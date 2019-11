Santa Cruz e Náutico empatam no segundo Clássico das Emoções do ano

No segundo Clássico das Emoções do Campeonato Pernambucano de 2014, Santa Cruz e Náutico ficaram no empate sem gols na Arena Pernambuco neste domingo (1). Mesmo com uma grande chance em cobrança de pênalti, a equipe mandante não conseguiu converter sua leve superioridade em números no placar.

Com o resultado, os tricolores chegma a 7 pontos e figuram na 4ª colocação, em seis partidas disputadas. Do outro lado, os alvirrubros permanecem na 5ª posição com um ponto a menos e o mesmo número de jogos.

No próximo compromisso, a Cobra Coral vai até o sertão enfrentar o Salgueiro no Cornélio de Barros, no próximo domingo (8). Já o excrete alvirrubro recebe o Central na Arena Pernambuco, nesta mesma data, em partidas válidas pela 7ª rodada da competição.

Sem muitas emoções, placar em branco no primeiro tempo

Pressionado pela derrota no último clássico, os alvirrubros tentaram se impor nos primeiros minutos, mas não demorou para que que o adversário começasse a se encontrar dento das quatro linhas. A priore, as defesas de ambos os lados levavam vantagem sob o setor ofensivo.

Com muita marcação, a primeira chance clara custava a aparecer, e era difícil apontar alguma equipe com superioridade. A primeira ocorrência veio quando Renatinho se lesionou e teve de deixar o gramado. Em seu lugar, o encarregado para assumir a lateral esquerda foi Léo Veloso.

Enquanto o Santa Cruz teve aumentar seu volume, o Timbu tentava valorizar um pouco mais a posse de bola. O resultado disso era inevitável. Um embate bastante travado e truncado uma verdadeira escassez de espaço. Fosse pelo meio ou pela lateral, não havia lugar para ninguém criar.

A primeira chance clara aconteceu com Waldison. O atacante fez boa jogada e cruzou para Betinho, que driblou um defensor e tentou a finalização, mas a defesa apareceu para fazer o corte providencial.

Dentro das suas limitações, o excrete alvirrubro tentava responder, mas apenas Fillipe Souto tentava armar as jogadas. Sozinha, mesmo o talento do segundo volante era bem menos que o suficiente. E podia ser bem pior.

Antes do apito final da primeira etapa, Cobra Coral teve a grande chance. Waldison, outra vez, teve a chance lá na frente. A bola sobrou para Betinho, que pegou de primeira, forçando Júlio César a fazer grande defesa para salvar sua equipe. Depois daí, as emoções ficaram de fora no clássico.

Arqueiro Timbu brilha e o Clássico das Emoções não faz jus ao título

Se na primeira etapa o ritmo foi lento, no segundo tempo ambos os times passaram a procurar o gol. Mesmo com o equilíbrio, a defesa do Timbu parecia mais nervosa. A culminação veio quando Renato empurrou Moisés dentro da grande área e o árbitro apontou marca a marca da cal.

Na cobrança, Betinho, que havia marcado na última partida, bateu e Júlio César fez grande defesa para evitar o gol. O lance mostrava que o Náutico estava em maus lençóis, e o adversário era superior, apesar da penalidade desperdiçada.

Depois, em reposta, Bruno Alves fez grande jogada e cruzou para a área, Danny Moraes chegou para fazer o corte providencial. Josimar estava prestes a colocar para o fundo das redes e apenas lamentou. A partir daí, a parte física passou a predominar, enquanto a temperatura em campo diminuiu.

Em seguida, Alemão teve a oportunidade em jogada aérea, mas o cabeceio não saiu com a precisão necessária e saiu por cima de meta alvirrubra. O fim de jogo estava perto e o empate sem gols parecia iminente. A disputa no meio de campo era muito acirrada, a as chances cada vez mais escassas.

Até que, Josimar recebeu bom cruzamento e finalizou. O gol só não saiu graças ao goleiro Fred, que fez grande defesa na Arena Pernambuco para manter o placar em branco. Na seguida, o arqueiro tricolor apareceu mais uma vez com outra boa intervenção.

O time visitante passou a ser mais imponente, mais incisivo e com mais posse de bola. Mas os donos da casa não se entregavam e Anderson Aquinno teve a chance, mas Guilherme cortou a investida tricolor. Em seguida, mais nenhum outro lance de destaque.