Flamengo x Nacional do Uruguai na despedida de Léo Moura (2-0)

Encerramos por aqui a transmissão. O Flamengo venceu o Nacional por 2 a 0 na despedida de Léo Moura. O lateral deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Eduardo da Silva, e deixou o campo aos 9 minutos da segunda etapa. Valeu, Capitão! Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima!

23:55 Léo Moura realiza uma volta olímpica no Maracanã carregando a bandeira do Flamengo. Muito emoção no estádio Mário Filho.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O Flamengo vence por 2 a 0 na despedida de Léo Moura!

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' O Flamengo toca a bola e gasta o tempo.

38' Lucas Mugni cai na área e cobra pênalti. Juiz, no entanto, manda jogo seguir.

36' SALVA, PARÁ! César sai mal do gol, Bueno não consegue tocar para o gol e a bola sobra para Cordero, de frente pro gol. Mas o meia explode a bola em cima de Pará. Escanteio para o Nacional!

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Jorge. Entra: Jajá.

34' Público pagante: 27.031. Público presente: 30.620. Renda: R$ 938.325,00

28' Douglas Baggio arrisca o chute, mas manda meio torto, sem ângulo. Paulinho ainda tenta recuperar o lance, porém acaba chegando atrasado, quando bola já havia saído.

27' DEFENDEU O GOLEIRO! Cáceres recebe pela esquerda e chuta forte, cruzado, mas o goleiro Bava faz a defesa.

24' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Sai: Nicolás Ortomín. Entra: Nicolás Boné.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Matheus Sávio. Entra: Paulinho.

20' Torcida grita o nome de Paulinho, Luxemburgo olha para o banco e chama o atacante. Delírio no Maracanã.

19' DEFENDE, BAVA! Jonas solta a bomba de fora da área, com efeito, e Bava se estica toco para fazer a defesa em seu canto esquerdo. Quase o terceiro do Flamengo.

18' VINE! O gol do garoto Matheus Sávio. O segundo do Flamengo no jogo.

15' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Sai: Nicolás Prieto. Entra: Nicolás Cordero.

14' QUASE O TERCEIRO! Matheus Sávio, ele de novo! Com categoria, o atacante gira e chuta forte, mas a bola sai por cima do gol.

10' Léo Moura, na saída do gramado: "É muito emocionante. Foi uma passagem de 10 anos e só tenho que agradecer a todos por tudo."

9' "ÔôÔôÔôÔô, Léo Moura eterno!", "Fica, capitão!". São os gritos da torcida rubro-negra no Maracanã!

9' Neste momento, Léo Moura encerra sua passagem pelo Flamengo. Emocionado e ovacionado pela torcida com gritos de 'Léo Moura eterno', o lateral deixa o campo para entrada de Pará.

6' GOL DO FLAMENGO! Chute de Luiz Antônio explode na trave e, no rebote, Matheus Sávio chuta forte e amplia o placar. É o primeiro gol pelo profissional do garoto!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! MATHEUS SÁVIO MARCA O SEGUNDO!

6' Apenas Léo Moura e Marcelo permanecem em campo entre os titulares que iniciaram o jogo.

5' Neste momento, o Flamengo está em campo com: César; Léo Moura, Marcelo, Bressan, Jorge; Cáceres, Jonas, Luiz Antônio, Lucas Mugni; Douglas Baggio e Matheus Sávio.

2' SUBSTITUIÇÕES NO FLAMENGO! Saem: Paulo Victor, Frauches, Thallyson, Márcio Araújo, Canteros, Gabriel, Eduardo da Silva, Alecsandro, Marcelo Cirino. Entram: César, Bressan, Jorge, Cáceres, Jonas, Luiz Antônio, Lucas Mugni, Matheus Sávio e Douglas Baggio.

1' O Flamengo veio com alterações para a segunda etapa. Em breve confirmaremos para você, leitor.

23:05 ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

22:58 Essa foi a placar que Léo Moura recebeu no momento em que entrou no gramado.

22:53: Zico: "É emocionante. Ele entrou comigo de mascote e a primeira vez que meu neto entrou em campo foi no colo dele também. A gente vê as fotos e fica muito orgulhoso. Emociona por tudo que ele representa ao Flamengo e por tudo que fez na carreira. Gostaría de vê-lo encerrando a carreira aqui, mas ele merece tudo que está acontecendo."

