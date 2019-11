Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Chil

9:00 Quem também vive expectativa de nova convocação é goleiro Jefferson. Titular absoluto no Botafogo e com contrato renovado, o camisa 1 do alvinegro espera repetir as boas atuações de 2014

8:50 Um que pode entrar na lista devido às boas atuações recentes é o volante Lucas Silva. Valorizado pela negociação recente junto ao Real Madrid, o ex-Cruzeiro também pode aparecer na lista de Dunga

8:40 A respeito da lista que será divulgada logo mais pelo treinador, existem expectativas quanto a surpresas. Mesmo após serem negociados com o futebol chinês e estarem entre os convocados nas últimas partidas, o meia Ricardo Goulart e o atacante Diego Tardelli podem ser mantidos. O centroavante, inclusive, é a esperança de gols, mesmo sem ser um camisa 9 fixo

8:30 Encerrando o ano, o Brasil foi à Europa enfrentar Turquia e Áustria. Diante dos turcos, o placar foi o mesmo que contra os japoneses, enquanto o duelo com os austríacos marcou o primeiro gol sofrido

8:26 Em outubro, mais duas partidas realizadas, dessa vez na Ásia. Em Pequim, a Canarinho bateu a Argentina por 2 a 0 no Superclássico das Américas. Em Cingapura, goleada por 4 a 0 diante do Japão, com quatro gols de Neymar

8:23 Na reestreia de Dunga, o Brasil teve uma série de dois amistosos em setembro de 2014: Brasil 1x0 Colômbia e Brasil 1x0 Equador, ambos nos Estados Unidos, ambas com gol de Neymar

8:20 Desde que retornou ao comando do Brasil, após a saída de Felipão, Dunga comandou a Seleção em seis jogos, acumulando 100% de aproveitamento. Foram 15 gols marcados e um sofrido

8:10 Brasil x França será disputado no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Stade de France, em Paris, enquanto Brasil x Chile será em 29 de março, às 11h (de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres

8:00 Bom dia para você ligado na Vavel Brasil! Na manhã dessa quinta-feira (5), o técnico Dunga irá convocar a Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Chile, que serão disputados no final desse mês de março