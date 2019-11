Fluminense x Botafogo (3-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Botafogo.

O Fluminense vence primeiro clássico e derrota o Botafogo de virada por 3 a 1 no Maracanã. Kenedy, Gerson e Fred marcaram para o Tricolor. Jobson anotou para o Alvinegro.

46' FINAAAL DE JOGO!!

45' UUH!! Jean chuta, a bola bate da defesa e, no rebote, o volante conclui cruzado, mas o goleiro faz ótima defesa.

44' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wagner; ENTRA: Rafinha.

43' CARTÃO VERMELHO PARA MARCELO MATTOS!

42' Bill recebe cruzamento de Carleto, domina no peito, mas manda longe do gol de Cavalieri.

40' O Fluminense mantém a posse de bola e administra o resultado.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! FRED! Giovanni lança do campo de defesa. Zaga do Botafogo cochila, Fred domina e toca na saída de Jefferson.

36' Após cobrança de escanteio, a bola sobra a Sassá, que chuta ao gol. Mas Wagner afasta

35' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Gegê; ENTRA: Diego Jardel

34' Diego Jardel invada a área, mas erra o passe.

32' Após cruzamento da direita, Tássio não domina. A bola sobra a Gilberto, chuta sem direção.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Jobson; ENTRA: Tássio.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Gerson; ENTRA: Vinícius.

27' Botafogo vai pro tudo ou nada em busca do empate.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! GERSON! Após corta luz de Fred, o jovem meia avança, chuta cruzado e coloca o Tricolor na frente!

23' Jean cruza mas bola vai direto à linha de fundo.

21' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Tomas; ENTRA: Sassá

20' Bola volta a rolar.

20' Parada técnica.

19' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Kenedy; ENTRA: Marcos Junior.

17' Marcos Jr está pronto para entrar na vaga de Kenedy, que pediu pra sair.

16' Marlon dá chapéu em Bill, que leva a mão à bola.

14' Giovanni cruza e Jefferson sai bem para fazer a defesa.

12' Jogo fica quente, com entradas ríspidas.

11' Wagner arrisca de fora da área. Sem perigo para Jefferson.

10' Clássico morno neste momento.

8' Willian Arão lança Bill, mas o atacante estava impedido.

6' Equipes buscam o ataque o tempo inteiro, mas marcam mal.

5' MAIS FLU! Edson arrisca de fora da área, e a bola tira tinta do travessão.

4' UUUH!! Wagner cobra falta, Fred desvia de cabeça e Jefferson faz grande defesa.

2' Escanteio para o Botafogo após boa jogada de Gilberto.

1' Fred recebe dentro da área, mas deixa bola escapar. Giaretta isola.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

O Botafogo saiu na frente com Jobson, mas Kenedy deixou o clássico tudo igual no primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa complementar. Fique conosco!

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!!

43' Jogo não terá acréscimos.

41' Jobson dribla Henrique e sofre falta.

40' CARTÃO AMARELO PARA WAGNER!

40' Jean cruza e defesa afasta.

39' Carleto derruba Kenedy. Falta ao Fluminense.

37' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO MATTOS!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! KENEDY!! Após cruzamento, Wagner fura e a bola sobra para o atacante, que manda para o gol.

34' Fluminense vai ao ataque em busca do empate.

33' Torcida do Botafogo canta alto no Maracanã.

31' QUASE O SEGUNDO! Após cobrança de falta, Renan Fonseca cabeceia e Cavalieri faz ótima defesa.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! JOBSON!! Tabela de Bill e Gilberto. O lateral chuta e a bola sobra, sem goleiro, para Jobson, que só empurra para o gol vazio.

27' Marlon erra, e Jobson perde gol cara a cara com Cavalieri. O atacante tentou encobrir o goleiro, mas chutou para fora

26' Giovanni cruza e bola passa por toda a área.

24' Clássico fica mais lento, com muito erros de passes.

22' UUH!! De fora da área, Jean finaliza rasteiro e Jefferson espalma pro lado.

20' Bola volta a rolar.

20' Parada técnica.

19' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE!

19' CARTÃO AMARELO PARA BILL!

17' Gerson toca para Wagner, que procura Fred com um cruzamento rasteiro. Jefferson sai e faz a defesa.

16' Fluminense insiste em jogadas pelas laterais, principalmente com Kenedy pelo lado direito.

