Grêmio x Caxias pelo Campeonato Gaúcho 2015

Grêmio vence e vai aos 14 pontos, com quatro vitórias na competição. Dorme no sábado em 3º lugar no Campeonato Gaúcho, caso o Novo Hamburgo mantenha a vitória sobre o Lajeadense. O Caxias tem grandes chances de terminar a rodada na zona de rebaixamento., com 8 pontos. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esta transmissão da VAVEL Brasil. Uma boa noite e um ótimo domingo!



49' FIM DE JOGO! Douglas, Marcelo Oliveira e Yuri Mamute fizeram pro Grêmio. O gol do Caxias foi de Vanderlei.



48' Jogo se encaminha ao fim. 3 a 1 para o Grêmio, que volta a vencer na Arena, após jejum de três jogos em casa.



45' Karl não alcança e é lateral para o Grêmio. Teremos 4 de acréscimos.



44' Everton chuta e Renan espalma!



43' Mamute sai. Entra Everton no Grêmio.



42' Descontrole, festa na Geral do Grêmio. Bom público, o maior da Arena no ano.



41' Yuri Mamute recebeu o amarelo na comemoração junto à torcida. Agora, ele é atendido pelo DM.



40' NA RUA! André Luis expulso do lado grená.



40' Entra Araújo no lugar de Giuliano no Grêmio. Charles entra no lugar de Reinaldo no Caxias.



Douglas lançou Yuri Mamute, que na corrida, na força física ganhou e tirou do goleiro Renan no último toque. Liquidação: 3 a 1.



37' GOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO!!!! MAMUTEEEEE!!! 3 a 1



36' Fellipe Bastos chuta longe da meta defendida por Renan.



35' MARCELO OLIVEIRA! Salva o Grêmio após outra falha de Grohe em cabeçada de Breno.



34' Escanteio ao Caxias.



32' Galhardo cobrou falta na barreira.



Vanderlei aproveita arremesso lateral e desvia às redes. 2 a 1.

30' GOOOOOOOL DO CAXIAAAAAAS!!! VANDERLEI DESCONTAA!!



29' NA TRAAAAAVE! Bola beijou o poste de Grohe. Reinaldo carimbou.



Everaldo recebeu de Oliveira, chutou, Renan espalmou e Marcelo Oliveira voltou ao lance para completar às redes. 2 a 0.

27' GOOOOOOOOL DO GRÊMIOO!!! MARCELO OLIVEIRAAA!



26' Público total na Arena: 23.005.



25' UUUUUH!!! Everaldo chega atrasado na bola cruzada de Hermes.



24' Everaldo impedido. Flagrado pelo bandeira.



22' Everaldo entra, sai Luan. Douglas chutou a falta por cima.



22' FALTA! Luan sofre falta. Última jogada dele, que vai sair.



20' Rafael Carioca cobra falta e a cabeçada sai em tiro de meta.



19' PRA FOOOORAA!!! Douglas meteu pra fora após grande jogada!



17' SEGUUUURA! Renan segura chute cruzado de Mamute após passe de Douglas.



17' Ataca o Caxias e Erazo chega para tocar para a lateral. Juíz deu falta.



14' TORCIDA CHIA! Luan estava em posição irregular e o assistente marcou.



12' RENAN! Contra-golpe com Luan e o goleiro Renan salvou o Caxias.



12' Bate-rebate e está marcado escanteio aos grenás



11' Falta cometida por Rhodolfo. Vem bola na cozinha gremista.



10' A zaga afastou o levantamento do camisa 10 Douglas.



9' Grêmio insiste e ganha falta na quina da grande área. Luis Rocha apitou. Léo Carioca sobre Giuliano.



7' Rafael Carioca ganha de Galhardo, chuta e a redonda passa à esquerda de Grohe.



6' DOOOUGLAS finaliza e ela passa perto do ângulo!



5' Amarelo para Reinaldo.



4' Rodrigo Arroz afasta cruzamento de Hermes.



2' Léo Carioca chuta pra frente e a bola sai pela lateral.



1' Segundo tempo. Primeira descida do Grêmio deu em nada.







Equipes voltam. Caxias troca: sai Mailson, entra Vanderlei.



"Feliz, feliz, mas o importante é o resultado final, então temos que seguir com a vontade", comenta Douglas sobre o que acaba de ser o primeiro gol olímpico da história recente da Arena do Grêmio. Resultado faz o Tricolor subir na tabela.





47' FIM do primeiro tempo. 1 a 0 para o Grêmio.



46' Aliás, no minuto seguinte Galhardo é flagrado em seu TERCEIRO impedimento na etapa inicial. Tá dormindo.



45' Galhardo errou passe importante. Dois minutos de acréscimo.



42' Festa da Geral. Douglas marca o segundo dele no Campeonato Gaúcho.



