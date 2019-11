Jogo Santa Cruz x Náutico no Campeonato Pernambucano 2015

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (1º). Um grande abraço. Fique com Deus!

A Arena Pernambuco recebeu um público de 14.714 torcedores nesta tarde, gerando uma renda de R$ 379.735,00.

O Náutico entrará em campo na quinta-feira (05), às 22h00, pela Copa do Nordeste, para duelar com o Piauí, na Arena Pernambuco. Pelo estadual, o Timbu joga no domingo (08), às 18h30, contra o Central, também, na Arena Pernambuco.

O próxima partida do Santa Cruz na temporada será no domingo (08). O adversário Coral será o Salgueiro, às 16h00, no estádio Cornélio de Barros, pelo Campeonato Pernambucano.

Este foi o empate de número 146 na história do Clássico das Emoções. Com este resultado, o Náutico segue sem conseguir vencer o Santa Cruz na Arena Pernambuco.

Com o resultado desta tarde, o Santa Cruz chegou aos sete pontos na competição. Equipe Coral está na quarta colocação. Já o Náutico está ocupando a quinta posição, com seis pontos.

49’ Fim de jogo na Arena Pernambuco! Santa Cruz e Náutico empatam sem gols.

45’ Quatro minutos de acréscimo.

45’ Anderson Aquino recebe um lindo passe de Raniel e desperdiça a melhor chance da partida.

40’ Com a entrada do jovem Guilherme, o Timbu melhorou bastante e passou a pressionar um pouco mais o time Coral.

37’ FRED! Guilherme vai bem pela direita e manda a bola para Josimar, que mando em direção do gol e o arqueiro Coral faz um milagre na Arena Pernambuco.

33’ ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO: SAI: David. ENTRA: Guilherme.

31’ Depois de ser aplaudido na última quarta-feira, quando fez o gol da vitória, o atacante Betinho saiu de campo vaiado.

28’ MODIFICAÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Betinho. ENTRA: Anderson Aquino.

25’ João Paulo cobra o escanteio, Danny Morais cabeceia e a bola sai por cima do gol de Júlio César.

24’ Em cobrança de falta, Alemão chute forte, a bola pega na defesa e sai pela linha de fundo.

21’ MUDA O NÁUTICO: SAI: Renato. ENTRA: João Paulo.

16’ Renato toca para Bruno Alves, que passa por Moisés e cruza com perigo, mas a zaga do Santa Cruz consegue evitar o gol alvirrubro.

13’ Ritmo da segunda etapa é maior do que no primeiro tempo, mas os erros continuam. Santa Cruz segue sendo o melhor em campo.

12’ Moisés faz jogada pela direita, cruza, a bola passa por Betinho e Waldison e vai para fora.

9’ SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! SAI: Patrick Vieira. ENTRA: Jefferson Nen.

7’ JÚLIO CÉSAR! O paredão alvirrubro defende o pênalti cobrado pelo atacante Betinho para a felicidade da torcida alvirrubra.

6’ Pênalti para o Santa Cruz! Moisés é derrubado dentro da área por Renato e o árbitro marca a penalidade.

5’ Patrick Vieira, do Náutico, faz falta no volante Wellington César e recebe cartão amarelo.

1’ NÃO VALEU! Danny Morais aproveita uma jogada de bola para manda a bola para o fundo das redes, entretanto, foi marcado impedimento do zagueiro Coral.

0’ O Santa Cruz voltou com o volante Wellington César na vaga do meia Guilherme Biteco, que não fez um bom primeiro tempo.

0' Começa o segundo tempo! Santa Cruz 0x0 Náutico.

Intervalo’ Moacir Júnior não promoveu alterações no Náutico.

Intervalo’ Náutico está de volta ao gramado da Arena Pernambuco.

Intervalo’ Bruno Alves, meia-atacante do Náutico, ficou bravo com a arbitragem: "O jogo tá bom, no entanto, o árbitro só dá amarelo para nós, para o Santa Cruz ele não dá nada."

Intervalo’ Betinho: "abdicamos um pouco de jogar no início da partida. Temos que movimentar mais no segundo tempo, ou fica complicado"

46’ Fim do primeiro tempo na Arena Pernambuco.

44’ Teremos um minuto acréscimo neste primeiro tempo.

43’ AMARELO! Bruno Alves faz falta dura no jovem Raniel e recebe cartão amarelo.

41’ UUUUUHHHHH! Raniel faz grande jogada pela direita, cruza e atacante Waldison não consegue tocar na bola para abrir o placar.

41’ JÚLIO CÉSAR! Após bate-rebate na grande área, o atacante Betinho finaliza e o goleiro alvirrubro faz grande defesa.

40’ Até o momento, partida é muito fraca tecnicamente. Falta bastante criatividade dos dois lados.

