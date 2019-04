Avaí e Figueirense fazem jogo equilibrado e empatam na volta de Marquinhos ao Leão

Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense 2015, Avaí e Figueirense protagonizaram um dos jogos mais esperados da competição neste domingo (1), na Ressacada. Mesmo com o Furacão já classificado para a próxima fase e o Leão praticamente fora da disputa, o clássico já começou com a expectativa da volta de Marquinhos pelo lado avaiano. E foi ele o autor do gol do Avaí que deu números finais à partida, já no segundo tempo, empatando o jogo em 1 a 1 depois de Mazola abrir o placar logo nos primeiros minutos de jogo.

Com o resultado, o Figueirense se manteve na segunda colocação com 16 pontos, atrás da Chapecoense, enquanto o Avaí é o vice-lanterna com 7, mas corre o risco de sofrer punição pela escalação irregular de Antônio Carlos para o jogo contra o Marcílio Dias e já se prepara para disputar o quadrangular contra o rebaixamento.

Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, o Avaí vai até Lages enfrentar o Inter na próxima quarta (4), às 22h. No mesmo dia e horário, o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o Metropolitano. Jogos no horário de Brasília.

Gol relâmpago, duas expulsões e poucas chances claras

A partida começou com confusão ainda fora do estádio entre a torcida e a polícia militar. Torcedores do Figueirense reclamaram que foram vendidos mais ingressos do que o local destinado para a torcida visitante. Dentro de campo, o Figueirense foi para o jogo com um time teoricamente mais defensivo, com três volantes e o atacante Mazola recuado para armar as jogadas, mas iniciou a partida com muita velocidade e foi premiado. Já aos dois minutos, Clayton avançou pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para o próprio Mazola apenas empurrar para o gol.

Aos 7, o Avaí tentou responder em cobrança de escanteio de Marquinhos, mas André Lima cabeceou para fora. Depois do gol relâmpago do Figueirense, a disputa ficou truncada e com poucas chances claras. O Avaí se lançou ao ataque, teve mais volume de jogo e tentou criar jogadas, enquanto os visitantes jogavam esperando um novo erro do adversário. Com muita marcação dos dois lados, a partida seguiu com tensão entre alguns jogadores, e aos 24 minutos, após William Cordeiro matar contra-ataque do Avaí com falta em Anderson Lopes, os dois jogadores se estranharam, deram início a uma confusão e foram expulsos pelo árbitro Sandro Meira Ricci.

Após perder seu único jogador de velocidade no ataque, o Avaí, que já explorava muito a bola parada com Marquinhos, continuou dependendo desta jogada sem ter sucesso, enquanto do lado do Figueirense quem mais se destacava era Mazola. O jogo continuou muito disputado no meio de campo, com domínio maior do Avaí, mas os goleiros dos dois lados não tiveram muito trabalho. Quem também apareceu bastante pelo lado do Leão foi Tinga, que procurou dar movimentação ao ataque.

A grande chance para os donos da casa empatarem o jogo surgiu somente aos 42 minutos. O lateral Pablo subiu ao ataque e cruzou para André Lima que, livre na área, girou mas chutou por cima do gol. No minuto seguinte, o camisa 99 apareceu novamente, dessa vez arriscando de fora da área para a defesa do goleiro Alex. Sem mais nenhuma boa chance na partida, o árbitro encerrou o primeiro tempo aos 47 minutos.

Ídolo, Marquinhos marca e empata na volta, e Avaí joga melhor mas não consegue virar

O segundo tempo começou e a partida continuou a mesma, com o Avaí atacando sobretudo em jogadas com a participação de Marquinhos, e o Figueirense jogando no erro do adversário e aproveitando os contra-ataques. Aos 7 minutos, Mazola saiu em velocidade mas adiantou a bola e foi parado por Vagner. E aos 10, veio o empate do Avaí. Em cobrança de falta, Marquinhos acertou a barreira, mas no rebote, ele mesmo chutou e deixou tudo igual no clássico.

Aos 15 minutos, o Avaí teve nova boa chance e quase virou o jogo na Ressacada. André Lima foi lançado e encontrou William Rocha em boas condições de finalizar, mas o lateral chutou para fora. Sem ter nada a perder, Geninho tirou o lateral e colocou o atacante Rômulo, para tentar fazer o segundo gol. Mas a partida continuou pegada no meio-campo e nenhuma das equipes criou chances claras de gol durante praticamente todo o segundo tempo.

Quando o jogo parecia não ter mais nada a oferecer, Rômulo fez boa jogada e acionou Renan Oliveira, que finalizou bem mas acertou o travessão do gol de Alex. Depois do bom lance, o time do Avaí continuou pressionando o Figueirense, mas sem sucesso. Sandro Meira Ricci deu três minutos de acréscimo, e aos 48, no último lance da partida, Renan Oliveira recebeu cruzamento, cabeceou sozinho na área e Alex espalmou por cima do gol à queima-roupa. Logo depois da defesa, o juiz apontou o centro de campo e encerrou a partida.