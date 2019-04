Flamengo sofre gol do Brasil de Pelotas no final e decide vaga no Rio de Janeiro

JOGO VÁLIDO PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL, REALIZADO NO ESTÁDIO BENTO DE FREITAS.

Na noite desta quarta-feira (25), o Flamengo foi até o extremo sul do país enfrentar o Brasil de Pelotas, em jogo de ida, válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2015. O time do Rio venceu por 2 a 1, com gols de Alecsandro e Pará, com Nena descontando para o Xavante no final do segundo tempo. A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o dia 18 de março, no Estádio do Maracanã.

O Rubro-negro carioca tinha mudanças em relação a equipe que enfrentara o Madureira pela 6ª rodada do estadual. O lateral-direito Léo Moura, que já esta em clima de despedida para ir jogar nos EUA, entrou no lugar de Thallysson. Éverton com edema na perna esquerda não viajou e foi substituído por Eduardo da Silva. Além do retorno do zagueiro Wallace, que estava suspenso contra o Tricolor Suburbano.

Querendo repetir o feito de 30 anos atrás, quando o Brasil de Pelotas venceu o Flamengo pelo Brasileirão de 85. O time comandado por Rogério Zimmermann apostava num grupo que já joga junto a muito tempo, uma equipe bastante entrosada e que tem bons valores individuais, como o goleiro Eduardo Martini e o atacante Nena, artilheiro da equipe na temporada. Além de contar com o Estádio Bento de Freitas lotado, mantendo a fama da torcida Xavante de transformar o local num verdadeiro caldeirão.

Falha da zaga Xavante decide primeiro tempo equilibrado para o Flamengo

O jogo começou em bom ritmo. Empurrados pela torcida, que fazia um bonito espetáculo nas arquibancadas, o time do Brasil de Pelotas tentou tomar a iniciativa. Aguerrida, a equipe Xavante tentou criar as primeiras oportunidades, mas sem sucesso. A primeira grande oportunidade foi rubro-negra, só que carioca, aos 10 minutos, quando Cirino escapou pela esquerda e rolou para Alecsando finalizar de frente para o gol, mas a bola resvalou em Washington, salvando o time pelotense.

Daí em diante com o jogo já mais equilibrado, o time de Vanderlei Luxemburgo foi tentar buscar criar jogadas, no entanto encontrou um adversário bem postado na defesa, o que dificultava as ações do Flamengo. O time Pelotense contava com as faltas que o adversário fazia e abusava das bolas altas, a melhor delas foi aos 25 minutos, quando Wendel mandou para a área e o zagueiro Fernando Cardozo cabeceou no travessão, porém o lance foi anulado, pois o defensor estava em posição de impedimento.

Após o susto, o Flamengo tentou responder fazendo algumas triangulações, esperando criar alguma chance, mas sem obter êxito. Até que aos 29 minutos, Léo Moura cruzou pelo lado direito e o zagueiro Ricardo Bierhals falhou ao tentar recuar a bola de cabeça para o goleiro, o atacante Alecsandro aproveitou para chutar na saída de Eduardo Martíni, marcando o primeiro gol do Flamengo na Copa do Brasil.

Com a vantagem no placar, a equipe carioca dominou o restante do jogo. Sem sofrer grandes incômodos do adversário, mas também sem criar outras boas oportunidades até o término da etapa inicial, encerrando assim o equilibrado primeiro tempo com vantagem mínima para o Flamengo.

Brasil de Pelotas garante jogo da volta nos acréscimos

Na etapa final, o time do Rio de Janeiro começou dominando a partida. O Flamengo tinha a posse da bola e tentava fazer jogadas trabalhadas, porém a afobação da equipe em resolver logo o lance atrapalhava na conclusão das mesmas. Além disso, o setor defensivo carioca bem postado roubava com facilidade as bolas no meio-campo, desarticulando as jogadas do Brasil.

Depois de conseguir alguns bons lances, o Flamengo marcou o segundo gol, aos 29 minutos. Após Arthur Maia bater falta na barreira, Pará ficou com a sobra e bateu colocado, enquanto o goleiro Eduardo Martini fez um golpe de vista e a bola caiu mansa no canto direto do gol. Com este resultado, a equipe carioca eliminava o jogo da volta.

Com a viagem ao Rio de Janeiro ameaçada, o time do Brasil de Pelotas tentou lançar-se ao ataque ataque e teve grande chance de diminuir aos 37, quando Washington aproveitou a bola na área e chutou forte para Paulo Victor fazer grande defesa a queima-roupa. O Fla respondeu no lance seguinte com Arthur Maia obrigando o goleiro Eduardo Martini a fazer ótima defesa também.

Nos minutos finais a partida ficou mais aberta, com o time da casa indo a frente e o Flamengo tentando os rápidos contra-ataques. Até que já nos acréscimos, aos 47 minutos, Rafael Foster bateu falta para a área e o atacante Nena desviou para o gol, garantindo o jogo de volta no Maracanã. Encerrando assim a partida com um "amargo" 2 a 1 para o time carioca.