37’ Bastante contestado desde o início da temporada, o lateral-direito Moisés erra bastante e os torcedores Corais começam a perder a paciência com o atleta.

35’ Renato tenta fazer jogada individual, mas acaba sendo derrubado pelo lateral-direito Moisés.

33’ Patrick Vieira tenta fazer uma jogada individual, entretanto, se atrapalha e facilita o trabalho da marcação Coral.

31’ O Santa Cruz é quem está mais presente no ataque. O Timbu tenta vários lançamentos e, com isso, mal está conseguindo passar do meio de campo.

28’ Diego, zagueiro do Náutico, faz falta em Betinho e recebe o primeiro cartão amarelo do clássico.

26’ UUUUHHHH! Waldison ganhou em velocidade e deu bom passe para Betinho, que chuta bem e a bola explode na defesa do Náutico.

26’ Torcida do Santa Cruz começa a perder um pouco da paciência com os constantes erros de passes da equipe.

25’ Raniel tenta dar um chapéu no volante Fillipe Soutto e acaba sendo derrubado.

19’ Danny Morais tenta lançamento, mas chuta muito forte e bola sai pela lateral.

18’ O passe final é o grande problema do Santa Cruz. Náutico dificilmente está chegando ao ataque. Sendo assim, os goleiros Júlio César e Fred não tiveram trabalho.

17’ Renato avança pela linha de fundo, toca para Josimar, que demora e chuta fraco. Com isso, a zaga Coral afasta com tranquilidade.

16’ Santa Cruz é melhor, no entanto, encontra dificuldades para acertar o último passe e levar perigo ao goleiro Júlio César.

14’ Léo Veloso recebe um bom passe de Betinho, mas acaba cruzando muito mal e desperdiçando a oportunidade.

12’ SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ: SAI: Renatinho. ENTRA: Léo Veloso.

11’ Lateral-esquerdo Renatinho sentiu um problema na coxa esquerda e não vai continuar na partida. Léo Veloso deve entrar em seu lugar.

9’ Boa jogada! Guilherme Biteco toca para Raniel, que bate de primeira buscando o atacante Waldison, mas a bola vai com muita velocidade e Júlio César faz a defesa.

7’ Duelo está aberto, entretanto, as duas equipes ainda não conseguiram uma chance clara de gol.

6’ David faz jogada pela direita, cruza e o atacante Renato fura no momento da finalização.

3’ Waldison recebe lançamento, mas Elivelton chega empurrando e evita o perigo.

2’ Santa Cruz toca a bola tentando encontrar espaços na defesa do Náutico.

0' Começa o jogo!

15:57 Sem contar com o volante Edson Sitta, o técnico Ricardinho passou a faixa de capitão para Danny Morais.

15:55 Hino de Pernambuco sendo executado na Arena Pernambuco.

15:53 Santa Cruz e Náutico estão no gramado da Arena Pernambuco.

15:47 Nos últimos minutos o público na Arena Pernambuco melhorou bastante. Expectativa é de cerca de 15 mil torcedores, nesta tarde, no estádio.

15:39 Acabou o aquecimento dos jogadores do Santa Cruz.

15:37 A Arena Pernambuco ainda não recebe um bom público. No entanto, a movimentação dos torcedores do lado de fora é boa.

15:24 Os jogadores do Santa Cruz estão no gramado da Arena Pernambuco para realizar o aquecimento.

15:22 Os goleiros do Náutico (Júlio César e Jefferson) entram no gramado para o aquecimento e são bastante vaiados pelos torcedores do Santa Cruz.

15:18 Titular neste início de temporada, o volante Edson Sitta foi vetado para o Clássico por conta de uma virose. Outro jogador que está com o mesmo problema é o meia-atacante Thiaguinho.

15:18 Fred e Waldson, goleiros do Santa Cruz, entraram no gramado para fazer o aquecimento e os torcedores do tricolor aplaudiram.

15:14 Moacir Júnior terá os seguintes jogadores no banco de reservas: Jefferson; Niel, Welton Felipe, Flávio, Piauí, Gustavo Henrique, Guilherme, Helder Ribeiro, Preto, Jefferson Nen e João Paulo.

15:11 O Timbu entrará em campo com: Júlio César; David, Elivelton, Diego e Gastón; João Ananias, Fillipe Soutto, Patrick Vieira e Bruno Alves; Renato e Josimar.

15:11 O Náutico também está escalado para o Clássico das Emoções.

15:09 O técnico Ricardinho terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Wadson; Diego Sacoman, Léo Veloso, Wellington César, Pedro Castro, Emerson Santos, Williams Luz e Anderson Aquino.

