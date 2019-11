Internacional derrota Universidad de Chile e se recupera na Libertadores

Em sua centésima atuação pela Copa Libertadores, o Internacional recebeu a Universidad de Chile pela 2ª rodada do grupo 4. No Beira-Rio, os vermelhos conseguiram a importante vitória, que os mantém bem vivos na competição. D'Alessandro, Jorge Henrique e Sasha marcaram os by SaveNewaAppz">gols para o Colorado, enquanto Canales descontou para os chilenos.

O triunfo torna o colorado como segundo colocado, à frente do The Strongest, que também tem três pontos. Quem lidera é o Emelec, próximo adversário do Inter em Porto Alegre, com seis. Já a derrotada La U fica zerada e com a lanterna da chave. Vai tentar a recuperação em casa, contra os bolivianos, em Santiago.

Na próxima rodada, o Internacional recebe em casa o Emelec na quarta-feira (4). Antes disso, no domingo (1º), recebe o Grêmio, para o Gre-Nal 404, válido pela oitava rodada do Gauchão. A La U, por sua vez, buscará seus primeiros pontos no torneio contra o The Strongest, em Santiago, na quinta-feira (5).

D'Alessandro coloca os Colorados na frente no primeiro tempo

A partida iniciou dinâmica no estádio Beira-Rio. Aos oito minutos, Sasha aproveitou o desviu da defesa e conseguiu uma bicicleta na queda da bola. Herrera apenas torceu e viu-a passar perto do ângulo. A resposta da Universidad veio minutos depois. Aos 11, contra-ataque fulminante com Maxi Rodríguez. O meia, emprestado pelo Grêmio para La U, arrancou e chutou forte da intermediária, mas acertou o travessão do goleiro Alisson.

O Inter voltou aos 14 minutos, com iniciativa de D'Alessandro em seu drible "la boba". Ele passou pelo marcador e cruzou rasteiro, Sasha desviou e ela chegou fraca aos braços de Johnny Herrera. Na metade da etapa inicial, o Inter era melhor e tinha mais a posse, mas forçava demais nas jogadas aéreas, sem êxito. A La U, por sua vez, cometeu muitas faltas e somou quatro cartões amarelos no primeiro tempo como reflexo disso. Guzmán Pereira, Maxi Rodríguez, Gonzalo Espizona e Ubila foram advertidos dessa forma.

Os chilenos escaparam de levar o primeiro de pênalti aos 27. Vitinho foi derrubado nitidamente ao invadir a área, mas o árbitro mandou seguir. Numa queda de ritmo, quem partiu para o ataque foi a La U, que perdeu chances aos 41, com Ubilla, de longe para fora. No minuto seguinte, Maxi Rodriguez finalizou de forma ruim o que era uma boa jogada.

O pênalti primeiramente ignorado no ataque do Inter, foi dado ao fim da etapa inicial. D'Alessandro foi puxado pela camisa de maneira discreta, mas o árbitro dessa vez marcou. Após muita reclamação da equipe visitante, o próprio camisa 10 chamou a responsabilidade. Partiu para o chute e guardou o gol inicial aos 44'. 1 a 0 para o Internacional e comemoração do argentino simulando uma barriga grávida, em homenagem á esposa e a mais um filho que está por vir.

Internacional leva sustos, mas concretiza vitória

No segundo tempo, o alívio da vantagem serviu para tirar a pressão no Inter. A tranquilidade não foi maior porque Aguirre sacou o jogador mais adiantado, Vitinho, para a entrada de Alex. Apesar do torcedor não aprovar a substituição no momento, ela surtiu efeito. Primeiro em uma troca de passes que terminou em cruzamento da esquerda e cabeçada do baixinho Sasha. Johnny Herrera fez boa e firme defesa.

Aos 13 minutos, a La U desperdiçou cobrança de falta e ficou aberta ao contra-ataque. Alex descolou lindo lançamento para Jorge Henrique. Ele avançou, avançou e escolheu o canto para ampliar o marcador. Assistência de Alex, gol de Jorge Henrique. 2 a 0 para o colorado.

A reação da Universidad veio em seguida. Com 21', Lorenzetti lançou Ubilla às costas de Fabrício. O atacante escorou de cabeça e Canales acertou o pé para jogar no canto de Alisson. Desconto da La U: 2 a 1. Com o gol, o Beira-Rio ficou apreensivo e os visitantes tentaram imprimir o ritmo da sequência.

Após segurar a vantagem de um by SaveNewaAppz">gol por alguns minutos, o Inter aproveitou a bobeada. No erro de passe na saída de jogo chilena, Aránguiz recebeu pela direita, olhou para área e serviu Sasha. No cruzamento na medida, o atacante não desperdiçou e fuzilou Johnny Herrera para o terceiro. 3 a 1. O técnico Diego Aguirre vibrou com um grito tirado do fundo da garganta. Vitória do Internacional encaminhada na partida. Canales, em falta cobrada nos acréscimos, jogou para fora a última chance de descontar.