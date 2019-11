Jogo Náutico x Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano 2015 (1-2)

Santa Cruz bate Náutico no fim e leva a melhor no primeiro Clássico das Emoções

23:58 Com o resultado, o Santa Cruz não apenas deixou a lanterna do hexagonal, como ultrapassou o próprio Timbu, que termina a rodada fora do G4.

45+3 Fim de papo na Arena Pernambuco, com vitória do Santa Cruz sob o Náutico.

45' Cobra Coral ainda tenta ampliar, enquanto o Timbu já parece vencido dentor das quatro linhas.

43' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool do Santa Cruz! Betinho completa o cruzamento de Renatinho, vence Júlio Cesar para virar o jogo na Arena Pernambuco.

40' No Santa Cruz, Ricardinho coloca A

38' João Paulo cobra com categoria, mas pega muito em baixo da bola, que vai por cima.

36' Cartão amarelo para Alemão, por falta em Patrick Vieira.

34' Betinho teve a chance após o bate-rebate, mas o chute desviou em seu companheiro e saiu por muito.

30' Gastón Filgueira tenta o chute após desarmar o adversário, mas não pega bem na bola.

27' Cobra Coral responde, mas Emerson Santos não teve a qualidade suficiente para arrematar em gol, após se desvenciliar do goleiro.

26' Bola sobra na grande área e João Paulo solta a boma. O chute vai na mão de Danny Moraes, mas o árbitro não marca nada.

25' Câmbio na Cobra Coral: sai: Moisés; entra: Nininho.

23' Substituição no Náutico, sai: Renato; entra: João Paulo.

22' Alteração no Santa Cruz: sai: Guilherme Biteco. entra: Emerson Santos.

20' Náutico tem mais a posse de bola, mas não vem sendo eficiente.

18' Santa Cruz tenta se recompor um pouco, percebendo o ímpeto do adversário.

14' Mudança no Timbu: entra: Jefferson Nem; sai: Bruno Alves.

13' Mais uma chance de ataque do Náutico, mas Renato perde a bola novamente.

11' Cobra Coral tenta a resposta, mas não tem sucesso.

9' Por pouco! Depois de grande jogada alvirrubra, a bola sobra para Renato. O camisa 7 bate e carimba o travessão.

7' Santa Cruz é mais vertical e perigoso nesse momento, levando perigo à defesa do adversário.

4' Raniel sai na cara de Julio Cesar e o goleiro do Náutico faz grande intervenção para evitar o gol.

3' Renato tenta investida pela esquerda, mas fura a bola na hora do cruzamento. Alemão fica com a bola.

1' Raniel sente dores na coxa direita e recebe atendimento no gramado.

0' Bola rolando para o segundo tempo na Arena.

22:58 Ambos os times tiverem chances, e o empate, por fim, foi justo na primeira metade do jogo.

22:50 Continuem ligados, daqui a pouco teremos as emoções na segunda etapa na Arena Pernambuco.

45+2' Fim de papo na primeira etapa para o Clássico das Emoções.

45+1' Fred defende chute de Renato, que buscava o segundo gol.

45' Bela reação da Cobra Coral no fim do primeiro tempo.

42' Goooooooooooooooooooooooooool do Santa Cruz! Alemão finaliza para o gol e marca contra o seu ex-clube.

39' Timbu tenta apertar a marcação e acuar o time tricolor.

37' Foi o segundo gol de Renato no Campeonato Pernambucano.

35' Gooooooooooooooool do Náutico!! Renato escora o cruzamento da esquerda e abre o placar para o Timbu na Arena Pernambuco.

33' Árbitro expulsa um membro da comissão técnica alvirrubra, por reclamações a arbitragem. Aldair, o auxiliar, doi retirado de campo.

32' Waldison sai cara a cara com Julio Cesar e o goleiro fica com a bola.

28' Santa tem o contrataque e foi quase letal, não fosse por David, que salvou em cima da linha.

28' Corta a zaga tricolor! Diego cabeceia e quase acerta o gol.

26' Cartão amarelo para Bileu, por falta em Renato.

25' Ritmo do jogo esfria um pouco nesse momento.

20' Falta no goleiro Fred.

20' Ambos os times abusam nos erros de passes.

17' Náutico tenta assuatar em cobrança de escanteio, mas o arremate de Elivélton passou longe da meta adversária.

15' Com a meia cancha bastante movimentada, ambos os times buscam espaço pelas laterais.

13' Cartão amarelo para Danny Morais, por falta em Patrick Vieira.

10' Partida bastante brigada até aqui, com os times lutando sempre pela posse de bola.

8' Time da casa vem encontrando dificuldades no meio de campo, sem muitos espaços.

