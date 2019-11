Brasil de Pelotas x Flamengo pela Copa do Brasil 2015 (1-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Brasil de Pelotas e Flamengo. Acompanhe em breve o nosso pós-jogo as repercussões da partida no nosso site. Boa noite!

Pará marcou o segundo gol do Flamengo. Veja:

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 18 de março, no Maracanã

49' FINAL DE JOGO!!!!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL DE PELOTAS!!!! Rafael Forster cobra falta em direção ao gol e a bola entra direto, com desvio de Nena após a bola ultrapassar a linha

46' CARTÃO AMARELO PARA PARÁ, DO FLAMENGO!!! Foi com o pé alto e fez falta em Washington

45' Teremos quatro minutos de acréscimo

44' QUE FEIO!!! Rafael Forster foi cobrar o lateral e deixou a bola escorregar, soltando-a dentro do campo. Reversão

42' Diogo Oliveira tenta chutar de fora da área, mas Paulo Victor encaixa com tranquilidade

40' CARTÃO AMARELO PARA GALIARDO, DO BRASIL DE PELOTAS!!! Fez falta forte em Marcelo Cirino

38' A resposta do Flamengo foi imediata e Arthur Maia bateu de fora da área, mas Eduardo Martini fez boa defesa

37' SALVA, PAULO VICTOR!!! Após bola lançada para a área, Washington bate forte e o goleiro rubro-negro faz grande defesa para evitar o gol

35' ALTERAÇÕES NO BRASIL DE PELOTAS. SAEM: Wender e Alex Amado. ENTRAM: Galiardo e Cleiton

34' QUASE O TERCEIRO!!! Arthur Maia acha Marcelo Cirino na área e o camisa 7 bate forte, mas Eduardo Martini espalma para fora

33' Com este resultado o Flamengo vai eliminando o jogo de volta e se classificando de forma direta para a próxima fase

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! PARÁ!!! Após cobrança de falta de Arthur Maia na barreira, Pará ficou com a sobra e bateu bonito, colocado, deixando o goleiro Eduardo Martini só no golpe de vista

26' ALTERAÇÕES NO FLAMENGO. SAEM: Alecsandro e Eduardo da Silva; ENTRAM: Luiz Antônio e Arthur Maia

25' CARTÃO AMARELO PARA EDUARDO DA SILVA, DO FLAMENGO!!! Deu carrinho forte em Nena

23' Flamengo segue dominando o jogo sem ser pressionado pelo Brasil de Pelotas. Time carioca mantém a posse de bola e tenta encontrar espaços para buscar o segundo gol.

19' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Cáceres ; ENTRA: Jonas

17' ALTERAÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS. SAI: Márcio Hahn ; ENTRA: Diogo Oliveira

13' Mais uma chegada do Brasil em bola alçada para a área, mas dessa vez Felipe Garcia cabeceou fraco e facilitou a defesa de Paulo Victor

Alecsandro marcou o gol do jogo até aqui, aos 29 minutos da primeira etapa. Veja como foi:

8' Brasil de Pelotas chega em cabeçada de Nena após cruzamento de Wender, mas a bola sai por cima do gol

5' CARTÃO AMARELO PARA NENA, DO BRASIL DE PELOTAS! Fez falta em Cáceres

3' Flamengo chega após boa jogada e cruzamento de Marcelo Cirino, mas Wender se antecipa à Márcio Araújo e faz o corte

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!! Times voltam sem alterações

Primeiro tempo equilibrado no Bento Freitas. O Brasil de Pelotas, empurrado por sua torcida, começou pressionando bastante, mas sem conseguir criar chances claras de gol. O Flamengo conseguiu o gol quando estava melhor no jogo e desde então teve o domínio absoluto da partida

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!!!

46' QUASE!!! Nena recebe de Felipe Garcia e bate forte da entrada da área, mas a bola sobe demais e não leva perigo

45' Teremos dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo

41' Flamengo troca passes e administra o resultado. Pressão do Brasil diminuiu bastante depois do gol do time carioca

37' Rafael Forster cobra mais uma falta para a área, mas desta vez a bola não encontra ninguém e sai pela linha de fundo

34' Flamengo aproveita o bom momento no jogo e tenta pressionar para ampliar logo a vantagem.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! Alecsandro aproveita erro do zagueiro Ricardo Bierhals ao tentar recuar a bola de cabeça e toca na saída do goleiro Eduardo Martini

28' Felipe Garcia recebe de Márcio Hahn e arrisca de fora da área, mas a bola sai pra muito longe do gol

26' Canteros tentou fazer um gol antológico do meio-campo, mas Eduardo Martini defendeu o chute sem problemas

25' PAROU!!! Wender cobrou falta para a área e Fernando Cardozo, livre, cabeceou no travessão, mas o lance já havia sido parado, pois o zagueiro estava impedido

23' Bem posicionado defensivamente, o Brasil de Pelotas dificulta as ações do Flamengo no ataque

18' Rafael Forster cobrou a falta e isolou.

17' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE, DO FLAMENGO!!! Parou o ataque do Brasil com falta forte em Marcio Hahn

13' O Brasil responde em falta cobrada por Wender para a área, mas Paulo Victor sai bem do gol e faz a defesa

10' QUE CHANCE!!!! Na primeira boa chegada do time carioca, Marcelo Cirino passou bem pelo marcador e rolou para Alecsandro, mas o camisa 9 finalizou em cima de Washington, que evitou o primeiro gol

9' Flamengo tenta se estabilizar no jogo, trocando passes no meio-campo à procura de espaços

6' Primeiros minutos de jogo são de domínio do Brasil de Pelotas, que tenta pressionar o Flamengo

2' Primeira finalização do jogo é do Brasil de Pelotas, mas Rafael Forster cobra falta para longe do gol

1' No primeiro minuto de jogo já dá pra ver o número grande de vaias que o Flamengo recebe quando está com a bola

0' COMEÇA O JOGO!!!

21:57 O hino nacional brasileiro é executado no estádio Bento Freitas

21:54 A festa da torcida do Brasil de Pelotas é grande no estádio. Clima vai ser de pressão total em cima do Flamengo.

21:48 Times retornam para os vestiários. Em instantes a bola rola no estádio Bento Freitas

21:45 Lembrando que, em caso de vitória do Flamengo por dois ou mais gols de diferença, não haverá jogo de volta. Caso isso não aconteça, a partida está marcada para o dia 18 de março

21:38 Neste momento, os jogadores dos dois times fazem aquecimento no gramado

21:33 No banco de reservas, o Brasil de Pelotas terá os seguintes jogadores: Anderson; Júlio Lopes, Billy, Galiardo, Cleiton, Diogo e Carlos Eduardo

21:30 O BRASIL DE PELOTAS ESTÁ ESCALADO PARA O JOGO!!! O time que vai à campo é o seguinte: Eduardo Martini; Wender, Ricardo Bierhals, Fernando Cardozo, Rafael Forster; Leandro Leite, Washington, Felipe Garcia, Marcio Hahn; Alex Amado e Nena.

21:27 Quem está de volta ao time titular do rubro-negro carioca é o atacante Eduardo da Silva. Nesta quarta-feira (25), o brasileiro naturalizado croata completa 32 anos de idade.

21:24 No banco de reservas, o Flamengo terá os seguintes jogadores: Daniel, Thiago; Bressan, Marcelo, Frauches, Thallyson, Luiz Antonio, Jonas, Gabriel, Arthur Maia, Mugni e Nixon

21:20 O FLAMENGO ESTÁ CONFIRMADO PARA O JOGO!!! A escalação é a seguinte: Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir, Pará; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros; Eduardo da Silva, Marcelo Cirino e Alecsandro

21:17 O vencedor de Brasil de Pelotas e Flamengo enfrentará na próxima fase quem passar do confronto entre Piaui e Salgueiro.

21:09 Nesta quarta-feira (25), vazaram na internet supostas imagens da nova 3ª camisa do Flamengo, que deverá ser usada já no clássico de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. (Foto: Reprodução)

21:00 O trio de arbitragem de Brasil Pelotas e Flamengo está escalado com o árbitro Vinicius Furlan, auxiliado por Miguel Ribeiro da Costa e Carlos Augusto Nogueira Júnior, todos de São Paulo.

20:55 Um dos grandes destaques do Flamengo é o goleiro Paulo Victor. Na partida desta quarta-feira (25), o goleiro completará 100 jogos com a camisa rubro-negra e vai completar nove anos como profissional no clube: "Uma honra indescritível completar 100 jogos pelo Flamengo. Esta camisa é especial, jogo no maior clube do Brasil. Estar aqui é o sonho de muitos, e atingir este número é significativo. É fruto de muito trabalho, e devo a todos que ajudaram na minha formação como atleta e pessoa", disse o goleiro.

20:50 O Bento Freitas é o palco do jogo de logo mais entre Brasil de Pelotas e Flamengo. Conhecido também como Baixada, a capacidade do estádio é de 18 mil torcedores e deverá receber grande público. (Foto: Divulgação/Brasil de Pelotas)

20:45 No Flamengo, Vanderlei Luxemburgo deverá fazer mudanças em relação ao time que enfrentou o Madureira no fim de semana. Thallyson poderá dar lugar a Léo Moura, que vive seus últimos dias no rubro-negro, já que anunciou que irá jogar nos EUA a partir de março. O meia Éverton, com um edema na perna esquerda nem viajou e seu substituto ainda está indefinido. A escalação provável fica desta forma: Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir, Pará; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros; Eduardo (Alecsandro), Nixon e Marcelo Cirino.

