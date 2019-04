Sport mira invencibilidade no Pernambucano diante do Central com time alternativo

Partida válida pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada no Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco

INCIDENCIAS : Partida válida pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, a ser disputada no Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco

Na tarde desse domingo (1º), às 16h, Central e Sport medirão forças pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015. Líder isolado e único invicto, o Leão irá com um time reserva, afim de focar na classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, enquanto a Patativa chega motivada.

Vitorioso na última quinta-feira (26), quando as equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro, o rubro-negro disparou ainda mais na liderança, chegando aos 15 pontos conquistados em cinco jogos. O alvinegro, porém, ocupa a 2ª colocação, e vem de duas partidas sem vitórias, mas com boas atuações e com apenas sete pontos ganhos.

A arbitragem para o confronto no Lacerdão será de Luiz Cláudio Sobral, membro do quadro da FPF. Ele será auxiliado por Clóvis Amaral e Fernanda Colombo, também integrantes do escalão da Ceaf-PE.

Central segue motivado para novo duelo mesmo após derrota

Mesmo sendo derrotado pelo Sport na última partida, o Central chega para o novo confronto motivado, pelo fato do treinador Laelson Lima ter gostado da atuação da equipe. Para o duelo, Laelson não tem desfalques, mas possui dúvidas quanto aos atletas que iniciarão entre os 11.

Insatisfeito com as atuações do zagueiro Éverton e do volante Jucemar, que começaram jogando na quinta-feira (25), o comandante da Patativa poderá fazer mudanças. Na zaga, há a possibilidade do zagueiro italiano Mattia Binatti estrear como titular, após ir a campo na Ilha do Retiro no decorrer do jogo. Outro que também entrou com bola rolando e pode iniciar de frente é o meio-campista Fernando Pires, também com bom desempenho diante do Leão.

Para não ver a vice-liderança ameaçada, o técnico do alvinegro reconhece as dificuldades que encontrará, mesmo com o rubro-negro indo com um time dito reserva. Segundo ele, o mando de campo será mais importante que a escalação do adversário.

"Para a gente, não importa se o Sport vai vir com o time titular, reserva, misto ou sub-20. Todos são bons, com atletas qualificados. O nosso estímulo é fazer prevalecer o mando de campo e pontuar para nos mantermos na segunda colocação do campeonato", garantiu.

Sport vai com time reserva e pela manutenção da invencibildade

O Sport vem sobrando no Campeonato Pernambucano. A equipe está com 100% de aproveitamento até o momento e a classificação às semifinais encaminhada. Sendo assim, o técnico Eduardo Baptista resolveu poupar os jogadores considerados titulares para este embate com o Central, visando o duelo com o Socorrense, pela Copa do Nordeste.

Vale lembrar que esses atletas já foram acionados na competição e, na ocasião, venceram o Salgueiro, por 3 a 0, no estádio Cornélio de Barros. Para o comandante leonino, esses jogadores estão criando uma boa dor de cabeça e estão passando bastante confiança.

"Nosso grupo é muito forte. Quem está jogando no time titular tem o merecimento, entretanto, que está fora vem buscando o espaço e é importante que mostrem serviço. Esses jogadores estão bem e isso nos dá uma boa dor de cabeça. Eles estão criando dúvida", garantiu o técnico leonino.

O Leão da Ilha do Retiro terá um problema neste confronto. Não contará com o lateral-direito de origem, pois Alex Silva acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa direita no último treinamento e foi vetado pelo departamento médico leonino. Sem o jogador, Baptista deverá promover uma improvisação pelo setor, pois o dono da posição Vitor continuará descansando na capital pernambucana.

Os volantes Neto Moura e Willian surgem como principais opções para a ocupar o setor e ambos já foram testados em treinamentos nesta temporada, com o primeiro sendo o favorito para iniciar o embate. Eduardo ainda pode deslocar o atacante Felipe Azevedo do ataque para o lado direito, o que aconteceu no jogo com o Socorrense pelo regional e o jogador acabou se destacando, entretanto, deverá continuar no setor ofensivo, com o time sendo confirmado momentos antes do apito inicial.