6' Por pouco! Alemão tenta o cabeceio e por pouco não vai às redes contra seu ex-clube.

4' Jogo começa quente na Arena Pernambuco.

2' Toque de mão de Waldison.

1' Na trave! Na primeira chance, Raniel bateu consciente e carimbou a trave de Julio Cesar. Quase o gol dos visitantes.

0' Começa o Clássico das Emoções.

21:58 Tudo pronto para o duelo! A bola vai rolar daqui a pouco na Arena Pernambuco.

21:52 Santa Cruz também em campo para a disputa do Clássico das Emoções.

21:52 Náutico no gramado! Timbu para o embate diante do seu rival.

21:45 Faltam 15 minutos para a bola rolar na Arena Pernambuco, não saiam daí.

21:34 Santa Cruz também aquece na Arena Pernambuco.

21:33 Náutico no gramado para prestigiar a torcida e fazer o aquecimento.

21:30 Faltam meia hora para a bola rolar para o Clássico das Emoções.

21:25 Faixa da torcida coral na Arena Pernambuco com os dizeres: "acabou a paciência!!! queremos raça".

21:20 Arqueiros entram no gramado para o aquecimento. De um lado, o capitão Júlio Cesar, do outro, Fred.

21:17 Bruno, ex-Palmeiras, não ficou nem no banco de reservas.

21:15 Novidade na Cobra Coral é Fred no lugar de Bruno, além de Raniel. Bileu também voltou para a cabeça de área e Moisés retorna à lateral direita.

21:10 Santa também confirmado: Fred, Moisés, Alemão, Danny Morais, Renatinho; Edson Sitta, Bileu, Guilherme Biteco, Raniel; Betinho, Waldilson.

21:08 Náutico definido para o jogo: Júlio Cesar; David, Elivélton, Diego, Gaston Filgueira; João Ananias, Fillipe Souto, Bruno Alves, Patrick Vieira; Renato e Josimar.

21:07 Continuem ligados, daqui a pouco a bola rola na Arena Pernambuco para o Clássico das Emoções.

21:00 No lado alvirrubro, a péssima notícia ficar por conta de Jefferson Renan. O atleta teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, passará por cirurgia e ficará 6 meses fora das atividades.

20:56 O diretor de futebol tricolor Constantino Júnior fez várias críticas ao local e horário do jogo. "É lamentável ver que não vai ter um bom público, por todo o problema da mobilidade. É um grande estádio, mas existe esse impasse. É complicado a gente querer que o torcedor saia daqui do jogo (que acaba meia noite), para pegar um metrô e descer no centro da cidade duas horas mais tarde, para assim, poder voltar para casa. É complicado", disparou.

20:52 No primeiro clássico do ano, ambos os times foram derrotado pelo mesmo adversário: o Sport. O Náutico perdeu por 1 a 0 na Arena Pernambuco, enquanto o Santa Cruz foi derrotado por 3 a 0, no Arruda, na primeira rodada.

20:47 Aproveitando o ensejo, o jogo entre Serra Talhada e Salgueiro, válido também pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano, foi paralisado por falta de iluminação na estádio.

20:45 Fiquem ligados, em instantes teremos todas as emoções do Clássicos das Emoções aqui na Vavel Brasil.

20:40 Mesmo não revelando o time que enfrentará o Náutico, o comandante fez questão de confirmar a troca de goleiros: “Quem joga é Fred. Acho que chegou a hora dele ter uma oportunidade e vamos escalá-lo para essa partida."

20:38 Do lado tricolor, a novidade será a presença do goleiro Fred na vaga de Bruno. O ex-arqueiro do Palmeiras falhou na última rodada e foi barrado pelo comandante Ricardinho. No total, Bruno sofreu oito gols em quatro jogos. Pressionado pela torcida, que o vaiou na derrota para o Salgueiro, no último sábado, o goleiro fica como opção no banco.

20:35 O clássico será apitado por Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Ele será auxiliado por Albino de Andrade Alberto Junior e Marcelino Castor de Nazaré. Érica Bandeira será o quatro árbitro do confronto.

20:33 “Já observamos o adversário. Mas, depois de muitos anos dentro do futebol, eu tenho que estar focado no jogo. Temos uma filosofia e um desenho tático e estamos buscando aprimorá-los. O Náutico é uma equipe jovem, mas precisamos mais pensar em fazer nosso jogo do que ficar preocupado com o adversário”, disse Moacir Júnior.

20:32 Ao que parece, a dúvida é a seguinte: o companheiro de ataque de Josimar. Antigo titular, João Paulo se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e saiu do banco para empatar o jogo contra o Central no fim. Renato, que atualmente ocupa o posto, já está há quatro jogos sem marcar. Jefferson Nem, constantemente elogiado, corre por fora.

