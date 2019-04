Ricardinho mantém time titular do Santa Cruz sem Guilherme Biteco

Visando o confronto do próximo domingo (08), às 16h00, com o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, no sertão, pela sexta rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano, os jogadores do Santa Cruz participaram na tarde desta quinta-feira (05) de mais um treinamento, que teve o técnico Ricardinho mantendo o meia-atacante Guilherme Biteco entre os reservas e o goleiro Bruno deixando de ser terceira opção.

Assim como aconteceu na movimentação anterior, o técnico Ricardinho esbouçou uma equipe diferente da que esteve em campo no clássico com o Náutico. Uma das principais contratações para a temporada, o meia Guilherme Biteco voltou a treinar no time reserva e teve sua vaga sendo ocupada pelo volante Bruninho – que ainda não estreou com a camisa Coral.

Com a entrada de Bruninho, Ricardinho abre mão dos três meias e volta ao tradicional 4-2-2-2. Além disso, ele desloca Bileu para a lateral-direita e tira Moisés. João Paulo e o jovem Raniel ficaram responsáveis pela armação do time, enquanto o comando do ataque continua sob a responsabilidade de Waldison e Betinho. A maior novidade foi o goleiro Bruno, titular nos primeiros jogos, entretanto, muito contestado, deixando de ser terceira opção e figurando no time reserva.

Os titulares que começaram a movimentação no estádio do Arruda foram os seguintes: Fred; Bileu, Alemão, Danny Morais e Léo Veloso; Edson Sitta, Bruninho, João Paulo e Raniel; Waldison e Betinho. Já os reservas ficaram com: Bruno; Moisés, Diego Sacoman, Walter Nascimento e Nininho; Wellington César, Pedro Castro, Emerson Santos e Guilherme Biteco; Willian e Anderson Aquino.

O atacante Nathan, que ainda não estreou, fez um trabalho de condicionamento físico. O meia-atacante Thiaguinho foi outro que não trabalhou com o restante do elenco. Ele – recuperando-se de uma virose – deu voltas no entorno do gramado do estádio do Arruda. Quem não entrará em campo diante do Salgueiro é o lateral-esquerdo Renatinho, vetado com um edema na coxa esquerda.