do futebol pernambucano corre risco de rebaixamento. O América ficou duas vezes na frente do marcador, no duelo contra o Atlético, mas não conseguiu a vitória. O placar de 2 a 2 foi ruim para ambos. O time de Carpina caiu para a terceira colocação, enquanto o Mequinha caiu para a zona de rebaixamento.

Mesmo fora de casa, o América teve ótimas oportunidades de conquistar um ótimo resultado. Aos 17 minutos, o Periquito abriu o marcador, mas os donos da casa buscaram a igualdade e conseguiram aos 33, com Patrick. Ainda na etapa inicial, o veterano atacante Carlinhos Bala colocou os alviverdes em vantagem mais uma vez. No segundo tempo, com valentia, o Tatu-Bola empatou o jogo mais uma vez e deu números finais ao jogo.

Vera Cruz vence Pesqueira e sai da degola

O tropeço do América favoreceu o Vera Cruz. O jogo, realizado no Estádio Carneirão, terminou com vitória do Galo das Tabocas sobre o Pesqueira por 3 a 1. Com o resultado, o Vera deixou a zona de rebaixamento, e o Pesqueira perdeu a liderança com a vitória do Porto.

O time da casa logo pôs ordem no jogo e começou a prevalecer o mando de campo aos 10 minutos, quando Cesinha recebeu na entrada da área e bateu cruzado para o fundo do gol. Aos 30 minutos, uma das torres apagou completamente e o jogo foi paralisado por 10 minutos.

O segundo tempo ganhou mais emoção, principalmente na parte final. Aos 33 minutos, Genildo empatou para o Pesqueira. Mas, no minuto seguinte, e aos 38 minutos, o Vera Cruz sacramentou a vitória com gols marcados por Fábio e Bala.

Próximos jogos

A próxima rodada, a primeira dos jogos de volta, acontece no próximo sábado (28). Às 15 horas, o América enfrenta o Atlético no Estádio dos Aflitos, em Recife. Às 16h, o Ypiranga tem um duelo crucial na luta para se manter na elite estadual. O adversário será o Porto, no Otávio Limeira. Mais tarde, às 20h, o Pesqueira enfrenta o Vera Cruz no Estádio Joaquim de Britto.