Botafogo x Flamengo no Campeonato Carioca 2015 (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Botafogo e Flamengo. Acompanhe em breve o pós-jogo e as repercussões da partida no nosso site. Boa noite!

A vitória coloca o Botafogo de novo na liderança do Campeonato Carioca, somando agora 19 pontos ganhos. O Flamengo perde a invencibilidade no ano e fica na 4ª colocação, com 14 pontos.

48' FINAL DE JOGO!!!!

47' NO TRAVESSÃO DE NOVO!!!! Gegê cobra falta da entrada da área e mais uma vez acerta o travessão do Flamengo

45' Três minutos de acréscimo

43' QUASE O EMPATE!!! Canteros cobra falta pra área, Marcelo Mattos tenta cortar e quase desvia para o próprio gol

41' Flamengo vai todo ao ataque na pressão dos minutos finais

37' GOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!!! Tomas recebe de Diego Giaretta e bate forte de fora da área, a bola explode na trave, volta nas costas de Paulo Victor e entra.

35' NO TRAVESSÃO!!!!!! Thiago Carleto cobra a falta de muito longe e a bola explode no travessão do Flamengo

35' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE, DO FLAMENGO. Fez falta em Gegê para parar o ataque

34' Público no Maracanã: 49.833 presentes.

32' ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO. SAI: Jobson; ENTRA: Gegê

30' Bill e Bressan se estranharam mais uma vez e o jogo fica quente no Maracanã

26' Na cobrança do escanteio, Arthur Maia desviou de cabeça e Jefferson defendeu mais uma

25' QUASE, FLAMENGO!!!! Diego Giaretta tenta atrasar a bola de costas, mas pega Jefferson adiantado e o goleiro do Botafogo evita o gol com uma defesa espetacular

22' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO, DO BOTAFOGO!!! Lateral fez falta forte em Arthur Maia

21' Jogo já recomeçou

20' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Alecsandro; ENTRA: Eduardo da Silva

20' Tempo técnico neste segundo tempo.

19' UUUUUUHHHH!!! Gilberto recebe lançamento na área e bate cruzado, mas a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo

19' Jogo fica mais corrido, com o Botafogo saindo um pouco mais pro ataque. Com isso, Flamengo começa a encontrar mais espaços.

14' Canteros acha Léo Moura na linha de fundo, mas o camisa 2 não consegue o cruzamento e a bola sai

10' QUASE, BOTAFOGO!!!! Tomas aproveita passe de Bill e chuta, mas Paulo Victor se agiganta e faz grande defesa para salvar o Flamengo.

9' ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO. SAI: Roger Carvalho; ENTRA: Diego Giaretta

5' CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN, DO FLAMENGO!!! Puxou Bill e parou o contra-ataque

3' UUUUUUUHHHH!!! Marcelo Cirino acha Arthur Maia na área e o meia cruza, mas Jefferson se antecipa a Marcio Araújo e evita o gol do Flamengo.

0' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Gabriel; ENTRA: Arthur Maia

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO: Apesar de o Flamengo ter tido maior posse de bola, o jogo foi bastante equilibrado. O rubro-negro não conseguiu criar muitas chances reais de gol, usando bastante os cruzamentos para a área, que acabaram sendo pouco efetivos. Bem postado defensivamente, o Botafogo dificultou as ações adversárias, mas contra-atacou pouco e só chegou em chutes de longa distância.

Marcelo Mattos vê o Botafogo bem, mas com menos posse de bola: "Eles estão com bem mais posse de bola e nós conseguimos jogar recuperando a bola. Falta só aproveitar o espaço que eles estão dando nos contra-ataques."

Alecsandro, sobre a dificuldade do Flamengo em criar chances reais de gol: "O Botafogo tá muito recuado e isso dificulta um pouco as nossas ações. Mas a gente tá criando, falta só acertar um detalhe que o gol vai sair."

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO

45' Dois minutos de acréscimo

42' Thiago Carleto cobra falta da intermediária e Paulo Victor encaixa tranquilo no meio do gol

40' Flamengo segue pressionando no campo de ataque, mas o Botafogo vai conseguindo se defender bem

36' A resposta do Flamengo é imediata. Pará recebe na linha de fundo e cruza para Alecsandro bater fraco, facilitando a defesa de Jefferson

35' UUUUUUHHHHH!!! Após falta cobrada para a área, a defesa do Flamengo afasta parcialmente e Willian Arão bate forte por cima do gol

34' Primeira finalização a gol do Botafogo é de Willian Arão, mas Paulo Victor defende tranquilo no meio do gol

33' Renê Simões não gosta do que vê e a alteração no Botafogo foi por motivo tático mesmo, nada de lesão.

32' ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO. SAI: Diego Jardel; ENTRA: Sassá

30' Titular pela primeira vez no Flamengo, Jonas vai se destacando até aqui com bom posicionamento e desarmes no meio-campo.

