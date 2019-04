Avaí e Marcílio Dias são punidos pelo TJD e perdem seis pontos na tabela do Catarinense

Após julgamento na noite desta terça-feira (3), o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SC) aplicou punição e perda de seis pontos para Avaí e Marcílio Dias na tabela do Campeonato Catarinense. A diretoria avaiana não vai recorrer, já que assumiu o erro no caso, mas o Marinheiro promete tentar reverter a punição.

O Avaí foi punido pela escalação do zagueiro Antônio Carlos na vitória por 4 a 3 sobre o Marcílio Dias, em Camboriú, no último dia 21. O jogador atuou sem contrato cadastrado na Federação Catarinense e o time já estava ciente de que perderia seis pontos. Além disso, a equipe terá que pagar multa de R$ 8 mil.

Já no Marcílio Dias, a punição ocorreu pois o meia Rodrigo Pita não atuou, mas foi relacionado em duas partidas do time (contra Inter de Lages e Avaí) sem contrato profissional. Conforme o regulamento da FCF, aos 20 anos, os atletas precisam ser registrados profissionalmente. Mas, o jogador que é formado no clube, completou a idade máxima no dia 11 de fevereiro e foi inscrito nas partidas após esta data, ainda com o documento como jogador de base. O time acredita que possa ser absolvido em outras instâncias e deve recorrer a decisão caso consiga pontuação suficiente para terminar entre os seis primeiros e alcançar vaga no Hexagonal Semifinal.

Os dois times fecham sua participação na primeira fase do Catarinense nesta quarta-feira (4), às 22h. O Avaí visita o Inter de Lages o Marcílio Dias recebe o Guarani de Palhoça. Com a punição, os times ocupam as duas últimas posições do estadual, com apenas um ponto.