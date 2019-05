Resultado Cruzeiro x Atlético-MG (1-1)

Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2015, a ser realizada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Encerramos por aqui a trasmissão de Cruzeiro 1x1 Atlético-MG pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Daqui a pouco mais informações aqui na VAVEL Brasil! Boa noite!

Agora, o Cruzeiro pensa no Vila Nova, adversário de quarta-feira (21), na Arena do Jacaré, às 22h (de Brasília). O Atlético-MG volta a jogar pelo Mineiro na próxima quinta-feira (12), quando vai a Poços de Caldas enfrentar a Caldense, no Ronaldão, às 19h30 (de Brasília).

Com o resultado, o Cruzeiro vai a 14 pontos e segue líder do Campeonato Mineiro. O Atlético, por sua vez, também não muda de posição: vice-líder com 13 pontos.

Público pagante: 34.412; público presente: 35.390; renda: R$ 1.368.285,00.

48' FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! O primeiro clássico do ano termina empatado: Cruzeiro 1x1 Atlético-MG.

45' AMARELO! Léo é mais um a ser advertido. Cometeu falta em Danilo Pires.

45' Três minutos de acréscimos.

86' AMARELO! Leandro Donizete e Mega advertidos com o cartão amarelo.

85' PASSOU PERTO! Alisson faz boa jogada e passa para Damião, que escora para Judivan. Mas o jovem meia não consegue alcançar a bola.

82' Leandro Damião gira para cima de Jemerson e bate rasteiro. Empate no clássico!

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!

72' Goleiro celeste assume a culpa pelo gol do Galo.

71' Fábio falha ao tentar tirar a bola, a mesma bate nas costas de Patric e sobra para Rafael Carioca, que, livre, finaliza de canhota e abre o placar no clássico.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO!!!

68' Danilo Pires, que acabou de entrar, arrisca de fora da área e acerta a rede do gol de Fábio pelo lado de fora.

66' QUASEEE! Alisson, livre na grande área, erra a cabeçada e perde a chance de abrir o placar.

64' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Saem Cesinha e Dodô; entram Danilo Pires e Maicosuel.

62' AMARELO! Leandro Damião reclama demais e é advertido pelo árbitro.

60' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Saem Willian e De Arrascaeta; entram Judivan e Alisson, dois jogadores da base cruzeirense.

56' Alisson e Judivan vêm aí no Cruzeiro.

54' Torcida atleticana se anima com contra-ataque e começa a cantar no Mineirão.

51' VICTOOOOOOR! Paulo André solta um petardo no ângulo, mas o goleiro Victor se estica todo e evita o primeiro gol do Cruzeiro.

49' Cesinha arrisca o chute de fora da área, mas pega mal na bola e a manda para fora.

47' Atlético-MG usando bastante o lado esquerdo para atacar a defesa cruzeirense.

45' RECOMEÇOU!

Cruzeiro também está de volta.

Equipe atleticana de volta ao gramado. Sem alterações.

Jogadores à diposição de Levir Culpi para o segundo tempo: Giovanni, Uilson, Tiago, Carlos César, Lucas Cândido, Eduardo, Josué, Danilo Pires, Cárdenas, André, Maicosuel.

Jogadores à diposição de Marcelo Oliveira para o segundo tempo: Rafael, Ceará, Bruno Rodrigo, Manoel, Gilson, Charles, Willian Farias, Judivan, Joel, Alisson e Henrique Dourado.

Mayke Dodô trocam camisa depois de o fim da primeira etapa.

SEM ACRÉSCIMOS! Emerson de Almeida Ferreira apita o fim do primeiro tempo.

45' TIRA MAYKE! Dodô avança em velocidade e passa para Carlos na grande área, mas o lateral-direito Mayke tira antes que o atacante pudesse finalizar.

44' Leandro Damião e Luan trocando ofensas no campo. Árbitro não viu.

43' Jogo continua bem equilibrado.

36' Torcida do Cruzeiro pede falta após De Arrascaeta tentar o drible e cair. Emerson de Almeida Ferreira manda seguir o jogo.

32' Marquinhos chega em velocidade pela direita e cruza para Leandro Damião na área, mas Jemerson consegue a interceptação e, em seguida, recebe falta do centroavante azul.

30' Atlético melhora na partida e faz uma pequena pressão na defesa cruzeirense.