27' QUASE, FLAMENGO!!! Marcelo Cirino toca para Alecsandro na área e o camisa 9 bate de primeira, mas Renan Fonseca acompanha e consegue desviar para fora.

24' CARTÃO AMARELO PARA ROGER CARVALHO, DO BOTAFOGO!!! Errou o tempo de bola e acertou Alecsandro.

23' A bola já voltou a rolar no Maracanã

22' Neste momento o jogo é parado para o tempo técnico

21' Jogo começa a ficar mais pegado, com Péricles Bassols marcando várias faltas

18' Samir sentiu fortes dores no músculo adutor da coxa direita

17' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Samir; ENTRA: Bressan

16' Samir sente lesão e fica caído no gramado. Bressan está no aquecimento.

14' UUUUUUUUHHHH!!! Canteros cobra falta para a área, Jefferson espalma e Gabriel finaliza no rebote, mas a bola desvia e vai para fora.

12' Canteros faz ótimo lançamento, mas Marcelo Cirino não consegue dominar a bola dentro da área

11' Thiago Carleto cobra falta para a área, mas Paulo Victor sai bem do gol e defende tranquilo

8' Com uma postura mais defensiva, o Botafogo se fecha a procura dos contra-ataques

6' Flamengo tem mais posse de bola nos primeiros minutos do jogo e tenta tomar a iniciativa

3' UUUUUUHHHH!!! Primeira boa chegada é do Flamengo. Marcelo Cirino ganha de Renan Fonseca pela direita e cruza, mas Marcio Araújo não alcança e a bola sai pela lateral

0' COMEÇA O CLÁSSICO NO MARACANÃ!!!

15:58 Terminada a cerimônia. Vai rolar a bola no Maracanã.

15:55 Flamengo e Botafogo sobrem juntos ao gramado. Antes do jogo haverá uma rápida cerimônia em homenagem ao aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro.

15:52 MUDANÇA NA ESCALAÇÃO DO FLAMENGO!!! A assesoria do clube soltou o time com Nixon entre os titulares, mas quem vai pro jogo é Gabriel.

15:44 No último lance da preliminar sub-20, Jajá fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 2 a 1. Preliminar já encerrada no Maracanã.

15:42 Banco de reservas do Botafogo terá: Renan; Luis Ricardo, Diego Giaretta, Derson, Gegê, Sassá e Tássio.

15:40 No banco de reservas, o Flamengo terá as seguintes opções: César; Bressan, Thallyson, Luiz Antonio, Arthur Maia, Gabriel e Eduardo da Silva.

15:38 O BOTAFOGO TAMBÉM ESTÁ ESCALADO!!! Jefferson; Gilberto, Roger Carvalho, Renan, Thiago Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel, Tomas; Jobson e Bill

15:35 O FLAMENGO ESTÁ ESCALADO!!! Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir, Pará; Jonas, Marcio Araújo, Canteros; Nixon, Marcelo Cirino e Alecsandro

15:33 O Botafogo empata a preliminar do clássico contra o Flamengo pelo Carioca sub-20. Vinicius Tanque colocou o 1 a 1 no placar.

15:25 Informações de bastidores dão como certas as presenças de Bill pelo Botafogo e Jonas pelo Flamengo como titulares. Escalações oficiais saem em instantes.

15:20 A expectativa de público do clássico é de mais de 30 mil pessoas presentes no Maracanã.

15:13 Neste momento, Botafogo e Flamengo se enfrentam pelo Carioca sub-20 na preliminar do clássico principal. Gol de Léo Duarte vai dando a vitória ao rubro-negro por 1 a 0.

15:05 O trio de arbitragem do clássico entre Botafogo x Flamengo será composto pelo árbitro Péricles Bassols, auxiliado por Dibert Pedrosa e Rodrigo Figueiredo.

15:00 O Botafogo acertou com cinco novos patrocinadores para o clássico contra o Flamengo. São eles: Supermercados Unidos (peito), Netshoes (manga), Zeex (omoplata), Naveg (barra da camisa) e Casa & Vídeo (costas).

14:55 O Flamengo deverá entrar em campo usando sua nova camisa número 3, um modelo que faz referência à primeira camisa usada pelo rubro-negro, chamada de papagaio de vintém. (Foto: Reprodução)

14:52 O palco do clássico deste domingo será mais uma vez o Maracanã. A expectativa é de bom público, já que mais de 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. (Foto: Divulgação)

14:48 No Flamengo, Vanderlei Luxemburgo terá o meia Éverton, que está com um edema na perna esquerda, como importante desfalque para a partida. Além dele, o volante Cáceres também está fora, devido a uma leve lesão no pescoço. Com essas ausências, Luxa não deu indícios da escalação da equipe que vai à campo, mas é bastante provável que o time titular seja formado por: Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir, Pará; Marcio Araújo, Canteros, Arthur Maia; Gabriel (Eduardo da Silva), Marcelo Cirino e Alecsandro.

