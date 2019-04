Wesley é apresentado no São Paulo e revela: "Procurava novos desafios''

O volante Wesley foi apresentado nessa terça-feira (3) no CT da Barra Funda e na entrevista coletiva abordou diversos assuntos, entre eles, sua saída conturbada do Palmeiras e quando resolveu aceitar a proposta do São Paulo.

Primeiro, o volante de 27 anos falou sobre a sua saída do Verdão, afirmando que não deixou o clube com uma imagem negativa e falou também sobre o período em que treinou separado do grupo: '' O balanço que faço da minha passagem por lá é ótimo, venci dois títulos, fui titular quando eu tive bem fisicamente. A única parte ruim foi esse Brasileirão que o time quase caiu, mas de resto, foram muito positivos os anos que passei por lá.'', avaliou o jogador que esteve no elenco campeão da Copa do Brasil e rebaixado em 2012 e foi peça decisiva na conquista da Série B de 2013.

Depois, ele contou quando decidiu mudar de clube, revelando que novos desafios em sua carreira motivaram sua ida para o Tricolor: '' Quando terminou o Campeonato Brasileiro, sentei com a minha esposa e decidi que estava na hora de mudar. Precisava de um novo desafio. As oportunidades estão aí pra gente pensar e decidir, não preciso provar nada a ninguém, estou em busca das minhas lutas todos os dias.'', contou o jogador que só poderá atuar pelo Tricolor em abril quando o time poderá inscrever novos jogadores na segunda fase do Campeonato Paulista.