15' Kenedy perde a bola no meio. Bill arranca pela esquerda, mas o tricolor se recupera e cede lateral.

14' Bill vem buscar a bola na defesa e é derrubado.

13' Jean manda ótima bola para Giovanni, que faz o cruzamento. Bola chegava em Kenedy, no segundo pau, mas Carleto coloca para escanteio.

12' UUH!! Pela esquerda, Kenedy cruza e, agora, é Wagner quem perde a chance

10' Fluminense é superior neste dez minutos de clássico.

9' UUUH!!! Fred finaliza de primeira, após cruzamento de Gerson, e obriga Jefferson a fazer boa defesa.

8' Clássico bastante acirrado, com disputas firmes e muitas entradas de carrinho.

7' Henrique divide com Bill e cede lateral.

6' Gerson tenta levantar para Fred e Giaretta corta para a lateral.

5' Fluminense mantém mais posse de bola e busca a melhor jogada de ataque. O Botafogo, por sua vez, adota postura defensiva.

4' Kenedy chuta de fora da área, e Jefferson defende.

3' Chuva aperta no Maracanã e jogadores pedem para trocar de chuteira

2' Cobrança de Carleto fica na barreira

1' CARTÃO AMARLEO PARA GIOVANNI!

1' Marlon perde a bola e dá contra-ataque para o Botafogo. Giovanni comete falta e evita o gol do Bota. Falta perigosa!

0' COMEÇAAA O JOGO!!!

Times já em campo. Tudo pronto pra bola rolar no Maracanã!

Jogadores de Botafogo e Fluminense entram em campo com rosas nas mãos, em homenegam ao dia das mulheres.

O Fluminense está em quarto lugar com 15 pontos, enquanto o Botafogo é o segundo colocado com 19 pontos.

No clássico dos juniores, Fluminense e Botafogo ficaram no empate sem gols.

Banco do Botafogo: Renan, Alisson, Dierson, Fernandes, Diego Jardel, Sassá, Tássio

Banco do Fluminense: Julio Cesar, Victor Oliveira, Rafinha, Vinicius, Marcos Jr, Marlone, Walter

BOTAFOGO CONFIRMADO! Jefferson, Gilberto, Renan Fonseca, D Giaretta, Carleto, M Mattos, W Arão, Gegê, Tomas, Jobson, Bill

FLUMINENSE CONFIRMADO! Cavalieri, W Silva, Henrique, Marlon, Giovanni, Edson, Jean, Gerson, Wagner, Kenedy, Fred

Leonardo Garcia Cavaleiro, da Federação do Rio de Janeiro, apitará o clássico Fluminense x Botafogo. Ele será auxiliado pelo Rodrigo Pereira Joia e Luiz Antonio Muniz de Oliveira.

O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Fluminense e Botafogo. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

No Botafogo, o meia Tomas sentiu dores no tornozelo esquerdo ainda no aquecimento do treino da manhã deste sábado (7). Caso não jogue, Diego Jardel ocupará a vaga. Com Roger Carvalho suspenso, o Alvinegro deve enfrentar o Fluminense com a seguinte formação: Jefferson, Gilberto, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel e Gegê; Jobson e Bill. Botafogo supera marca de dez mil sócios torcedores e ultrapassa Grêmio Osasco no ranking

Para o time que irá a campo em jogo Fluminense x Botafogo , o técnico Cristóvão Borges promoveu as entradas de Marlon e Edson. nas vagas de Victor Oliveira e Vinícius, respectivamente. Com isso, o meia Gerson, que atuou como volante contra o Resende, passa a jogar em sua posição de origem ao lado de Wagner. Kenedy será mantido no ataque ao lado de Fred.

Fique de olho Fluminense x Botafogo: Jefferson, goleiro do Botafogo. Merece destaque por ser titular da Seleção Brasileira, capitão, líder do elenco e referência no Alvinegro. (Foto: Divulgação/Botafogo)

Fique de olho Fluminense x Botafogo: Fred, atacante do Fluminense. Decisivo em clássicos, o centroavante tricolor já baçançou as redes dez vezes contra o Botafogo. (Foto: Divulgação/Fluminense)

Perguntando sobre jogar dois clássicos seguidos, o goleiro e capitão do Botafogo Jefferson afirmou que o jogo deste domingo (7) será mais complicado: ''É bom, porque acho que todos os jogadores ainda estão com essa tensão do jogo contra o Flamengo. Todos estão concentrados ainda. Sabemos que o jogo contra o Fluminense vai ser bem mais difícil do que contra o Flamengo, até porque acho que o Fluminense já sabe como entraremos no clássico. Podemos esperar um jogo bem mais difícil.''