20:40 Rogério Zimmermann deverá escalar o Brasil de Pelotas sem grande novidades para a partida, mantendo a equipe que vem tendo bom rendimento no Campeonato Gaúcho. Com isso, a equipe deve ir à campo com a seguinte escalação: Eduardo Martini; Wender, Cirilo, Fernando Cardozo, Rafael Forster; Leandro Leite, Washington, Galiardo, Diogo Oliveira; Marcio Jonatan e Nena.

20:37 FIQUE DE OLHO: Marcelo Cirino, atacante do Flamengo. Fez apenas seis jogos oficiais pelo rubro-negro carioca, mas já anotou quatro gols no estadual. Jogando como referência, o jogador vem se adaptando bem à função e é a esperança de gols do Flamengo. (Foto: Divulgação/Flamengo)

20:32 FIQUE DE OLHO: Nena, atacante do Brasil de Pelotas. É a principal referência e o artilheiro do Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúco, com três gols marcados. Um destes gols foi feito na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na Arena. (Foto: Jonathan Silva/ Brasil de Pelotas)

20:27 No lado do time carioca, Vanderlei Luxemburgo prega cautela para a partida e mostra respeito ao adversário. Para o treinador, será uma partida difícil: "Temos acompanhado o Brasil, e as informações são de que é um time forte, bem treinado e que marca muito bem. É um clube de tradição no futebol brasileiro, que acabou de ganhar do Grêmio na Arena. Vamos ver se conseguimos passar. Não é ir lá e fazer 2 a 0. Se conseguirmos transferir a decisão para dentro de casa, ótimo. Se conseguirmos vencer lá, ótimo. Se fizermos dois gols de diferença, ótimo também. Temos que ter calma contra uma equipe de tradição e que está bem no seu estadual", comentou Luxa.

20:23 Perguntado sobre o adversário desta quarta-feira (25), o treinador do Brasil de Pelotas, Rogério Zimmermann, disse que espera bastante dificuldade na partida, mas que é sempre bom jogar contra times da grandeza do Flamengo: "Nós sabemos que será uma partida difícil, jogar contra o Flamengo nunca é fácil. Deixando um pouco isso de lado, vejo o jogo como uma grande oportunidade pra nós, um jogo pra torcida comparecer, lotar o estádio e aproveitar o espetáculo. Ano passado recebemos o Atlético-PR aqui, jogamos também com o campeão paulista e fizemos boas partidas, afirmou.

20:20 No dia 16 de janeiro de 2009, o Brasil de Pelotas sofreu uma marca triste em sua história. O ônibus do clube tombou na BR-392 e o atacante uruguaio Claudio Milar, o zagueiro Régis e o treinador de goleiros Giovani Guimarães acabaram sendo vítimas fatais naquele dia. Depois do ocorrido, um sentimento de perda tomou conta do clube, mas através do apoio incondicional de sua apaixonada torcida o Brasil vem conseguindo se reerguer e busca voltar a se destacar no cenário nacional.

20:15 O último jogo oficial entre Brasil de Pelotas e Flamengo aconteceu nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro de 1985. Na ocasião, o time gaúcho venceu por 2 a 0, com gols de Bira e Júnior Brasília, superando o rubro-negro carioca que tinha Zico como sua estrela principal. O palco do jogo foi o estádio Bento de Freitas, mesmo local da partida desta quarta-feira (25).

20:10 No histórico do confronto, Brasil de Pelotas e Flamengo nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil. No entanto, os dois times se encontraram quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro, em jogos disputados em 1984 e 1985, com cada equipe tendo vencido duas partidas, cada.

20:07 O Flamengo vem embalado no Campeonato Carioca e espera que a boa fase se mantenha também na Copa do Brasil. Depois de seis jogos disputados no estadual, o rubro-negro ainda não foi derrotado nenhuma vez e está na segunda colocação da competição.

20:04 O Brasil de Pelotas vive um bom momento no Campeonato Gaúcho e começou a temporada fazendo boa campanha no estadual. Até aqui, o time só perdeu uma única vez e soma 12 pontos, posicionado no 5º lugar na tabela, tendo já vencido o Grêmio por 1 a 0.

20:00 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil de Pelotas x Flamengo, partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h, no estádio Bento Freitas.