Santa Cruz e Náutico se enfrentam por posição no G-4 do Campeonato Pernambucano

Partida válida pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Na tarde desse domingo (1º), às 16h, Santa Cruz e Náutico se reencontrarão na Arena Pernambuco, em duelo válido pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. Em momentos semelhantes no certame, as equipes se reenfrentam em menos de uma semana para confirmar presença no G-4, classificatório às semifinais.

Na última quarta-feira (25), os rivais fizeram o primeiro Clássico das Emoções do ano, também na Arena Pernambuco, mas com mando do Timbu, que saiu à frente. O Mais Querido, porém, foi persistente e alcançou a virada, com um gol no final de cada tempo, apesar de irregularidade na origem do segundo. Com o triunfo, os tricolores chegaram à 4ª colocação, somando seis pontos. Os alvirrubros, porém, estão uma posição abaixo na tabela, com um ponto a menos.

Em toda a história, os arquirrivais se encontraram em 504 oportunidades e o retrospecto é favorável ao clube do Arruda, que venceu em 197 dessas. Em outras 161, vitórias do time da Rosa e Silva. Em 145, o placar final terminou igualado, enquanto um, válido pelo torneio Abrigo Teresinha de Jesus, é desconhecido. O encontro pioneiro foi disputado em 28 de junho de 1917, em campeonato beneficente, terminou a favor da Cobra Coral, que venceu por 3 a 0 nos Aflitos-LIGA.

O comando da arbitragem será de Niélson Nogueira Dias, do quadro da FPF. Ele será auxiliado por Wlademir de Souza Lins e Ricardo Bezerra Chianca, também integrantes do escalão da Ceaf-PE.

Santa Cruz chega para clássico sem desfalques, mas com dúvidas

Após a vitória no último confornto, o Santa Cruz chega para o reencontro mais tranquilo. O duelo, inclusive, pode marcar o gol de número 700 a favor do Mais Querido, que balançou as redes alvirrubras em 699 oportunidades. Para o jogo, o treinador Ricardinho contará com apenas uma novidade. Trata-se do meia João Paulo, que retorna de suspensão.

Por ter sido desfalque na última partida, o meio-campista foi substituído pelo jovem Raniel, que foi importante na conquista dos três pontos e poderá ser utilizado como titular. A dúvida, porém, não é a única. Por conta de atuações abaixo das expectativas, o lateral-direito Moisés poderá começar no banco de reservas e dando espaço ao volante Bileu, que atuaria de maneira improvisada.

Caso isso ocorra, o comandante coral optará pela fixação de Edson Sitta na cabeça de área e montando o time com três homens - Guilherme Biteco, Raniel e João Paulo - responsáveis pela armação. De resto, a equipe estará mantida, o que segue no discurso do técnico.

"Não tem muito o que surpreender. O conhecimento de ambos os lados é grande, até pela facilidade da informação. Sempre analisamos os adversários, pelo interesse do conhecimento. Não terá nenhuma situação diferente, vejo tudo igual", afirmou Ricardinho.

Náutico faz mistério, mas equipe deverá ser mantida

Em um início de temporada irregular e com o treinador Moacir Júnior contestado pela torcida, o Náutico tenta agradar após duas derrotas em dois clássicos e ter boa atuação dentro de campo. Mesmo assim, a equipe que foi derrotada na última quarta-feira (25) deverá ser mantida, porém com a postura modificada.

O comportamento tático do time considerado titular, inclusive, foi a tônica do último treino aberto antes do confronto, realizado na última sexta-feira (27). No sábado (28), porém, a movimentação no CT Wilson Campos foi fechada, dando mais indícios de que os atletas passarão por alteração na disposição dentro das quatro linhas.

Mesmo sem indicar mudanças e com a base praticamente definida, o técnico alvirrubro acredita que a partida será equilibrada, assim como a última. Além disso, os erros cometidos passaram por um processo de correção, que o comandante espera ser assimilada para sair vitorioso e voltar a respirar aliviado no certame.

"A gente espera um jogo parelho, bem disputado novamente e sabemos que temos condições de render um futebol melhor do que o daqueles primeiros 90 minutos. Mostrei os lances onde precisamos melhorar e os que temos que repetir. Agora, é torcer para que eles assimilem e que façam uma boa partida, pois a tendência é mudar pouco, só se for necessário", garantiu Moacir.