28' FÁBIOOO! Jemerson cabeceia no canto e obriga o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa. No rebote, o arqueiro azul faz outra grande defesa. Escanteio para o Galo.

25' Torcida atleticana começa a cantar o famoso "Eu sei que você treme...".

22' Luan faz o papel de armar as jogadas do Atlético, mas recua bastante e assim fica muito longe dos setor ofensivo.

21' CRUZEIRO CHEGA NOVAMENTE! Após a zaga atleticana tirar a bola, Marquinhos pega o rebote e solta uma bomba rasteira. A finalização passou à direita de Victor.

19' QUASE! De Arrascaeta escapa da marcação atleticana e cruza rasteiro para a área, mas a bola passa por tudo mundo e ninguém manda para o gol.

14' Cesinha finaliza de longe e a bola sair por cima do gol de Fábio

12' Cruzeiro tenta sair para o jogo, mas a marcação da equipe atleticana prevalece. Jogo bem equilibrado até o momento.

9' Atlético sai rápido no contra-ataque, mas Cesinha erra o domínio e mata a jogada.

7' Luan derruba Willians após perder a bola e a torcida reclama com o árbitro pedindo cartão amarelo.

6' Maquinhos adentra à área atleticana, mas Victor sai no abafa.

4' Marquinhos erra o domínio de bola e perde grande chance após tabelar com Leandro Damião.

0' COMEÇOU! Rolou a bola no Mineirão: Cruzeiro 0x0 Atlético-MG

FALTA POUCO! Jogadores já no gramado.

Equipe atleticana pronta para ir ao campo de jogo.

A Minas Arena confirma que há 30.830 mil torcedores presente no Mineirão neste momento.

Equipes prontas para adentrarem ao gramado.

Se por um lado o Cruzeiro tem a vantagem de jogar empurado pela torcida, o Atlético se espelha no bom retrospecto de Levir Culpi em clássicos contra a Raposa: em 16 jogos, dez vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

O Mineirão está tomado por um mar azul. Torcida celeste fazendo a festa no Gigante da Pampulha.

REFORÇO PARA A DEFESA: O lateral-esquerdo Douglas Santos está de volta aos gramados após mais um mês se recuperando de uma lesão no joelho.

Vários jogadores cruzeirenses irão debutar no clássico de hoje: Paulo André, Mena, Willians, Marquinhos, De Arrascaeta e Leandro Damião.

Nenhuma surpresa nas escalações. Havia somente uma dúvida pelo lado atleticano, onde Levir Culpi poderia entrar com Josué no lugar de Cesinha.

ATLÉTICO TAMBÉM CONFIRMADO: Victor; Patric, Ed Carlos, Jemerson, Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete; Luan, Dodô, Cesinha; Carlos.

Técnico: Levir Culpi.

CRUZEIRO CONFIRMADO: Fábio; Mayke, Léo, Paulo André, Mena; Willians, Henrique; Marquinhos, De Arrascaeta, Willians; Leandro Damião.

Técnico: Marcelo Oliveira.

CONFUSÃO ANTES DA PARTIDA! A Polícia Militar prendeu 15 torcedores de Cruzeiro e Atlético que brigavam em Santa Luzia. Os torcedores estão com três artefatos explosivos, sendo um foguete e duas bombas. A apreensão ocorreu na Av. Brasília, 702, Bairro São Benedito, em Santa Luzia.

O placar da Minas Arena mostra que já há mais de dez mil torcedores presentes no Mineirão para acompanhar o primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético do ano.

O árbitro da partida Cruzeiro x Atlético-MG será Emerson de Almeida Ferreira (CBF), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Márcio Eustáquio Santiago (CBF Especial 1).

A bola rola no estádio Mineirão, às 16h (de Brasília), que promete casa cheia para o primerio clássico entre Cruzeiro x Atlético de 2015.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Atlético-MG : DE ARRASCAETA, MEIA DO CRUZEIRO! O uruguaio, de 20 anos, mal chegou a Belo Horizonte e já virou o responsável por vestir a camisa 10 celeste. Estreou contra na vitória sobre o Guarani e foi o melhor jogador da partida ao lado de Leandro Damião. Este será o primeiro clássico entre Cruzeiro x Atlético do ex-jogador do Defensor.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Atlético-MG : LUAN, MEIA DO ATLÉTICO-MG! Preste a completar seu 100º jogo com a camisa alvinegra, Luan é o destaque do Galo na temporada. O 'menino maluquinho' vive uma grande fase na carreira e pode ser o ponto de desequilíbrio do time atleticano. Ele foi o capitão do time de Levir Culpi na partida contra o Guarani, na última rodada do Campeonato Mineiro. Além disso, Luan tem sorte contra o Cruzeiro: em seis jogos, ganhou quatro e perdeu dois.