15:06 Sem a presença do volante Edson Sitta, o tricolor entrará em campo com: Fred; Moisés, Alemão, Danny Morais e Renatinho; Bileu, João Paulo, Raniel e Guilherme Biteco; Waldison e Betinho.

15:03 O Santa Cruz está escalado para o confronto de logo mais.

15:00 O árbitro do jogo Santa Cruz x Náutico deste domingo (1º) será Nielson Nogueira Dias. Aos 40 anos, o pernambucano terá a responsabilidade de conduzir o Clássico das Emoções, que teve uma arbitragem polêmica na rodada passada. Nielson Nogueira fará seu décimo jogo neste Campeonato Pernambucano - quarto no hexagonal do título. Nielson será auxiliado por Wlademir de Souza Lins e Ricardo Bezerra Chianca.

14:58 Estádio Governador Carlos Wilson Campos, a Itaipava Arena Pernambuco, é o palco para o jogo de logo mais. Inaugurada em 2013, a Arena Pernambuco tem capacidade para 46 mil torcedores. Em 2014, o moderno estádio recebeu jogos da Copa do Mundo, entre as seleções que atuaram no local estava a Alemanha, que se sagrou campeã mundial diante da Argentina. Apesar de ser o principal parceiro do Consórcio Arena Pernambucano, o Náutico fará sua segunda partida como visitante no local nesta temporada. O primeiro confronto foi com o Sport e, também, foi válido pelo Campeonato Pernambucano.

14:56 Moacir Júnior, técnico do Náutico, chega bastante pressionado e com o cargo sob risco para este segundo duelo com o Santa Cruz. Apesar disso, o treinador, que revelou ter recebido uma proposta do XV de Piracicaba, mas rejeitou, acredita que é preciso ter tranquilidade no momento para se recuperar no certame. “O momento é de ter tranquilidade. Tenho de continuar fazendo meu trabalho. Desde que eu cheguei a gente se propôs a um desafio. O nosso trabalho teve momentos bons e difíceis. Agora, tenho mais um momento difícil. A gente está ajustando o trabalho, mas agora tem um ingrediente difícil por estar fora da zona de classificação do Campeonato Pernambucano. Estou exigindo o melhor dos atletas. Assim tem de ser o trabalho. Eu fui convidado a dirigir o XV de Piracicaba na semana passada e não quis ir”, comentou.

14:54 O técnico Ricardinho, do Santa Cruz, acredita que o Náutico não terá como entrar de uma maneira que deixem os corais surpresos neste clássico. De acordo com o comandante, a facilidade encontrada por ambos para obter informações faz com que tire a possibilidade de acontecer surpresas neste segundo Clássico das Emoções. “Não tem muito o que surpreender. O conhecimento de ambos os lados é grande, até pela facilidade da informação. Sempre analisamos os adversários, pelo interesse do conhecimento. Não terá nenhuma situação diferente, vejo tudo igual”, analisou.

14:52 O jogo da vida. Assim foi como o volante Fillipe Soutto definiu o embate desta tarde com o Santa Cruz. Para ele, o grupo não pode ficar pensando nas partidas que terá pela frente, pois o foco principal tem que ser o tricolor do Arruda. “Não adianta pensar nos jogos restantes se não pensarmos no Santa Cruz como o jogo da nossa vida. O clássico deste domingo (1º) é o confronto mais importante para nós e temos de encarar com o máximo de confiança e noção de que é possível vence”, disse.

14:50 O lateral-esquerdo Renatinho comemorou bastante a vitória no último clássico ante o Náutico. O atleta disse que, agora, o time entrará em campo bem mais tranquilo, esperando o Timbu para aproveitar os erros do rival e ficar com mais três pontos na competição. "Agora dá para jogar mais tranquilo. Neste próximo jogo com o Náutico vamos entrar mais confiantes ainda. Vamos esperar o Náutico, com cautela, mas sabendo aproveitar as oportunidades para tentar vencer de novo", comentou.

14:48 FIQUE DE OLHO: Renato, atacante do Náutico, é um jovem promissor oriundo das categorias de base alvirrubra. O atacante vem jogando bem, com boa movimentação ofensiva e jogadas de perigos, e no último clássico foi o autor do gol alvirrubro.

14:44 FIQUE DE OLHO: Guilherme Biteco, meia-atacante do Santa Cruz, pode ser decisivo neste clássico de logo mais. Com boa visão de jogo e sempre participativo, Biteco é o principal nome Coral neste início de temporada. Com a camisa do Mais Querido o jogador balançou as redes na partida contra o Central.