22:51 Léo Moura: "Apenas tenho a agradecer por tudo. É enorme o que o Flamengo e essa torcida representam. Mas vamos para o segundo tempo porque quero jogar mais um pouco e aproveitar os últimos momentos com essa camisa."

22:50 Léo Moura, na saída para o intervalo: "É dificil falar. Confesso pra voceê que não esperava ver o Maracanã desse jeito. Foi uma emoção enorme e a partir do momento que entrei com as minhas filhas no gramado, o coração queria sair pelo boca. Só tenha a agradecer essa torcida que sempre teve muito amor por mim."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Na despedida de Léo Moura, o Flamengo vence por 1 a 0!

46' CATEGORIA DE LÉO MOURA! Primeiro, no mano-a-mano com o defensor uruguaio, tentou a tabela com Canteros, mas foi cortado. Na sequencia, encontrou um belo passe de calcanhar para o gringo rubro-negro. O cruzamento para área não teve tanto sucesso quanto a jogada executada pelo lateral.

45' Teremos dois minutos de acréscimo!

42' IMPEDIMENTO MARCADO! Ortomín é lançado entre os zagueiros rubro-negros e saíria de frente para Paulo Victor, mas o impedimento já havia sido marcado no lance.

40' FOTO! O abraço entre Léo Moura e Zico, momentos antes da bola rolar. (Foto: O Globo)

38' O Nacional não criou nenhuma chance efetiva na partida. Paulo Victor apenas acompanha o jogo, sem trabalho.

34' Eduardo tabela com Gabriel e avança à linha de fundo. O cruzamento direção a Marcelo, mas Espino aparece antes e corta para escanteio.

32' Marcelo Cirino recebe na direita, corta para o meio e chuta buscando o ângulo. A bola sobe demais e sai por cima!

31' CATEGORIA! Ortomín cruza para a área e Léo Moura, mesmo com o atacante uruguaio em suas costas, cabeceia com categoria em direção as mãos de Paulo Victor. Lateral ganha os aplausos da torcida.

24' PRA FORA! Jogadaça de Léo Moura pela direita, que cruza rasteiro buscando Eduardo. O croata passa da linha da bola, deixando a sobra para Marcelo finalizar. O chute sai cruzado, mas sem a direção do gol.

23' VINE! Confira o gol de Eduardo, com assistência de Léo Moura, que vai dando a vitória ao Flamengo contra o Nacional!

19' GOL DO FLAMENGO! O GOL É DE EDUARDO, MAS A FESTA É DE LEO MOURA! O homenageado do dia avança pela direita, e acerta um passe forte na direção de Eduardo, posicionado na entrada da grande área. O croata ajeita o corpo e bate com categoria no canto direito de Bava!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! EDUARDO DA SILVA, COM ASSISTÊNCIA DE LÉO MOURA!

18' O Flamengo segue apostando no jogo aéreo. Foi a vez de Canteros alçar bola na área em direção a Gabriel. Mas Velásquez aparece para afastar.

16' PERDE, MARCELO! Thallysson acerto um belo cruzamento, na medida para Marcelo que, de chapa, joga por cima do gol. Torcida se lamenta pois o atacante estava sozinho na pequena área.

15' Canteros tenta o passe em profundidade para Marcelo, que é agarrados pelo zagueiro do Nacional e cai próximo a grande área. O atacante pede falta, mas o árbitro manda o jogo seguir.

12' Contra-ataque bem puxado pelo Nacional. Otormín recebe com liberdade no meio campo e avança. O meia abre para Buena que cruza na área, mas sem perigo para a defesa.

10' BOA CHANCE! Novamente com Thallyson, que aparece bem na esquerda e cruza para dentro da pequena área. A defesa falha, mas Eduardo da Silva não consegue cabecear para as redes.

8' Thallysson inverte o jogo para Léo Moura na direita. O lateral domina e cruza sem deixar a bola cair no chão. Gabriel tenta cabecear, mas Aja chega primeiro para afastar.

7' Flamengo toca a bola sem pressa no meio-campo. Nacional também não marca pressão. Clima amistoso e frio no Maracanã.

4' O Nacional mantém a pressão pela lado esquerdo. Frauches afasta outro cruzamento de Otormín, mas o rebote cai nos pés de Prieto. O meia tenta o finalização, mas a bola explode em Marcelo.

