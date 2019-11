Náutico recebe Piauí para seguir com chances de classificação às quartas do Nordestão

Em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste, o Náutico recebe o Piauí na Arena Pernambuco nesta quinta-feira (5), às 22h (de Brasília). Enquanto os alvirrubros querem mais um triunfo para encaminhar sua classificação à segunda fase, o time de Teresina busca a recuperação.

No momento, o Timbu aparece quatro pontos em três partidas disputadas, somando uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Enxuga Rato tem apenas dois pontos ganhos, na lanterna da chave, e ainda segue sem vencer na competição regional.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no estádio Albertão, e os pernambucanos saíram vencedores por 2 a 0. Naquela ocasião, Patrick Vieira e Jefferson Renam foram os autores dos gols da vitória alvirrubra.

Timbu busca sequência de vitórias para assegurar classificação

O triunfo diante do próprio Piauí na última rodada colocou o Náutico perto do líder do Grupo C da Copa do Nordeste. Em caso de mais um sucesso diante do mesmo adversário, os alvirrubros podem assumir o topo da chave. Como motivação, os alvirrubros terão o apoio de seu torcedor.

A novidade ficará por conta de Levi Gomes como treinador interino no comando da equipe. Ele assume após Moacir Júnior ser desligado do clube em comum acordo com a diretoria na última segunda-feira (2). O novo comandante apostará nos jovens da base.

Diferente do antigo treinador, Levi não escondeu a equipe e confirmou mudança nos 11 titulares que enfrentam o Piauí no embate na Arena Pernambuco.

Guilherme vai ser utilizado na lateral-deira no lugar de David. Outro que vai receber uma chance é o volante Helder Ribeiro, que assume o lugar do atacante Josimar - que será reserva pela primeira vez neste ano.

"Não tenho nada a esconder. Mudo na parte defensiva e na ofensiva. Quero um time mais compactado do meio para frente. Todos os adversários que enfrentaram o Náutico, neste ano, conseguiram complicar o meio campo do time. E eu quero finalizar mais”, enfatizou.

Piauí busca primeira vitória para respirar na competição

Com confiança, o elenco piauiense chega à capital pernambucaa fim de surpreender e chegar a seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste. Para chegar a este objetivo, o Enxuga Rato vai precisar de um ataque eficiente e uma defesa bem postada na marcação.

Para voltar a vencer, o time contará com algumas mudanças. O técnico Marcão deve contar com Silas no time titular e, no que depender do fôlego do atacante, o comandante pode tê-lo durante os 90 minutos do duelo. O jogador mostrou otimismo com o grupo momentos antes da viagem.

O treinador interino sabe das dificuldades, afinal, o Piauí ainda não marcou nesta competição. Mesmo assim, Marcão afirmou confiança na equipe, acreditando que a seca de gols tem hora para acabar. Paulo Moroni assumirá o cargo a partir do próximo sábado (7), e retorna ao ex-clube.

“A gente espera que nesse jogo tudo possa ocorrer bem e a gente possa sair de Recife com a nossa primeira vitória na competição para poder entre bem o comando ao Moroni”, destacou o treinador.

A novidade pode ser a presença do volante Vitor Recife, que foi liberado pelo Departamento Médico e está apto para enfrentar o Náutico. Outro que pode retornar à equipe titular é o atacante Luis Cláudio, que segue em recuperação física.