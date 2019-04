Atlético-MG joga mal, é derrotado pelo Atlas e se complica na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (25) o Atlético Mineiro recebeu o Atlas, do México, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Em partida com altos e baixos das duas equipes a equipe mexicana conseguiu aproveitar um contra ataque e venceu a partida por um a zero com gol de Suárez.

Agora a equipe brasileira se complicou no grupo e amarga a lanterna do Grupo 2 com duas derrotas. O Galo volta a campo no próximo domingo (01), quando enfrenta o Guarani pelo Campeonato Mineiro às 16h.

Primeiro tempo com domínio atleticano

O jogo começou sem lances de perigo e com as duas dificuldades para criar devido a forte chuva que caia em Belo Horizonte. O primeiro lance de perigo surgiu aos cinco minutos, com uma chegada da equipe visitante. Castillo cruzou da ponta esquerda para entrada da área, Millar dominou a bola conseguiu cortar Leonardo Silva e Jemerson e finalizou colocado no canto esquerdo, só que a bola foi para fora. Aos seis minutos veio a resposta do Galo. Luan recebe na ponta direita e arrisca chute cruzado. Maicosuel e André chegam atrasado, e a bola sai pela linha de fundo. O Atlas continuou forçando as jogadas pelo lado direito da defesa do Atlético. Com oito minutos Caballero recebe a bola, acha espaço na marcação de Patric e arrisca. A bola passa perto da trave esquerda de Victor.

Depois de dez minutos de jogo o Atlas tinha marcação acertada e o Atlético não conseguia criar jogadas com a bola no chão e abusava de cruzamentos. Aos 13 minutos, Dátolo cobrou escanteio da esquerda. Leonardo Silva cabeceou no meio da área. A bola desviou na marcação e sobrou para Vilar. Com 19 minutos uma lambança do goleiro Vilar. O arqueiro tentou sair jogando tocando e deu a bola nos pés de Luan que chutou de bico e a bola passou raspando a trave. Com lançamentos para área a equipe da casa continuava levando perigo. Aos 21 minutos, Lucas Cândido lançou da esquerda, e a bola sobrou na área para Patric que finalizou forte, mas travado pela zaga que mandou a bola para escanteio.

Após os 20 minutos a pressão atleticana começou a surgir e os mexicanos não passavam do meio campo. Mas as oportunidades conseguiam surgindo somente em cobranças de escanteio. Com 27 minutos que surge outra forma de levar perigo. O atacante Luan recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, a bola desviou e passou raspando a trave. Com 33 minutos o atacante André perdeu uma chance incrível. Após cobrança de falta na entrada da área, o goleiro Vilar saiu mal e deixou a bola dominada com o atacante que furou e a bola foi para fora.

Com 38 minutos o atlético sofreu uma baixa na partida. O zagueiro Leonardo Silva saiu com uma lesão no dedo. Com 41 minutos, Luan disputou a bola com Kannemann na lateral direita do ataque atleticano. O jogador alvinegro não gostou da disputa e se estranha com o zagueiro argentino.

O primeiro tempo terminou com muita reclamação com muita reclamação pelo lado atleticano. O árbitro deu somente dois minutos de acréscimos, sendo que Vilar chegou a receber cartão amarelo por retardar a partida. Depois dos dez minutos o Atlético Mineiro passou a dominar a partida, teve mais posse de bola, mas abusou dos lançamentos e cruzamentos para área facilitando para a defesa adversária.

Atlas domina a segunda etapa e consegue a vitória

Segundo tempo começa melhor que o primeiro e já com três minutos um lance de perigo. O Atlas saiu jogando errado, a bola sobrou para Dátolo que deu passe para Lucas Cândido que chutou de fora da área obrigando Vilar a fazer grande defesa. Com oito minutos, André recebeu a bola na entrada da área, girou sobre a marcação de Pérez e arriscou. A bola passou à esquerda do gol. E com 11 minutos veio a resposta do time do Atlas. Rodríguez arriscou chute da intermediária. Victor espalmou para a marca do pênalti. Na sobra, Edcarlos tentou o domínio e quase se complica diante de Caballero. Com a saída de Donizete a marcação da equipe alvinegra ficou mais fraca e os mexicanos começaram a levar perigo no contra ataque. com 15 minutos, Rodríguez cruzou bola da ponta esquerda. A bola sobrou na área para Keno, que limpou a marcação, e chutou no canto esquerdo. Victor foi na bola e conseguiu espalmar.

Um minuto depois o goleiro Vilar quase que falha. Maicosuel arriscou de fora da área. O goleiro tentou segurar firme, não consegue e quase leva o gol. Aos 22 minutos Cárdenas cruzou bola para a grande área. Maicosuel se complica com a bola e perde a chance do gol. Na sequência, Dátolo foi lançado na grande área, mas cruzou nas mãos de Vilar. A resposta do veio dois minutos depois. Medina arriscou da entrada da área, de primeira, e mandou a bola no travessão, quase abrindo o marcador. E um minuto depois, novamente a equipe mexicana voltou a levar perigo. Após o lançamento da bola na grande área, Pérez resvala nela, e o goleiro Victor salva o Galo com a cabeça.

Depois dos trinta minutos o Atlas começou a dominar a partida e com as substituições o Atlético perdeu a criatividade. Aos 35 minutos Treviño recebeu passe na ponta direita e arriscou chute. A bola vai no meio do gol, e Victor fez, com tranquilidade, a defesa. A pressão vinha aumentando e o Atlas foi aproveitando o espaço no contra ataque. Aos 41 minutos, Suárez é lançado sozinho. O atacante esperou a saída e reação de Victor e tocou para o fundo da rede. Já nos acréscimos Dátolo sofreu uma na entrada da área. Ele mesmo cobrou a falta na barreira. No rebote, Rafael Carioca tentou cruzamento, mas o Atlas afastou o perigo.