2' PRIMEIRA CHANCE! Gabriel arranca, tabela com Márcio Araújo e finaliza de fora da área. A bola sai a direita do goleiro Bava. Primeiro grito de 'uh' por parte da torcida rubro-negra no jogo.

1' Otormín avança pela esquerda e tenta o cruzamento para a área. A bola quica no gramado, mas não engana Frauches que faz o corte.

0' BOLA ROLANDO NO MARACANÃ!

22:00 Zico vai ao gramada e entrega uma placa homenageando Leonardo Moura. Lágrimas de ambos são vistas momentos antes da bola rolar.

21:46 Foto de Léo Moura aparece no telão do Maracanã. Torcida rubro-negro vai ao delírio nas arquibancadas. (Foto: Ivan Raupp)

21:45 O jogo será apitado por Luiz Flávio de Oliveira, que terá o auxílio de Rodrigo F. Henrique Correa e Rodrigo Pereira Joia

21:30 O Flamengo está escalado com: Paulo Victor, Léo Moura, Wallace, Bressan (Marcelo) e Pará; Márcio Araújo, Jonas e Canteros; Gabriel (Nixon), Marcelo Cirino e Alecsandro (Eduardo da Silva).

21:25 O Nacional-URU vai a campo com: Jorge Bava, David Velásquez, Jose Aja, Caué Fernándes, Alfonso Espino; Nicolas Prieto, Hugo Dorrego, Gonzalo Ramos, Leandro Otormín; Gonzalo Bueno e Rodrigo Amaral

21:22 VÍDEO! Sob lágrimas, Léo Moura chega ao Maracanã. Assista!

21:20 Léo Moura é o sétimo jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra. Lateral perde apenas para Junior, Zico, Adílio, Jordan, Andrade e Canterelli.

21:10 Léo Moura entra no hall de jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Flamengo do modo contínuo, ou seja, sem se transferir para outro clube. São 10 anos como titular absoluto da lateral-direita.

21:00 Pelo Flamengo, Léo Moura conquistou 24 títulos. O Campeonato Brasileiro de 2009 e as Copas do Brasil de 2007 e 2013 estão entre os mais importantes.

20:50 Junior, ídolo do Flamengo, sobre Léo Moura: "Nesses novos tempos, ter um jogador dez anos vestindo a mesma camisa, com mais de 500 jogos, é um dado bastante significativo. Tem algo relacionado com a história do Flamengo, porque foi gandula, em 1980, e entrou com o Zico. Tem inclusive uma foto. Acho que o que marca são as conquistas, e o Léo venceu, foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, carioca. Em diversas situações, ele apareceu. Nos últimos anos, como capitão. Isso mostra o carinho que a torcida do Flamengo tem com o Léo. Acho que o Maracanã vai ter um número considerável de torcedores, que vão querer participar."

20:45 Jordinho, sobre Léo Moura: "Fui treinador dele por um curto período, mas o suficiente para conhecê-lo. Foi meu capitão. O pensamento de alguns diretores era descartá-lo, afinal, à época, tinha 33 anos. Queriam alguém mais jovem, o que não é de todo errado. Falei que não tinha outro melhor na posição. E ele ficou. Merece tudo o que está acontecendo. Eu, por exemplo, tentei jogar com a idade dele e não consegui. Não é fácil fazer o que ele fez. E o mais bacana é que termina por cima "

20:40 Zinho, sobre Léo Moura: "Algumas pessoas da direção tinham a visão de que ele estava velho. O torcedor, os companheiros, os funcionários... todos ainda viam nele condições de atuar. E ele provou no campo. Pelo biótipo, pelo profissionalismo. Nunca deu problema. Ele sai por cima. Isso é muito legal. É reconhecimento. E olha que o Flamengo não faz jogo de despedida. Eu não tive, o Jorginho não teve"

20:35 Esta será a última partida de Léo Moura com a camisa do Flamengo. Ídolo da torcida e um dos maiores campeões que passaram pela Gávea, o lateral-direito acertou sua transferência para o Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos.

20:30 Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Flamengo x Nacional-URU , partida em homenagem a despedida de Léo Moura do Flamengo, a ser disputada no Maracanã, às 22h. Fique conosco!