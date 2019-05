Vasco oficializa contratação de Dagoberto

Na tarde desta terça (3), o Vasco da Gama anunciou oficialmente o 18º reforço da temporada. O experiente atacante Dagoberto foi contratado junto ao Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 2013 e 2014. O atleta, que não teve muitas oportunidades no time de Minas, foi contratado por empréstimo até o final do ano e terá o seu salário pago de forma dividida pelas duas equipes.

Segundo o vice-presidente de futebol do clube de São Januário, José Luis Moreira, o jogador, que não estava nos planos no clube da capital mineira para essa temporada, deve ser apresentado amanhã, mesmo com pendências na conclusão de sua transferência. "Não dá para falar que está certo porque ainda faltam alguns detalhes, assinatura de contrato, exames médicos. Não vamos falar em valores. Ele deve ser apresentado amanhã, sim", comentou o dirigente cruzmaltino.

Com a contratação de Dagoberto, o número de atacantes à disposição de Doriva no elenco vascaíno é de seis jogadores. Dentre eles, apenas Romarinho e Gilberto, provável titular, foram contratados na atual temporada. Yago, Marquinhos do Sul, Thalles e Rafael Silva são as outras opções do treinador, sendo que os dois últimos são presenças frequentes no onze inicial do time cruzmaltino.

Revelado pelo Atlético Paranaense e com cinco títulos do Campeonato Brasileiro conquistados no currículo, o atleta é uma das principais contratações do Gigante da Colina para o ano de 2015, após contratações de apostas e jogadores desconhecidos.