Resultado Juventude x Internacional (1-0)

Obrigado a você que acompanhou mais uma transmissão na VAVEL BRASIL. Uma boa noite a todos.

O Internacional perdeu a sua invencibilidade e caiu para a 8° colocação.

Fim de jogo no Estádio Alfredo Jaconi. O Juventude vence o Internacional por 1 a zero e é o novo líder do Gauchão.

Teremos quatro minutos de acréscimo nesse segundo tempo de partida.

Mais uma substituição no Juventude: sai Wallacer para a entrada de Dema.

Cartão vermelho para Jardel. O jogador do Juventude levou o segundo cartão amarelo por falta dura em Alan Ruschel.

Inter pressiona o Juventude nesse final de segundo tempo.

38' Valdívia cobra falta e Rodrigo Dourado cabeceia pra fora, desperdiçando a chance do empate.

Alteração no Juventude: saiu Hélder e entrou Duda.

33' Wallacer cruza fechado e Zulu não alcança. Tiro de meta para o Internacional.

Juventude volta a crescer na partida e deixa o jogo mais equilibrado.

26' Zulu cabeceia e Muriel faz grande defesa, mas o lance já não valia mais nada.

20' Quase o Internacional chega ao empate. Valdívia cobra falta e a bola passa perto da meta de Airton.

16' Valdívia tenta cruzar na área, mas bola acaba batendo na zaga do Juventude.

Aguirre faz a última substituição no Internacional. Sai Lisandro López e entra Martín Luque.

13' Rafael Moura entra de carrinho em cima de Zulu e Daronco aplica o cartão amarelo.

11' Cartão amarelo para Jardel por falta em Lisandro López.

09' Valdívia cobra falta mas Héverton afasta de cabeça.

Inter começa o segundo tempo pressionando.

02' Valdívia chuta com a perna direita e Itaqui chega e afasta o perigo.

Começa o segundo tempo no Alfredo Jaconi.

Duas alterações na equipe do Internacional. Sai Allison Farias e entra Rafael Moura. E Juan sai para a entrada de Alan Costa.

Autor de pênalti sobre Wallacer, Muriel comentou o lance que originou o único gol da partida até aqui. "O Wallacer veio pelo lado, não tive como ver. Foi um erro de opção, tinha que chutar direto. Temos que tomar de exemplo o último jogo. Temos tempo suficiente para virar a partida".

Com a derrota parcial do Internacional, está caindo a última invencibilidade do Campeonato Gaúcho.

Termina o primeiro tempo no Estádio Alfredo Jaconi. Placar de 1 para o Juventude e 0 para o Internacional.

Teremos mais um minuto de acréscimo.

Com o resultado parcial, o Juventude assume a liderança do Campeonato Gaúcho.

A defesa colorada está totalmente desorganizada. O Juventude já teve mais duas chances de amplicar o placar.

34' GOOOOOL DO JUVENTUDE! De pênalti Zulu abre o placar para a equipe da serra.

Inter sentiu a pressão do Juventude e começa a errar muitos passes.

27' Alisson Farias tenta o passe para Jorge Henrique, mas a bola sai muito forte.

Juventude melhora na partida e passa a dominar o jogo.

24' Alan Schons arrisca de longe e Muriel defende.

22' Juventude chega de novo, agora com Zulu, mas Paulão afasta o perigo.

20' Juventude marca, mas o bandeirinha assinala impedimento.

13' Alan Ruschel arrisca e a bola bate no zagueiro Douglão.

A bola já está rolando e o placar ainda está zerado.

Para Diego Aguirre, o time que atuará tem um certo nível de entrosamento, já que treinam juntos durante a semana. "Eles vêm treinando junto. Estamos sempre jogando com todos eles. Todos têm minutos no Gauchão. Pode ter alguma dificuldade, normal nesse processo de preparação."

Picoli comentou sobre a escalação mista do Internacional e de que forma o Juventude irá se portar na partida: "Vocês falam do problema do desentrosamento, e eu tenho que passar de que forma o Inter vai jogar. Justamente porque não está entrosada. (Marcar Lisandro López) Como sempre fizemos, ele vai ter que passar por ali, os três zagueiros também exercem outras funções."

O Juventude jogará com seu uniforme laranja, já o Internacional jogará todo de branco.

Titular na partida de hoje, o goleiro Muriel falou sobre o objetivo colorado na partida contra o Juventude: "Vamos para cima para buscar a vitória em casa e ficar mais perto dos líderes"

Zagueiro de ofício, Ernando comentou sobre sua improvisação na lateral-direita: "O Aguirre me escalou ali, estou tranquilo. Vou fazer o que posso".

O Juventude tem quatro jogadores pendurados: Zulu, Heverton, Vacaria e Hélder. Do lado colorado os pendurados são: Paulão, Cláudio Winck, Rafael Moura e Bertotto

A partida entre Juventude e Internacional terá a arbitragem de Anderson Daronco, e seus auxiliares serão José Javel Silveira e Antonio Cezar Domingues Padilha.

O garoto Alisson Farias, que foi um dos destaques colorados na conquista da Copa do Brasil Sub-20 em 2014, ganhou a confiança de Aguirre após sua boa atuação no clássico GRE-NAL disputado na rodada anterior.