DOUGLAS COBRA E MARCA UM GOL OLÍMPICO EM PLENA ARENA! Gol de Douglas! 1 a 0.

40' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO!!!



39' GROOOOHE! Goleiro abandona a meta e sai para salvar.



37' Meio campo gremista erra muitos passes na transição ao ataque.



35' UUUUH!!! Cruzamento do Caxias e Reinaldo chega atrasado na área.



34' Luan cruza e a redonda pega na zaga.



31' OUTRA VEZ GIULIANO! Chuta em cima da zaga! Na sequência, Douglas manda pra fora! Pressão de novo.



31' Luan para Giuliano, que erra o pé na bola. O chute sai fraco, Renan segura.



30' Marcelo Hermes cruza. Cruza para ninguém.



29' Mamute é acionado e Breno afasta.



27' Rafael Carioca cobra, a bola pega na barreira e sai em escanteio!



26' OPAAA!! Falta feia cometida por Rhodolfo para reparar o erro do companheiro. Amarelo para o zagueiro!



25' Pressão do Grêmio! Giuliano limpou dois marcadores, serviu Mamute e Rodrigo Arroz tirou.



23' Marcelo Oliveira derruba o jogo caxiense. Falta marcada.



22' CORNER! É o primeiro do jogo. Douglas na bola pelo Grêmio



21' LUAN arrisca para fora, por cima. Mamute escorou para ele na jogada.



19' Anoitece em Porto Alegre. Refletores acesos na Arena. Partida meio apagada ainda.



18' Galhardo impedido pela segunda vez no jogo. Deu em nada mais um ataque.



16' Everton e Everaldo aquecem, mas Giuliano volta ao campo.



15' Giuliano foi atingido por Rodrigo Arroz no joelho direito. A bruxa solta no campo!



14' Giuliano erra mais um passe. Tricolor piora no jogo.



12' Galhardo é atendido pelo DM após choque com o jogador da serra. Sai de campo, mas vai voltar.



11' Grêmio dando sopa... Patric agora quem finaliza pela linha de fundo.



10' SUSTO! Mailson aproveita recuperação de bola e finaliza. Errou o alvo para o Caxias.



9' André Luis cobra na barreira. Tenta o contra-golpe o Grêmio.



8' Falta na intermediária em favor dos grenás. Rhodolfo cometeu sobre Karl.



8' Douglas tenta Galhardo e o impedimento é marcado. Fácil para o bandeira.



6' Karl lança e Reinaldo não domina. Bola sai novamente.



5' Douglas dá passe equivocado após chegada do Caxias.



3' Fellipe Bastos sentiu, mas já está tudo ok com o volante gremista.



2' Grêmio chega pela esquerda e a defesa consegue afastar novamente.



1' Marcelo Oliveira arrisca a primeira e manda para fora. Pressão tricolor!



1' Tenta o Grêmio e Rodrigo Arroz afasta após tabela.



0' COMEÇOU! Caxias ataca para o lado da Geral no primeiro tempo.



ABRAÇO! Treinadores se cumprimentam antes do início de partida. Bola vai rolar na Arena.



Grêmio entra saudado pelo torcedor. Jogo decisivo para as duas equipes!



Caxias já em campo sob as naturais vaias.



18:12 Expectativa é do melhor público da Arena no ano, por conta da promoção para o Dia das Mulheres. Mais de 20 mil devem assistir ao jogo na Arena.



17:54 Saiu também a relação do Caxias: Renan; A. Luís, Léo Carioca, Rodrigo Arroz e Rafael Carioca; Breno, Karl, Patric e Deivid; Maílson e Reinaldo



17:50 Grêmio escalado para enfrentar o Caxias: Marcelo Grohe; Galhardo, Erazo, Rhodolfo e Marcelo Hermes; Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Douglas, Giuliano e Luan; Mamute.



17:30 Luan e Giuliano, portanto, retornam ao Grêmio. Os desfalques para Felipão ficam por conta do meia Lincoln, na seleção brasileira sub-17, do lateral Matias Rodriguez, suspenso, e do volante Walace, com lesão no joelho.

17:25 FIQUE DE OLHO: Luan está voltando para buscar espaço no ataque do Grêmio, após tempo parado por lesão no pé. O jogador surgiu no ano passado durante o Campeonato Gaúcho. Com os exagerados apelidos de "Luanel Messi", manteve a titularidade em boa parte de 2014, mas não encantou mais tanto o torcedor. Neste ano, balançou as redes contra o Aimoré pelo Gauchão. O atleta retorna para buscar espaço em uma das posições onde há muitos jovens interessados no elenco.

