Cruzeiro e Atlético fazem primeiro jogo do ano pelo topo da tabela do Mineiro

Sexta rodada do Campeonato Mineiro Unicef 2015. Partida será disputada no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), domingo, às 16hs (horário de Brasília)

No confronto que reune a equipe que tem as páginas heróicas e imortais, contra a camisa que o torcedor torce contra o vento, não vai sobrar pedra sobre pedra no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) para mais um clássico. Cruzeiro e Atlético-MG jogam às 16h, valendo pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Como tem se tornado algo corriqueiro, mais precisamente, estarrecedor, o Mineirão estará dividido de forma desigual. Os cruzeirenses, mandantes da partida, ocuparão as dependências do estádio em quase sua totalidade. Para os atleticanos, restaram pouco mais de 2.600, algo triste se levarmos em consideração os maravilhosos embates entre as duas equipes, que dividiam meio a meio as arquibancadas de cimento onde um espaço era concorrido como água no deserto.

O Cruzeiro entra no clássico modificado. Entre os jogadores que disputaram os clássicos no ano passado, apenas o goleiro Fábio, o volante Henrique e o atacante Willian estavam presentes. Os demais farão sua estreia e, certamente, desconhecem ou sabem pelos meios de comunicação da grandeza deste espetáculo e da proporção que ele tomou nos últimos dois anos.

Já o Atlético terá o mesmo elenco que faturou a Copa do Brasil sobre o rival celeste em quase sua totalidade, a exceção de Cesinha, que deverá fazer sua estreia no clássico. Ainda que com desfalques, para o Galo é necessário uma vitória para colocar o ânimo dos jogadores e da torcida no mesmo trilho. Três derrotas seguidas e uma classificação ameaçada na Copa Libertadores da América tiram o sono de qualquer um, mas uma vitória diante de seu principal Sparring pode mudar muita coisa.

Jejum indigesto pode ser um aliado na luta por uma vitória

Dizer que não se pode voltar no tempo e relembrar as derrotas sofridas para o maior rival é um erro. Um ano pode ser diferente de outro, no entanto, relembrar fatos passados também podem ser um aliado na busca por extrair dos jogadores o seu instinto mais guerreiro. O técnico Marcelo Oliveira usará das melhores armas que tem para por fim a um período de escassez de vitórias sobre o Atlético.

Para isso, o Cruzeiro se preparou bastante após o empate sem gols contra o Huracan, da Argentina, pela Libertadores. Explorando a parte tática para dar liga ao time titular, o treinador fechou a semana com um treino recreativo ontem, na Toca da Raposa II. Todos os jogadores relacionados para a partida participaram da movimentação.

O meia De Arrascaeta, o jogador responsável por trazer o time do Cruzeiro ao ataque e comandar a equipe ofensivamente, sabe da responsabilidade que é jogar um clássico, assim como o fazia na época em atuava pelo Defensor Sporting contra o Danúbio.

"Obviamente, estou com muita gana de disputar esse clássico. Todos esperam por um jogo como esse. Temos de jogar com muita gana e muita entrega. Temos de tratar de vencer da maneira que for", ressaltou.



Dentre os relacionados, Ceará, que estava no departamento médico desde novembro, e Charles, que vinha treinando em separado, foram as novidades do dia e integraram o elenco celeste para o clássico.

Uma vitória para resgatar o período vencedor na Cidade do Galo

Durante a semana, o Atlético não teve compromissos. Tempo suficiente para o treinador aparar as arestas e colocar o time no seu devido proposito. Em tempo, os desfalques ainda pesam na formação do time alvinegro. O atacante Lucas Pratto, mesmo retornando de um longo período no departamento médico, será poupado. Outro que estará de fora é Dátolo, que teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

O atacante Cesinha é o favorito para ocupar a vaga de Dátolo. Quem deverá ficar com a vaga que seria de Pratto será Dodô. O meia será mais um que participará do rodízio para descobrir quem será a sombra do argentino da camisa 9. No entanto, nem só de tristezas vivem o Galo. O lateral-esquerdo Douglas Santos estará de volta após mais um mês se recuperando de uma lesão no joelho.

O técnico Levir Culpi fechou o treino na última sexta-feira e trabalhou a equipe que deverá enfrentar o Cruzeiro. Após o treino, o técnico explicou porque o meia colombiano Cárdenas não vai começar jogando. Para ele, o jogador não reune condições no momento atual.

"Não temos uma ideia completa do Cárdenas. Está chegando, se adaptando, vem de outro país, outra situação. Tem qualidade técnica acima da média e vamos utilizar o potencial dele da melhor maneira possível. O Atlético tem uma, duas maneiras de jogar e queremos que ele entre nela. Neste momento, não tem condições de começar jogando ainda", explicou.