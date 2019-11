Resultado Palmeiras 1x0 Bragantino pelo Campeonato Paulista 2015

Encerramos por aqui a nossa transmissão. Agradecemos o a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Palmeiras e Bragantino Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

Na próxima rodada, o Verdão vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos na quarta-feira (11), às 22h. O Braga por sua vez recebe o Marília no estádio Nabi Abi Chedid na terça-feira (10), às 19h30.

Com o resultado, o Palmeiras se isola ainda mais na liderança do Grupo 3 somando 18 pontos, enquanto o Bragantino, lanterna do Grupo 4, tem apenas três pontos.

Em noite de estreia do atacante Gabriel Jesus no time profissional do Verdão, Rafael Moura garantiu a vitória do Verde diante do Bragantinoo no Allianz Parque.

49' Apita o árbitro, segundo tempo encerrado!

47' Thiago Martinelli comete falta em Gabriel Jesus e recebe cartão amarelo.

45' UUUUUUH! João Paulo toca ajeitado para Gabriel Jesus. O atacante chuta rasteiro na entrada da área, mas a bola passa raspando na trave.

44' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

43' Gabriel Jesus dá bela assistência para Victor Ramos, que passa pela zaga e avança pela lateral-direita, mas na hora de finalzar, o camisa 3 manda para fora.

41' Victor Luis comete falta em Léo Gago e recebe cartão amarelo.

39' Em velocidade, Zé Roberto puxa contra-ataque e toca para Gabriel Jesus, mas o jovem estava impedido.

37' Mal na partida, Diego Mauricio deixa o gramado e João Vitor entra em seu lugar.

35' Em passe errado de Léo Gago, Zé Roberto aproveita toca para Gabriel Jesus. A bola vai forte demais, e o jogador não consegue finalizar para o gol.

34' Público na arena: 29.452 torcedores. Renda: R$ 2.223.055,00.

33' Em seu primeiro lance, Igor chuta colocado no gol e a bola desvia na zaga do Palmeiras, indo vai para escanteio.

31' Erick Luis deixa o campo para a entrada de Igor Sartori.

30' Palmeiras mantém a troca de passes.

28' Gabriel Jesus avança em velocidade e comete falta no campo de defesa do Bragantino.

25' Oswaldo de Oliveira atendtide os pedidos da torcida e Leandro Pereira deixa o gramado para o jovem Gabriel Jesus fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras no time profissional.

24' A torcida palmeirense explode pedindo o jogador Gabriel Jesus em campo!

22' Bobeou! João Pedro levanta bola na área do Bragantino, mas ela para nas mãos do goleiro Lauro.

19' Bragantino apresenta movimentação um pouco mais intensa na tentativa de igualar o marcador.

17' De longe, Léo Gago arrisca o chute, mas a redondinha vai bem longe da meta de Fernando Prass.

16' João Pedro faz levantamento na área do Bragantino, mas a bola para nas mãos do goleiro Lauro.

14' PRA FORA!!!! Bragantino chega com perigo e Thiago Feltri desperdiça chance incrível de empatar o jogo.

13' Alteração no Palmeiras: Maikon Leite deixa o campo para a entrada de Arouca.

12' Diferente do primeiro tempo, Bragantino mostra mais liberdade na etapa complemetar, deixando o jogo mais aberto.

11' Alguns jogadores do Palmeiras vão para o aquecimento. A torcida pede a entrada de Gabriel Jesus.

7' QUASE, BRAGA! Em cobrança de falta, Léo Gago bate com chute rasteiro e Fernando Prass defende, mas deixa o rebote. Na sobra, Adílson Goiano chuta e a bola vai para as redes, mas pelo lado de fora.

5' Victor Luis cobra e a bola passa raspando na meta de Lauro.

4' Falta perigosa a favor do Verdão!

2' Tentando levar o Bragantino para o ataque, Caio cruza na área do Palmeiras, mas Jackson manda a bola para o meio de campo.

1' Palmeiras vem com o mesmo time para a etapa complementar. O Braga mudou: Diego Macedo deixa o campo para a entrada de Muralha.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

Já Lauro justifica a postura do Bragantino dizendo que vieram para se defender e se aproveitar das falhas do Palmeiras, mas precisariam sair um pouco mais para o jogo, mas com cautela.

Autor do gol, Rafael Marques comentou que está se sacrificando para jogar por conta de uma dura entrada no tornozelo direito que sofreu de Adilson Goiano. O atacante afirma que é necessário manter o emsmo ritmo de jogo para tentar atender os pedidos do técnico Oswaldo de Oliveira.