Ainda buscando a formação ideal no Fluminense, o técnico Cristóvão Borges rebateu algumas críticas que vem recebendo e acredita que houve uma melhora do Tricolor após derrota para o Vasco: ''Vai ser um jogo importantíssimo para a confirmação da melhora do time, vai fazer os jogadores ficarem mais à vontade. Discordamos muitas análises feitas, a nossa maneira de ver isso é bem diferente. São muito simplistas: se perdeu não serve, se ganhou está bom. Aqui, nem ficamos apavorados quando não dá certo nem soltamos morteiros quando ganhamos. Trabalhamos com a realidade", explicou.

Leia mais: Por que o Fluminense tem um adesivo no lugar do patrocínio?

Apesar da vitória sobre o Flamengo, o técnico do Botafogo René Simões mostrou-se insatisfeito com a atuação da equioe, o que lhe trouxe preocupação e até insônia: ''Embora todos estejam muito felizes, eu tenho os números da partida contra o Flamengo. Foi nosso pior jogo em termos de indicadores. Nada foi pior do que fizemos no domingo. Só fui conseguir dormir na segunda-feira às 16h. Em momento algum senti que a tínhamos o jogo na mão. A entrada do Gegê deu um bom equilíbrio no meio. Entrou bem, com personalidade. Se deixarmos novamente o adversário com 61% de posse de bola, vai ser difícil ganharmos o jogo. Tivemos sete escanteios contra e um a favor. Foram 26 cruzamentos na nossa área, então temos que ficar preocupados. Não posso sair de um jogo desse achando que está tudo bem. Não está tudo ótimo. Não vejo onde está a tranquilidade. Tenho muito com o que me preocupar. Por isso tivemos uma semana intensa. Nada de tranquilidade, e sim muita preocupação correção'', frisou.

Mediante a boa fase do rival, o zagueiro do Fluminense Victor Oliveira pregou respeito ao Botafogo: ''O Botafogo é uma grande equipe. Sabíamos que iria lutar de igual para igual. Não cabe para gente dizer se é uma surpresa''. Além disso, o defensor quer atenção à dupla de ataque Bill e Jobson: ''Temos de estudá-los o máximo possível para neutralizá-los. Os outros também, pois a equipe é forte.''

Os maiores goleadores do Clássico Vovô Fluminense x Botafogo são os tricolores Welfare, com 17 gols marcados, e Waldo, com 14. Pelo lado alvinegro, Heleno balançou as redes 16 vezes.

O último encontro entre Fluminense x Botafogo foi com vitória tricolor. No Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, o Fluminense derrotou o Botafogo pelo placar mínimo com gol de Edson.

16:16 No histórico de confrontos, em 353 jogos, houveram 132 vitórias do Fluminense, 106 empates e 115 vitórias do Botafogo. O Tricolor assinalou 561 gols, contra 509 do Alvinegro.

16:13 O Botafogo, assim como o Fluminense, também venceu na última rodada ao derrotar o Flamengo, no Maracanã, com gol de Tomas.

16:10 Na rodada passada, em Volta Redonda, o Fluminense derrotou o Resende por 1 a 0 com gol de Wellington Silva, já no segundo tempo.

No Campeonato Carioca, o Fluminense está na quarta colocação com 15 pontos. O Botafogo é líder com 19.

Apesar de estarem bem colocados no Campeonato Carioca, as equipes vivem fases distintas. O Fluminense começou o estadual empolgando seu torcedor, vencendo as quatro primeiras rodadas. Porém, a falta de entrosamento culminou em duas derrotas consecutivas e saída do G-4. Recuperou-se ao vencer, com dificuldades, o Resende pelo placar mínimo, mas sem apresentar um bom futebol. O Botafogo, por sua vez, chega como favorito para o clássico pois é líder com 19 pontos, está invicto, e possui 90% de aproveitamento.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Botafogo e minuto a minuto, partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, a ser disputada às 18h30, no Maracanã.