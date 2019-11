No aniversário do Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo realizam clássico no Maracanã

Neste domingo (1º), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo vão a campo, às 16h, no estádio do Maracanã. Vice-líder da competição com 16 pontos - cinco vitórias e apenas um empate em seis jogos -, o Alvinegro venceu bem os adversários de menor investimento e terá o clássico como seu primeiro grande teste em 2015. O Rubro-negro, por sua vez, tem campanha semelhante à do rival, porém, com um número maior de empates. Tem 14 pontos, venceu quatro dos seis jogos que disputou e ocupa a terceira posição do Campeonato Carioca.

O último clássico entre as equipes terminou com vitória alvinegra. Em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, o Botafogo derrotou o Flamengo na Arena Amazônia, em Manaus, por 2 a 1. Rogério e Wallyson marcaram para o time de General Sereviano, enquanto Eduardo da Silva descontou para o Rubro-negro.

No histórico de confrontos, Botafogo e Flamengo já se enfrentaram em 354 oportunidades. Houveram 126 vitórias rubro-negras, 118 empates e 110 triunfos alvinegros. O Flamengo marcou 546 gols, contra 506 do Botafogo.

A arbitragem do clássico ficará por conta de Péricles Bassols. Ele, que é árbitro Fifa do Rio de Janeiro, será auxiliado por Dibert Pedrosa e Rodrigo Corrêa.

Bill sente a coxa em treino e vira dúvida

O Botafogo poderá ter um desfalque importante para o clássico contra o Flamengo. Um dos destaques da equipe, o atacante Bill sentiu a coxa direita no treino desta sexta-feira (28) e será reavalido no domingo. Caso não jogue, o técnico René Simões têm as opções de Tássio, Henrique, Sassá, Murilo e André Luís.

''(Bill) Acabou tendo um desconforto, mas a gente espera que amanhã possa estar em campo com a gente. Deixamos com a fisioterapia, farão tudo para que jogue. Ele estava bem tranquilo'', disse o meia Diego Jardel.

Para o treinador, a atuação do Botafogo, mais do que o resultado, indicará o nível de evolução da equipe alvinegra: ''Esse jogo vai provar para nós se estamos no caminho certo ou não. E isso vai ser de acordo com o desempenho da equipe e não com o resultado da partida. Me baseio nos indicadores, se estamos tendo desempenho compatível com aquilo que estamos treinando e com o que temos a evoluir'', disse René.

Sendo assim, o Botafogo deve ir a campo com: Jefferson, Gilberto, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel e Tomas; Jobson e Bill.

Léo Moura será titular em seu último jogo oficial pelo Flamengo

Na tarde desta sexta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou o lateral Léo Moura como titular no clássico. Após dez anos, o jogador deixará o Rubro-negro e irá se transferir para o Fort Lauderdale Strikers, da Flórida, nos EUA. O adeus do camisa 2 será no amistoso na quarta-feira (4) contra o Nacional-URU, no Maracanã.

''Ele não se despede neste domingo, é na quarta-feira (contra o Nacional-URU). Vale a pena uma despedida bonita, ele tem história no clube, merece. O jogo de domingo não é de despedida. Ele em Pelotas teve uma participação importante, marcou muito. Vai ter que jogar e corresponder (contra o Botafogo). Não adianta poupar. Está sabendo do risco que corre'', disse Vanderlei.

Para o time que irá a campo, o Flamengo terá o desfalque do meia Everton, que tem um edema na coxa esquerda. O volante Cáceres, por sua vez, é dúvida devido um trauma no pescoço na partida diante do Brasil de Pelotas. ''É difícil estar no jogo. Estou só esperando o parecer do departamento médico. Provavelmente estará fora. Vai ser jogo de tradição, duro. É sempre assim nos clássicos. Pesa muito a camisa'', disse Luxa.

Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir e Pará; Márcio Araújo, Canteros e Arthur Maia; Nixon, Marcelo Cirino e Eduardo da Silva.