O zagueiro Paulo André comentou sobre a expectativa de jogar sem primeiro clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG. Titular de Marcelo Oliveira, o ex-jogador do Corinthians ressalta a importância da vitória da Raposa para o torcedor, que não teve o gostinho de tirar sarro do atleticano em 2014 em partidas disputadas no Mineirão.

"A primeira vez é sempre especial. A gente, evidentemente, quer vencer e mostrar para o torcedor que tem costume com grandes jogos. Para o campeonato valem os três pontos, mas para o torcedor vale muito mais. É por eles que vamos entrar em campo", disse.

Paulo não acredita que o Cruzeiro esteja em um melhor momento do que o rival. Segundo o defensor, apesar de o Atlético estar mal na Copa Libertadores, é um time sólido que pode surpreender. Ele também afirma que será um jogo bem equilibrado.

"Acho que está equilibrado, é um jogo parelho. A gente está bem estruturado, apesar da reformulação e dos novos jogadores. É um time seguro, que tem feito bons trabalhos nos jogos. O Atlético-MG também é um time estruturado. Quem estiver melhor e falhar menos vai acabar vencendo essa partida", salientou.

A pedido do treinador Levir Culpi, o treino de sexta-feira (6) na Cidade do Galo foi fechado para a impresa. Na verdade, os jornalistas só puderam acompanhar batidades de falta. No mesmo dia, Levir concedeu entrevista coletiva e explicou o motivo dos portões fechados. De acordo com ele, foi uma decisão voltada mais para o lado psicológico do que técnico.

"Ajuda mais no tempero. Na prática, temos poucas coisas para esconder do Cruzeiro e vice-versa. Sabemos da base deles, e eles sabem da nossa, mas é uma questão de deixar o clima e emoção do jogo, porque clássico mexe com todos. E a parte emocional é importante num clássico, e essa jogada (de fechar o treino) tem mais sentido emocional do que na parte técnica ou tática", disse.

O armador Jesús Dátolo e o atacante Lucas Pratto estão fora do clássico. Quem confirmou a ausência dos argentinos foi o prório Levir na coletiva. O camisa 10 está com um desconforto múscular da coxa direita, mas o comandante garante que não é nada muito sério. Já o camisa 9, que participou dos treinos durante a semana, será preservado.

"O Dátolo está fora, não contamos com ele para esse jogo. Hoje, ele vai fazer uma imagem. Não é grave, mas não dá para jogar num clássico um atleta que não esteja 100%. Pode ser, às vezes, mas nesse não, e espero ele em condições nos próximos jogos. E Pratto para esse jogo está fora, mesmo tendo treinado durante a semana", confirmou.

Já o Atlético-MG esteve na liderança até a quarta rodada, mas acabou sucumbindo perante o América-MG por 2 a 1, de virada, no Inpendência, e viu o Cruzeiro ultrapassando-o. Atualmente, o time alvinegro está na vice-liderança com 12 pontos – um a menos que a Raposa.

A Raposa lidera o campeonato até o momento com 13 pontos em cinco rodadas. O time celeste perdeu pontos somente para a Caldense, na segunda rodada, quando ficou no empate em 0 a 0, no Mineirão.

Se o Cruzeiro é o segundo clube que mais vezes gritou é campeão mineiro, o Atlético-MG é o primeiro. Desde 1908, o Galo conquistou o Mineiro 42 vezes: 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970,1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991,1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012 e 2013.

Após ser bicampeão Brasileiro, o Cruzeiro vai em busca do seu trigésiomo oitavo título estadual. O clube celeste é o segundo que mais vezes levantou a taça de campeão do Campeonato Mineiro: 1926, 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965,1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994,1996, 1997, 1998, 2003 , 2004, 2006, 2008, 2009, 2011 e 2014.

PRÉ-JOGO: Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Cruzeiro x Atlético-MG , pelo Campeonato Mineiro 2015. Partida a ser disputada às 16h, no Mineirão. Fique conosco!