Vera Cruz tem dois expulsos e arranca empate do Pesqueira no Campeonato Pernambucano

Na noite desse sábado (28), Pesqueira e Vera Cruz encerraram a 6ª rodada do Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2015, em partida disputada no Joaquim de Britto. Pelos resultados da tarde, as equipes precisavam vencer para sair de perto do Z-2, mas ficaram no empate em 1 a 1, com gols de Felipe Araripina e Quipapá, respectivamente.

Com a igualdade, a Águia permanece na vice-liderança, com 10 pontos. O Galo das Tabocas, porém, ocupa a 3ª colocação, somando oito pontos, empatado com o Atlético e com um gol a mais de saldo que o América. As equipes voltam a campo na próxima terça-feira (3) às 20h. Enquanto os pesqueirenses recebem o Ypiranga, matematicamente rebaixado à A-2, os vitorienses duelam dentro de casa com o Atlético, em confronto direto contra a zona da degola.

Precisando da vitória a todo custo para se afastarem da zona de rebaixamento, as equipes começaram a partida com bastante equilíbrio. O Pesqueira, empurrado pela torcida, foi superior no início e saiu em vantagem com apenas dois minutos de jogo. Após falta na pequena área, Felipe Araripina subiu mais que todo mundo e mandou para o fundo do barbante.

Após o gol sofrido, o Vera Cruz mostrou forças para buscar o empate, mas esbarrou no arqueiro da Águia em duas oportunidades claras. Sentindo que os visitantes gostaram do jogo, os mandantes priorizaram a forte marcação no meio campo, segurando os ímpetos ofensivos e administrando a vantagem construída.

Sem criatividade, os times pecavam no campo ofensivo, desperdiçando boas chances, mas sabiam se defender com qualidade e o placar terminou favorável aos mandantes ao intervalo. A fraca atuação da arbitragem, invertendo faltas e lances dos dois lados, prejudicou a possibilidade de maior agitação na etapa inicial.

Na etapa final, o Galo das Tabocas seguiu em grande ritmo e conseguiu empatar logo no início. Assim como o Pesqueira, o time vitoriense chegou às redes após bola alçada na área após cobrança de bola parada. Dessa vez, Quipapá subiu livre de marcação e cabeceou sem dar chances de defesa a Delone.

Dois minutos depois, o drama começou a tomar conta dos visitantes, quando Bala foi expulso direto pelo árbitro Emerson Sobral e saiu de campo chorando. Mesmo assim, o Vera mostrou forças com Cesinha e Emerson, mas não conseguiu ficar em vantagem.

Quando pareciam que a situação tinha sido equilibrada, mais uma perda para o Galo. Emerson recebeu o segundo amarelo e também foi expulso, deixando sua equipe com nove em campo. Apesar do jogo ter ficado favorável aos anfitriões e mais dinâmico, os visitantes se mostraram seguros defensivamente e arrancaram um importante empate.