17:20 FIQUE DE OLHO: O atacante Jair chega ao Caxias para resolver os problemas na frente. A estreia dele foi na quarta-feira contra o Capivariano, em noite desastrosa para a representação grená pela Copa do Brasil. A estreia dele no Gauchão é uma reestreia nos gramados do estado onde nasceu. Pelotense, já atuou pela base do Internacional e pelo Brasil de Pelotas. Jogou nos Emirados Árabes, na Coréia do Sul e no Japão. É esperança para o Caxias mudar a realidade pouco efetiva de seus muitos atacantes no grupo. Fique de olho!

17:15 Mas, entre e bons e maus momentos vividos nos últimos anos deste clássico do futebol gaúcho, fica separada em destaque também uma volta por cima dada pelo porto-alegrense. O 3 a 0 para o Caxias no jogo de ida era idêntico ao de 2000. Em 2007, porém, Tcheco e companhia comandaram uma virada espetacular no confronto do Olímpico. Placar de 4 a 0 válido pelo jogo de volta da semifinal daquele Gauchão. Patrício, Tcheco, Diego Souza e Tuta marcaram no resultado surpreendente. Confira:

17:10 Grêmio e Caxias é um confronto de bastante história nos rincões gaúchos. São 61 vitórias gremistas, 29 empates e 20 vitórias dos grenás. Apesar da desvantagem no histórico, o Caxias é pedra no sapato de quando em vez. A relembrar aqui o seu único título gaúcho, conquistado no ano 2000 em cima do Grêmio. Na ocasião, goleada no Centenário por 3 a 0. No jogo de volta, nada de reação azul no Olímpico e o Caxias sagrou-se campeão gaúcho pela primeira vez. Confira, portanto, os gols que construíram o placar elástico e a tremenda vantagem no duelo de ida da finalíssima. Tentos marcados por Gil Baiano (44'/1ºT), Ivair (3'/2ºT) e Márcio (22'/2ºT).





17:00 O Caxias vem de uma goleada sofrida na Copa do Brasil no meio de semana. Levou 3 a 0 do Capivariano (SP) no jogo de ida da 1ª fase da competição. Mesmo o Gauchão sendo um torneio paralelo, o resultado na Arena pode pesar na permanência do técnico Paulo Turra, que está com a corda no pescoço, a um ponto da zona rebaixamento. Segundo o treinador, autor de muito mistério nos últimos treinamentos, a formação não deve alterar muito do que o Caxias vem jogando. O zagueiro Jean, suspenso, é desfalque para os grenás da serra. Breno e Léo Carioca são as opções para cumprir a função ao lado do titular Rodrigo Arroz.



16:55 Mas como o foco principal é no gramado, Felipão teve boas notícias nos últimos dias. Após retrucar muito com o pedido de reforços ao elenco, o técnico teve sua solicitação atendida. Ao menos o ataque deve ser aprimorado nos próximos compromissos. O uruguaio Braian Rodriguez chegou ao clube no meio de semana, mas não pode atuar contra o Caxias. O erro é da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que confundiu o certificado de liberação do atacante com o de outro atleta. Novidades mesmo para o duelo deste sábado são a titularidade de Giuliano e Luan, escalados no molde do último treino. Serão peças importantes para o Tricolor voltar a colocar a bola na rede.

16:50 Em busca de voltar a vencer e balançar as redes, o apoio do torcedor foi tema durante a semana para o Grêmio montar o serviço de jogo. Ingressos a 10 reais para as torcedoras, em alusão ao dia da mulher, comemorado no domingo, são a expectativa para atrair bom público ao duelo decisivo deste sábado.

16:45 O Caxias, comandado por Paulo Turra, vem à Arena para buscar uma reabilitação no campeonato. A equipe grená soma três derrotas nos últimos quatro confrontos. Na última rodada, o tropeço foi para o vice-lanterna Avenida, por 1 a 0. Nessa campanha instável, os caxienses estão apenas na 11ª colocação, com 8 pontos ganhos. Uma vitória no bairro Humaitá deixa o Caxias junto ao Grêmio na tabela de classificação, embora seja ainda impossível chegar ao grupo dos oito melhores classificados, que avançam à fase seguinte.



16:40 O Grêmio, do técnico Luiz Felipe Scolari, é apenas o 9º colocado na competição, com 11 pontos, após oito jogos disputados. O Tricolor largou bem no certame, com goleada na Arena sobre o União Frederiquense, mas depois não venceu mais no seu estádio. E o que é pior: não balançou as redes mais nele. Nos últimos três jogos em casa, são duas derrotas por 1 a 0 e o empate em 0 a 0 diante do Juventude. O time porto-alegrense vem de outro empate zerado, o do clássico Gre-Nal, disputado no último domingo (1).



16:30 Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você confere tudo sobre o jogo entre Grêmio e Caxias, válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2015. O jogo ocorre na moderna Arena do Grêmio e é decisivo para as pretensões das duas equipes no torneio.