20:28 O zagueiro Elivelton e o meia Patrick Vieira, poupados no empate de 1 a 1 contra o Central, participaram normalmente do jogo-treino contra a Cabense, na última segunda-feira, vencido pelos alvirrubros por 3 a 0. Para o clássico, eles têm boas chances para assumir a titularidade.

20:25 Fique de olho: Betinho; mesmo com dois chutes na trave na última partida, o atacante surge como uma das principais esperanças de gol da equipe tricolor. Betinho ainda não balançou as redes na temporada, por isso, a sede de gols do jogador é inevitável. Além disso, ele encontrará o clube que o revelou para o futebol.

20:22 Fique de olho: Júlio Cesar; o renomado goleiro é, de longe, o maior destaque da equipe alvirrubra. Com grandes defesas e um dos líderes do time, o camisa 1 é homem de confiança do técnico Moacir Júnior. Não à toa, Júlio é o capitão e titular absoluto do excrete Timbu.

20:17 Na última Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram em duas ocasiões. Primeiro, a Cobra Coral levou a melhor no Arrruda e ficou com a vitória por 3 a 0. Na sequência, um empate sem gols na Arena Pernambucano que acabou sendo ruim para ambos.

20:15 Histórico do confronto: Náutico e Santa Cruz, eternos rivais em Pernambuco, já se enfrentaram em 503 Clássicos das Emoções, com os corais levando vantagem. Foram 196 vitórias dos tricolores, 161 triunfos alvirrubros e 145 empates.

20:10 A escalação titular, no entanto, só será revelada momentos antes da partida. Isso porque, o técnico optou por realizar um treino secreto e não confirmou o time que iniciará a partida.

20:06 "Aquino está clinicamente recuperado. Treinou nesta terça-feira e está liberado. Se será escalado ou não depende do treinador”, disse o médico tricolor.

20:05 No lado coral, o atacante Anderson Aquino retorna de lesão e esta apto para enfrentar o Náutico. Sendo assim, o treinador Ricardinho ganhou um bom reforço para o embate diante dos alvirrubros. De acordo com o médico José Carlos Cordeiro Júnior, o atleta pode ser utilizado na partida.

20:02 "Com relação ao treinamento, não tem nada secreto. Eu vou treinar minha equipe em três partes curtas e fazer três observações. Justamente pela condição dos atletas, vamos usar o que temos de melhor. Mas podemos ter surpresas. Até hoje, todas as escalações tiveram jogadores bem fisicamente”, disse o treinador alvirrubro.

20:01 A estratégia já havia sido adotada antes do clássico contra o Sport. Na tarde de terça-feira (24), Moacir Júnior comandou o segundo treino secreto desde que chegou ao Náutico. Por outro lado, o comandante admitiu que tem dúvidas quanto aos onze titulares que enfrentarão o Santa Cruz.

19:58 Buscando vencer o primeiro clássico em 2015, o Náutico precisará da eficiência de seu ataque, além dos jogadores de meio campo. Outra válvula de escapa pode vir pelas laterais, com David e Gaston Filgueira. Na tentativa de esconder o jogo do adversário, o técnico Moacir Júnior fez um treino fechado na véspera da partida.

19:55 O maior calo do time e do comandante tem sido o setor defensivo, onde o Santa Cruz vem encontrando bastante dificuldades. No duelo ante o Salgueiro na última rodada, o goleiro Bruno falhou no gol que deu a vitória ao Carcará, em pleno estádio do Arruda, por 1 a 0.

19:53 Do outro lado, os tricolores buscam sair da crise, após ser derrotado três vezes em quatro jogos. Com os resultados negativos, a torcida coral já pede pela saída do treinador Ricardinho, mesmo com muito pouco tempo de trabalho. Fato é que a equipe ainda não se encontrou na temporada.

19:50 Os meias Ronny e Pedro Carmona, que poderiam fazer suas respectivas estreias na temporada, estão vetados do clássico, e Jefferson Renan não se recuperou da lesão sofrida no último fim de semana. Além disso, o zagueiro Leandro Euzébio, que também estava cotado para estrear, já foi dispensado pela diretoria.

19:48 Após o empate no último minuto diante do Central, o Timbu busca a vitória contra o rival e terá o apoio de seu torcedor em maioria na Arena. Uma vitória pode colocar os alvirrubros na vice-liderança, atrás apenas do líder Sport. Porém, o treinador Moacir Júnior vem encontrando dificuldades para a escalação.

19:45 Boa noite, amigo conectado na Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão do Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz, em jogo válido pela 5ª rodada do Hexagonal Final do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 22h na Arena Pernambuco e aqui você não perde nenhum lance.