Já o Internacional está escalado da seguinte forma: Muriel; Ernando, Paulão, Juan e Gefferson; Rodrigo Dourado, Alan Ruschel, Alisson Farias, Jorge Henrique e Valdívia; Lisandro López.

Saiu a escalação do Juventude. A equipe comandada por Picoli vem a campo com: Airton; Pereira, Douglão e Heverton; Helder, Alan Schons, Vacaria, Jardel, Wallacer e Itaqui; Zulu.

Já a equipe comandada por Diego Aguirre sofreu várias baixas durante a semana. D'Alessandro e Nilmar sofreram lesões musculares no decorrer da partida contra o Emelec, no Estádio Beira-Rio. Já o meia Anderson e o volante Aránguiz, que seguem fora da equipe, nem sequer atuaram pelo jogo da Copa Libertadores da América, na quarta-feira.

O Juventude não terá nenhum desfalque para o embate contra o Internacional. Na última rodada o técnico Picoli poupou alguns titulares e nessa rodada tem todos os jogadores a sua disposição.

Caso o Internacional seja derrotado pelo Juventude e o Aimoré vença o Veranópolis, a equipe colorada sairá da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Gaúcho.

O Juventude chegou a liderar a competição momentâneamente na última rodada, mas foi ultrapassado após o Brasil de Pelotas vencer o Ypiranga de Erechim por 2 a 0. Após a vitória do Grêmio sobre o Caxias na noite de ontem, o Ju caiu mais uma posição e terá que vencer o Inter e secar o Brasil de Pelotas para voltar à primeira colocação na tabela. A equipe da Serra irá a campo mais uma vez com o seu terceiro uniforme, que é de cor laranja. Desde que o Juventude passou a jogar com esse uniforme, não perdeu mais nenhuma partida.

A defesa colorada tem rendido preocupações a Diego Aguirre. Se o ataque tem sido efetivo somando um total de 10 gols, a defesa tem vazado bastante, com um total de 7 gols sofridos. Porém quando a dupla de zaga foi formada por Paulão e Juan, a equipe colorada nunca sofreu gols.

A expectativa é de que o Estádio Alfredo Jaconi tenha hoje seu maior público no Gauchão 2015, no embate entre Juventude e Internacional. A média de público da equipe da serra até agora não é boa. Nas quatro partidas que sediou, o Jaconi recebeu um total de 12.089 pessoas, gerando uma média de 3.022 por partida.

A grande atração da equipe de Diego Aguirre será a estreia do atacante Lisandro López. O argentino, só pode jogar pelo Campeonato Gaúcho, já que foi contratado fora do prazo de inscrição para a primeira fase da Copa Libertadores da América.

Conhecido como a "touca" do Inter durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Juventude quer aproveitar o bom momento para quebrar uma sequência de sete anos sem vencer o Internacional. A última vitória do Ju sobre o Inter foi no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho de 2008, quando a equipe da serra superou o colorado por 1 a 0. Desde então foram 11 confrontos entre as equipes, e várias goleadas coloradas, como a de 8 a 1, no segundo jogo da final do Gauchão de 2008, e o 7 a 0, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho de 2012.

O Internacional enfrentará o Juventude com a equipe completamente reserva. Depois da vitória conquistada sobre o Emelec, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, Diego Aguirre optou por poupar todos os titulares. A equipe terá duas improvisações: o zagueiro Ernando jogando na lateral-direita e o lateral-esquerdo Alan Ruschel jogando de volante. Alguns garotos da base colorada estarão em campo diante do Juventude, são eles: o lateral-esquerdo Géferson, o volante Rodrigo Dourado e o meia Alisson Farias.

Juventude e Internacional se enfrentaram no mês de janeiro em partida amistosa, no Estádio Alfredo Jaconi. Na ocasião, o Inter venceu a partida por 3 a 1. De lá para cá a situação do Juventude mudou muito. A começar pela esquema tático, que passou do 4-2-3-1 ao 3-6-1. Na época do amistoso de preparação para a temporada, o Ju ainda não podia contar com o experiente zagueiro Pereira, que atualmente é um dos destaques da equipe da serra.

O Internacional ocupa a 7° colocação no Campeonato Gaúcho, e no último fim de semana empatou sem gols com o Grêmio no Beira-Rio.A equipe colorada ainda não perdeu no Gauchão 2015. Caso vença o Juventude hoje, o Brasil de Pelotas seja derrotado pelo União Frederiquense, e São José e Ypiranga empatem a partida que será disputada no Estádio Passo D'Areia,o Internacional será o novo líder do campeonato.

O Juventude é o 3 colocado na tabela do Gauchão 2015, com 14 pontos. A equipe da serra está invicta há cinco jogos, quando venceu Lajeadense, Caxias, São José e São Paulo-RG, e empatou com o Grêmio. A última vitória foi conquistada de virada em cima da equipe de Lajeado, no Estádio Alfredo Jaconi, no último domingo.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você confere tudo sobre o jogo entre Juventude e Internacional , válido pela 9° rodada do Campeonato Gaúcho 2015. O jogo ocorre no Estádio Alfredo Jaconi e é um confronto entre adversários diretos na parte de cima da tabela.