14:42 O técnico Moacir Júnior chega bastante contestado para esse confronto e o risco de perder o cargo em caso de uma má apresentação é real. O volante João Ananias partiu em defesa do comandante e garantiu que todos estão unidos para fazerem o Timbu reencontrar o caminho das vitórias. “A gente sabe que futebol é assim: quando o time não está ganhando, tem que mexer. Mas a gente está junto com Moacir e ele, junto com a gente. A diretoria também mostrou apoio. Temos a missão de ressurgir o clube. Conquistar títulos. E sabemos que, para isso, precisamos vencer”, garantiu.

14:40 O meia João Paulo vem despontando como um dos principais jogadores do Santa Cruz neste início de temporada. Entretanto, na última rodada ficou fora por conta de suspensão e o jovem Raniel teve uma boa apresentação. Sendo assim, João Paulo deixou a dura decisão de escolher que será o titular a cargo de Ricardinho. “A gente dá o máximo para manter a titularidade, mas isso fica a cargo do Ricardo. Raniel foi muito bem. É um garoto que tem um grande potencial, um longo caminho", disse o atleta que fez elogios e revelou que passa algumas dicas para Raniel. “Na idade dele, eu cometia alguns erros por ansiedade, falta de maturidade, de querer fazer um grande lance no lugar de tocar uma bola. É isso que a gente fala para Raniel, para fazer o simples. Ele tem muita capacidade, faz essas jogadas extraordinárias e tem muito a evoluir”, completou.

14:34 Neste domingo (1º), o Santa Cruz poderá chegar a marca de 700 gols em Clássicos das Emoções. A Cobra Coral já marcou 699 vezes. O tricolor está na frente do Náutico que, até o momento, balançou as redes em 638 oportunidades. Os maiores artilheiros do clássico são: Betinho, pelo time Coral, com 20 gols, e Bita, pelo Timbu, com 21 gols marcados.

14:30 Até o momento, o Clássico das Emoções tem como seu maior vencedor a equipe do Santa Cruz. O tricolor do Arruda ficou com a vitória em 197 oportunidades, enquanto os alvirrubros venceram 161 vezes. 145 é o número de empates que aconteceram nos duelos. Vale lembrar, que existe um jogo em que o placar final é desconhecido.

14:26 O último Clássico das Emoções ocorreu na quarta-feira (25). Pressionado, o Santa Cruz venceu o Náutico, por 2 a 1, de virada, no fim do jogo e entrou no G-4 do Campeonato Pernambucano. Os gols dos corais foram marcados por Alemão e Betinho; Renato fez o tento alvirrubro.

14:20 O última confronto envolvendo Santa Cruz e Náutico com o mando de campo sendo pertencente aos corais aconteceu pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro 2014. Na ocasião, o tricolor do Arruda fez a festa com uma placar de 3 a 0, no estádio do Arruda. Os gols do clássico foram marcados por Keno e Wescley (2x).

14:14 Uma curiosidade envolvendo a história do Clássico das Emoções, segundo dados do pesquisador Carlos Celso Cordeiro, é que o resultado do jogo do torneio Abrigo Teresinha de Jesus é desconhecido.

14:12 Em toda a história, foram realizados 504 jogos entre Santa Cruz e Náutico. O Clássico das Emoções (como é conhecido o duelo) começou a ser disputado no dia 28 de junho de 1917. Esta primeira partida, que era válida por um torneio beneficente, foi realizada nos Aflitos-LIGA e acabou com a vitória, por 3 a 0, do tricolor do Arruda.

14:08 A derrota para o Santa Cruz na quarta-feira (25) aumentou a cobrança sobre o técnico Moacir Júnior. Fora do G-4 do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano – quinto colocado, com cinco pontos – o Timbu entrará em campo pressionado por um bom resultado, que dará tranquilidade para a equipe seguir firme na lutar por uma vaga no mata-mata. Uma derrota poderá deixar o time em uma situação delicada, pois terá apenas mais quatro jogos, sendo dois fora de casa (contra Salgueiro e Serra Talhada) e dois (diante de Sport e Central) em casa.

14:04 A campanha do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, até o momento, não é das melhores. O tricolor do Arruda venceu apenas duas partidas e saiu derrota em três oportunidades. Apesar disso, a vitória sobre o Náutico na última quarta-feira (25) serviu para aliviar a pressão que o técnico Ricardinho vinha sofrendo por conta dos resultados negativos. A equipe Coral ocupa a quarta colocação do hexagonal do título, com seis pontos.

14:02 A partida desta tarde é de suma importância para tricolores e alvirrubros. Depois do último embate na quarta-feira (25) a pressão mudou de lado e, agora, é o Náutico que chega precisando de uma vitória a todo custo. Entretanto, uma derrota do Santa Cruz poderá trazer de volta as cobranças em relação ao trabalho do técnico Ricardinho.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Náutico, partida válida pela sexta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada às 16h00, na Arena Pernambuco, em são Lourenço da Mata, Pernambuco.