14:44 O Botafogo deverá repetir a escalação que vem sendo usada nos últimos jogos, contando ainda com o retorno do meia Diego Jardel. O treinador Renê Simões ganhou uma preocupação de última hora no treino deste sábado (28), quando o atacante Bill deixou o campo sentindo fortes dores na coxa. A ausência do atacante na partida não foi confirmada, mas o camisa 9 do Alvinegro tem poucas chances de jogar. Caso Bill não possa atuar, Sassá e Henrique são as opções. Com isso, a provável escalação da equipe é: Jefferson; Gilberto, Roger Carvalho, Renan, Thiago Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel, Tomas; Jobson e Sassá.

14:40 FIQUE DE OLHO: Alecsandro, atacante do Flamengo. Uma das grandes referências do elenco rubro-negro é o seu camisa 9. Com a ausência do lesionado Éverton, Alecgol será titular no clássico e sempre costuma deixar sua marca. (Foto: Divulgação/Flamengo)

14:34 FIQUE DE OLHO: Jefferson, goleiro do Botafogo. Titular da Seleção brasileira, o camisa 1 do Alvinegro é o principal nome do elenco. Depois de ter renovado contrato com o clube, o arqueiro vai para mais um clássico, quando costuma se destacar. (Foto: Divulgação/Botafogo)

14:30 No Botafogo, quem deverá voltar ao time titular é o meia Diego Jardel, que disse ter aberto mão do carnaval para se recuperar da lesão na coxa a tempo de jogar o clássico: "Tenho de parabenizar o fisioterapeuta do Botafogo, que é de excelente qualidade. Trabalhamos quase todos os dias em período integral para poder voltar nesse jogo. Abdiquei de várias coisas, folga, carnaval, família, para estar o quanto antes recuperado. Estou muito feliz e espero retribuir com um grande jogo no domingo" afirmou o jogador.

14:27 Futuro capitão do Flamengo após a saída de Léo Moura, o zagueiro Wallace se vê como um dos líderes do elenco rubro-negro e disse que planeja se aposentar no clube: "Não me coloco como capitão do Flamengo. Sei da minha liderança aqui, e isso não precisa de braçadeira para ser demonstrado. Quando vim para o Flamengo, minha ideia era encerrar a carreira aqui, e continuo com essa ideia. Não tenho intenção de sair do Flamengo, a não ser que aconteça algo extraordinário. Falo de coração", declarou o zagueiro.

14:23 No lado rubro-negro, Vanderlei Luxemburgo vê a partida como bastante difícil para o Flamengo e confirmou que o lateral Léo Moura será titular, fazendo sua última partida oficial pelo clube: "O Léo não se despede neste domingo, é na quarta-feira, no amistoso contra o Nacional-URU. Vale a pena uma despedida bonita, ele tem história no clube, merece. O jogo de domingo não é de despedida. Vai ter que jogar e corresponder. Não adianta poupar. Está sabendo do risco que corre. Contra o Botafogo vai ser um jogo de tradição, duro. É sempre assim nos clássicos. Pesa muito a camisa", afirmou Luxa.

14:19 Para o treinador Renê Simões, mais importante do que o resultado será a postura do Botafogo dentro de campo, que mostrará o caminho que a equipe seguirá no decorrer do ano: "Esse jogo vai provar para nós se estamos no caminho certo ou não. E isso vai ser de acordo com o desempenho da equipe e não com o resultado da partida. Me baseio nos indicadores, se estamos tendo desempenho compatível com aquilo que estamos treinando e com o que temos a evoluir", disse o treinador do Alvinegro.

14:15 O último confronto entre os dois times aconteceu em outubro de 2014, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na Arena da Amazônia e terminou com vitória do Botafogo por 2 a 1, com gols de Rogério e Wallyson. Eduardo da Silva descontou para o Flamengo.

14:10 Na história, foram 297 confrontos oficiais entre Botafogo e Flamengo. O rubro-negro leva vantagem, com 110 vitórias contra 94 do rival, tendo ainda acontecido 100 empates.

14:04 Botafogo e Flamengo fazem confronto direto pela liderança do Campeonato Carioca. Neste momento, o Alvinegro tem 16 pontos, dois a mais que o rubro-negro e ambos vêm logo atrás do Vasco, que venceu o Bangu por 2 a 0 no sábado (28) e assumiu a primeira colocação, somando agora 17 pontos ganhos. Tanto o Urubu quanto o time da estrela solitária ainda não perderam no estadual e a partida promete ser bastante equilibrada.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Flamengo, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, a ser disputada às 16h, no Maracanã.