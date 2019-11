Joinville recebe líder Chapecoense dependendo de si para garantir vaga ao Hexagonal

Diante de seu torcedor, o Joinville precisa de uma vitória diante da líder Chapecoense para garantir vaga no Hexagonal Semifinal do Campeonato Catarinense. Com apenas duas vitórias no campeonato, o JEC precisa demonstrar força e vencer a Chape, que já está classificada, e dará chances a outros jogadores mostrarem futebol.

Com 10 pontos, o Joinville ocupa a 5ª posição na tabela do Catarinense. Se vencer, garante vaga entre os seis primeiros. Se empatar, precisa que Guarani ou Inter de Lages não vençam seus jogos. Caso perca, o JEC torce para que o Inter não vença ou que o Guarani perca para o Marcílio Dias. Com 19 pontos, a Chapecoense tem sua liderança praticamente garantida.

Joinville precisa superar desfalques para seguir na luta pelo título

A derrota por 1 a 0 para o Metropolitano no último domingo (1), fora de casa, adiou a classificação do JEC para a última rodada. Dependendo de suas próprias forças, mas longe da situação que esperava, o técnico Hemerson Maria afirmou que é preciso tranquilidade para superar o desafio e seguir na briga pelo título.

"Projetamos uma situação de campeonato que tivemos que alterar durante a competição. Agora é tentar a classificação, equilibrar o grupo. Não estamos com o grupo equilibrado. Alguns jogadores estão mantendo o rendimento, outros não, outros oscilando, outros devendo. Isso acarreta um maior desgaste físico, uma maior falta de organização tática da equipe, que é um dos pontos fortes do Joinville", disse.

Para o volante Naldo, o time está motivado para a partida e precisa de capricho para superar a Chapecoense. "Tem que estar bem animado. Não só eu, mas o grupo todo, colocamos a cabeça no travesseiro, pensamos onde erramos. O Hemerson Maria vai falar onde erramos para consertar para quarta-feira não ter erro e fazer essa classificação na última rodada, com um bom jogo, com a torcida. Temos que ter mais concentração e mais um pouco de precisão na última bola para balançar a rede".

Para o jogo contra a Chapecoense, o técnico Hemerson Maria terá uma série de desfalques. O volante Anselmo, o meia Marcelo Costa e os atacantes Jael, Bruno Furlan e Fabinho não estão disponíveis no JEC. Por outro lado, o recém-chegado Kempes já está a disposição do treinador.

Classificada, Chapecoense faz testes na última rodada

Já garantida no Hexagonal Semifinal, a Chapecoense venceu por 3 a 0 o Atlético de Ibirama na rodada passada e praticamente confirmou a primeira colocação nesta fase, apesar de não valer nenhuma vantagem na sequência do campeonato. Assim, o técnico Vinicius Eutrópio vai aproveitar para dar chances a outros jogadores e fará seis mudanças em relação a partida passada.

"Temos indefinições. Temos o Vilson que está com dois cartões amarelos e também vem de uma longa inatividade. É meio arriscado colocá-lo no jogo. Ananias e Apodi estão suspensos, e treinamos algumas variações. O sistema permanece o mesmo, pode mudar algumas posições. Talvez até dois garotos da base podem iniciar jogando. O intuito é fazer um jogo forte", disse.

Caso a Chapecoense vença, pode eliminar o Joinville da briga pelo título. Apesar disso, Eutrópio só pensa em uma boa atuação de sua equipe. "A gente não entra na partida com o intuito de estragar planos de A, B ou C. É de dar sequência no nosso campeonato, no nosso objetivo. É um adversário dificílimo, tem ótimos jogadores, mesmo que os resultados não sejam bons. Temos que respeitar e fazer o nosso jogo".

Além dos jogadores que serão poupados, o lateral Apodi e o atacante Ananias estão fora da partida por suspensão. Além disso, o goleiro Danilo e o volante Gil estão fora por contusão. O jovem Hyoran e o atacante Bruno Rangel devem ganhar chance no time titular de Vinicius Eutrópio.

Jogos da última rodada da primeira fase - quarta-feira (4)

19h30 - Figueirense x Metropolitano

22h - Joinville x Chapecoense

22h - Inter de Lages x Avaí

22h - Atlético de Ibirama x Criciúma

22h - Marcílio Dias x Guarani de Palhoça