Apesar do ritmo morno de jogo, o Palmeiras dominou o primeiro tempo e conseguiu terminar o primeiro tempo com um tento a seu favor no marcador.

47' Luiz Flávio de Oliveira encerra o primeiro tempo!

45' O árbitro dá dois minutos de acréscimo.

44' Já o Braga tenta buscar o contragolpe, porém demonstra muita dificuldade.

43' Palmeiras arrisca muito nas bolas aéreas, mas sem sucesso.

40' Bragantino ganha escanteio, mas defesa alviverde afasta o perigo.

38' Mesmo em desvantagem, o Braga permanece na retranca.

36' João Pedro lança a bola na área, mas Adílson Goiano afasta o perigo para o Bragantino.

35' Após o gol, Verdão faz o Bragantino permanecer no campo de defesa.

32' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Após cobrar lateral, Leandro Pereira toca de calcanhar para Renato, que passa a bola para Rafael Marques. Na cara do gol, o atacante finaliza no fundo das redes.

31' Bragantino muda sua postura e fica mais livre no jogo, mas Palmeiras segue com maior domínio da partida.

29' Adílson Goiano faz roubada de bola no meio-campo, mas não consegue dar continuidade e a perde.

27' Na cobrança, Maikon Leite lançou para Rafael Marques que quase completa para o gol de cabeça, mas Uchoa consegue mandar para escanteio.

26' Palmeiras chega ao ataque, mas a defesa do Bragantino afasta e cede escanteio ao Verdão.

24' Thiago Feltri avança pelo lado esquerdo, cruzando na área do Palmeiras, mas a defesa afasta e permite o escanteio.

23' Bragantino fica todo recuado, enquanto o Palmeiras segue tocando a bola, mas não consegue se interceptar na área adversária.

19' Tentando levar o Bragantino ao ataque, Diego Maurício avança no setor ofensivo, mas não consegue passar pela marcação do Palmeiras.

17' TIRA A ZAGA! Zé Roberto aplica bom cruzamento na área, mas Thiago Martinelli afasta de cabeça.

16' Ferreira arrisca cruzamento da defesa até o ataque, mas zaga do Verdão domina a bola e fica com ela.

15' AFASTOU! Maikon Leite cruza na área do Bragantino, mas Ferreira aparece afasta o perigo.

14' Em partida fraca, Bragantino não consegue se destacar na criação de jogadas, enquanto o Palmeiras segue cadenciando seus passes, mas com dificuldade para chegar para a linha de fundo.

10' O Verdão mantém seu jogo pelo lado esquerdo do campo.

8' Palmeiras troca passes buscando infiltrar-se na área do Bragantino.

6' Amaral sente dores na virilha e é substituido por Victor Luis.

5' QUE PERIGO! Diego Maurício recebe na entrada da área, mas quando vai finalizar, é travado pela defesa do Verdão.

3' Palmeiras troca passes pelo meio de campo. Em jogada individual, Maikon Leite tenta se aprofundar na área, mas é parado pela zaga.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA A PARTIDA!

Em instantes a partida irá começar.

Neste momento o hino nacional é executado no estádio Alviverde.

O tão esperado jovem Gabriel Jesus iniciará a partida no banco do Verdão.

Palmeiras e Bragantino já se preparam para entrar em campo!

Foram vendidos para o confronto entre Palmeiras x Bragantino aproximadamente 28 mil ingressos antecipados.

Aos poucos o torcedor palmeirense vai preenchendo as arquibancadas do Allianz Parque para a disputa desta noite.

Para a partida, ambas as equipes vêm com um jogador pendurado. O Palmeiras com Alan Patrick, e o Bragantino com Diego Maurício.

Neste momento os goleiros do Bragantino realizam aquecimento no gramado.

A chuva é intensa na capital paulista neste momento. Os arredores do estádio do Palmeiras ficam repletos de poças d'água, dificultando o acesso ao mesmo.

Jogadores do Palmeiras já chegam no Allianz Parque!

O técnico Oswaldo de Oliveira não poupou esforços para revelar sua empolgação nos primeiros meses de comando no Verdão. Despejando elogios aos torcedores palmeirenses, o comandante ressaltou a importância de contar com esse apoio nas partidas.

O árbitro de jogo Palmeiras x Bragantino, Luiz Flavio de Oliveira, será o responsável por comandar o confronto. Nascido em São Paulo, pertence ao quadro da CBF.

