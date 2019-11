América e Porto empatam em jogo eletrizante do Hexagonal do Rebaixamento do Pernambucano

Nessa terça-feira (3), foi realizada a 7ª rodada do Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2015. As partidas, que foram bastante equilibradas, deixaram a situação na briga pelo descenso à Série A-2 ainda mais embolada.

Nos Aflitos, o jogo mais movimentado, mesmo sem contar com a presença do público. Sem se incomodar com isso, América e Porto entraram em campo dispostos a balançar as redes e ficaram no eletrizante empate em 3 a 3. Mauro, duas vezes, e o experiente Carlinhos Bala marcaram em favor do alviverde, enquanto Lucas Gomes e Kiros, também por duas oportunidades, descontaram para os visitantes.

Com a igualdade, o Periquito agora ocupa a 5ª posição com nove pontos ganhos, o primeiro time dentro da zona da degola. O Gavião, por outro lado, segue líder com 14 pontos, um a mais que o vice-líder Pesqueira.

Pesqueira marca no fim e vence Ypiranga

Em jogo que tinha de tudo para terminar empatado, o Pesqueira achou um gol no último minuto e levou a melhor diante do Ypiranga por 2 a 1. Os gols foram marcados por Eduardo e Élton Luís para os donos da casa, enquanto Danúbio descontou para os visitantes.

Com o triunfo, a Águia segue na vice-liderança, somando agora 13 pontos, um a menos que o líder Porto. A Máquina, por outro lado, praticamente consolidou seu rebaixamento à Série A-2. No momento, ocupa a lanterna do certame, somando apenas dois pontos de 21 disputados, ficando a sete do primeiro fora do Z-2, restando apenas três jogos para o término.

Atlético arranca empate no fim do Vera Cruz

Em outro duelo que terminou sem vencedor, o Atlético foi valente longe dos seus domínios e arrancou um importante empate diante do Vera Cruz, no Carneirão. Mesmo sofrendo a virada, o time carpinense achou a igualdade em 2 a 2 na reta final do confronto. Rafinha, duas vezes, marcou para os mandantes. Silva, também em duas oportunidades, balançou em favor dos visitantes.

Com o empate, as equipes dividem a 3ª colocação, somando nove pontos, dando vantagem ao Galo das Tabocas por ter feito 11 gols contra 10 do Tatu-Bola. A próxima rodada será realizada no próximo sábado (7).

8ª rodada do Hexagonal do Rebaixamento

15h: Porto x Vera Cruz - Antônio Inácio (Caruaru)

16h: Ypiranga x América - Otávio Limeira Alves (Santa Cruz do Capibaribe)

20h: Atlético x Pesqueira - Paulo Petribu (Carpina)