A partida será realizada no Allianz Parque, estádio recém-inaugurado. O Palmeiras mantém boa média de público em seus domínios e cerca de 24 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

Fique de Olho Palmeiras x Bragantino: Zé Roberto, MEIA DO PALMEIRAS! Líder do elenco, Zé Roberto jogará em sua posição de origem diante do Bragantino. Antes atuando pela lateral-esquerdo, o técnico Oswaldo de Oliveira o colocará como meia, aproveitando a alta quantidade de reservas em campo. É chance de mostrar que a velha categoria não foi esquecida.

FIQUE DE OLHO: DIEGO MAURÍCIO, ATACANTE DO BRAGANTINO! Mesmo em má fase, Diego Maurício tem a responsabilidade de marcar gols pelo clube alvinegro. Contratado para ser o 9, o atacante busca recuperar os bons momentos que teve pelo Flamengo que o colocaram em evidência no futebol.

Com ótima média de público em 2015, o Verdão encara o Bragantino, neste sábado, às 18h30, em sua arena, com grande apoio da torcida. Até o fim de sexta-feira, 24 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente. As entradas para o setor Cadeira Gol Norte já estão esgotados.

Depois de um mês de espera, Cleiton Xavier teve seu contrato regularizado no Palmeiras. O nome do meia apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta, o que dá condição de jogo ao atleta em competições nacionais. Mas o torcedor palmeirense terá de aguardar um pouco mais para ver o atleta em ação. Isso só acontecerá nas quartas do Paulista, no dia 11 ou 12 de abril.

O retorno de Valdivia aos gramados está próximo. Nesta sexta-feira, o chileno foi a campo com os reservas e participou do aquecimento com os companheiros, mesmo debaixo de forte chuva. Os titulares ficaram nas dependências internas fazendo um trabalho físico. De acordo com a programação de Oswaldo de Oliveira, Valdivia deve passar a trabalhar normalmente com bola ao lado dos companheiros a partir da próxima segunda-feira. A data de estreia em 2015, porém, ainda não está definida.

Oswaldo de Oliveira: "Essa semana ele (Valdivia) veio para o campo e a partir de segunda vai ter contato com bola. A partir dai vamos ter ideia de quando ele vai jogar"

Depois de conceder entrevista coletiva destacando a possibilidade de poupar os titulares do Palmeiras neste sábado, contra o Bragantino, na arena, o treinador procurou os jornalistas na Academia de Futebol após se reunir com o elenco para comunicar a decisão de entrar em campo com uma formação reserva. O único titular mantido para o duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista será Fernando Prass – o outro, Zé Roberto, volta após perder duas partidas. Segundo o treinador, o Verdão vai entrar em campo com João Pedro, Jackson, Victor Ramos e João Paulo; Amaral, Renato, Maikon Leite, Zé Roberto e Rafael Marques; Leandro Pereira.

Oswaldo de Oliveira assinou contrato com o Palmeiras em dezembro. Mas uma questão ainda liga o treinador ao Santos, seu antigo clube: os atrasos de salários que precisa conviver da época em que dirigiu o rival alvinegro. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o hoje palmeirense revelou ainda ter pendências a serem acertadas e não descartou uma possibilidade de entrar na Justiça contra o Peixe.

Oswaldo de Oliveira: "O que está acontecendo é que tive de tirar uma nova carteira profissional porque a minha, desde 1971, não tem mais espaço. Tirei uma nova, e na segunda-feira ela vai para Santos para fazer o processo que não foi feito no ano passado. Não afasto a possibilidade do processo se o Santos não me acenar com alguma coisa referente há quase um ano que se passou"

O Palmeiras lidera, com folga, o grupo 3 do Paulistão. Em sete partidas, o alviverde mantém retrospecto de cinco vitórias e duas derrotas.

O Bragantino vem de cinco derrotas seguidas e é o lanterna do Grupo 4 do Campeonato Paulista. Princípio de crise para o clube alvinegro.

Já o Bragantino foi campeão em apenas uma oportunidade: 1990. Desde então, o clube sequer chegou à final do Paulistão. Expectativa de anos melhores para o lado alvinegro do confronto.

O Palmeiras luta pelo seu vigésimo terceiro título estadual. Segundo maior campeão de São Paulo, o clube levantou seu último troféu em 2008. Sagrando-se vencedor em 22 oportunidades, o Palestra comemorou nos anos de 1920, 1926 , 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950,1959, 1963, 1966, 1972 , 1974, 1976, 1993, 1994, 1996 e 2008.

PRÉ-JOGO Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Palmeiras x Bragantino , pelo Campeonato Paulista 2015. Partida a ser disputada às 18h30h, na Allianz Palestra. Fique conosco!