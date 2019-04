Náutico e Central empatam na Arena Pernambuco em segundo tempo movimentado

No retorno de Lisca como treinador, o Náutico enfrentou o Central em jogo válido pela 7ª rodada do Hexagonal Final do Campeonato Pernambucano. Em duelo muito movimentado, principalmente no segundo tempo, alvirrubros e alvinegros ficaram no empate em 2 a 2 neste domingo (8), na Arena Pernambuco.

Com a igualdade, o time da capital caiu para a lanterna com sete pontos ganhos. Lembrando que o Santa Cruz tem o mesmo número número de pontuação, mas tem uma vitória a mais (duas contra uma). Já o time caruaruense permanece na vice-liderança, agora com 11 pontos, sete a menos que o líder Sport.

No próximo compromisso, o Timbu vai até o sertão encarar o Serra Talhadfa, no próximo domingo (15), no Nildo Pereira. Nesta mesma data, a Patativa também atuará longe de seus domínios, contra o Santa Cruz, no Arruda. Ambos os jogos, que começam às 16h00, serão válidos pela 8ª rodada do Hexagonal do Título estadual.

Mesmo em primeiro tempo movimentado, placar não sai do zero

Com a vitória do Salgueiro, pouco mais cedo, o Timbu começou o jogo na lanterna da competição e precisava de uma resposta imediata. Mesmo assim, faltaram emoções nos minutos iniciais de jogo. A primeira finalização veio quando Bruno Alves tentou o arremate de fora da área e forçou Beto a trabalhar pela primeiro vez na peleja.

O ritmo era lento, beirando a monotonia. Com muitas bolas aéreas e quase nenhuma troca de passes com a bola no chão. Os centralinos tentaram acelerar um pouco o andamento, mas, tanto a defesa quanto o goleiro Júlio César estavam prevenidos. Do outro lado, o Náutico estudava o adversário, sem pressionar.

A primeira grande oportunidade apareceu, mas para o lado visitante. Madona fez boa jogada pela lateral esquerda e cruzou para área. Thiago Laranjeira acertou um belo chute, com a força e a direção necessária. O goleiro alvirrubro demonstrou bastante reflexo e fez uma linda defesa na Arena Pernambuco, evitando o pior, pelo menos por hora.

O lance serviu para empolgar o time de Caruaru. A resposta veio quando Bruno Alves acionou Patrick Vieira. O meia bateu consciente de perna esquerda e levou muito perigo. A bola saiu tirando tinta da trave esquerda do goleiro Beto. Em seguida, Elivélton teve grande chance, mas demorou demais e chutou na rede pelo lado de fora para desespero da torcida.

A patativa respondeu na mesma moeda. Em rápida troca de passes, Fabiano deixou para Sóstenes que bateu de primeira. Júlio César apenas fez um golpe de vista e torcou para que a b ola saísse pela linha de fundo. Depois foi Natan que tentou o arremate, mas o chute saiu por cima do travessão alvirrubro.

Os alvirrubros chegaram em jogada do lateral Gaston Filgueira, que pegou muito em baixo da bola enquanto Beto fez apenas o golpe de vista. Com mais presença no meio de campo, os comandados de Lisca passaram a ser levemente superiores, mas ainda estava longe de ser suficiente para transformar isso em números no placar.

Antes do fim da primeira etapa, Patrick Viera teve oportunidade pela ponta direita. André Lima se recuperou a tempo de fazer o corte e afastar o perigo. Talvez tenha faltado um pouco mais de calma para a equipe da casa, pela má sequência de jogos sem vitória. Sendo assim, o placar terminou em branco nos primeiros 45 minutos.

Com quatro gols na etapa final, equipes ficam no empate na Arena Pernambuco

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Fabiano aproveitou o rebote de Elivélton e bateu com força, sem chances para Júlio César. Após dois chutes, o atacante enfim conseguiu abrir o placar na Arena Pernambuco. Depois do gol, o Central passou a ter mais posse de bola, mas os donos da casa não se entregaram.

Depois de lançamento na área centralina, Patrick Vieira furou e a bola ficou com Renato, que ainda contou com o desvio da zaga para deixar tudo igual. Depois daí, o treinador Lisca resolveu mexer no time e colocou Josimar na vaga de Helder Ribeiro. E não demoraria muito para que o atacante aparecesse.

Já em seu primeiro lance, Josimar aproveitou a cobrança de falta de Bruno Alves e bateu de canhote, estufando as redes do goleiro Beto para virar o jogo em favor da equipe da casa e fazer a festa da torcida alvirrubra. Parecia, então, que a escassez de vitórias alvirrubras estava prestes a ter fim. Realmente, o poder de reação foi algo destacável.

Mas não durou muito tempo. Em seguida, Natan cruzou para área e a bola sobrou para Candinho. O atacante finalizou e venceu Júlio César para deixar tudo igual outra vez. Foi um balde de água frio para a equipe comandada por Lisca. Afinal, o revés de empate não estava nos planos do treinador, nem do time.

Na sequência, Fillipe Souto chegou em boa chance e levou perigo. O volante aproveitou o espirro de bola e bateu de fora da área, mas não pegou bem. Depois daí, o Náutico passou a ter dificuldades para se achar em campo. O time ainda tentou desempatar, mas a igualdade perdurou até o apito final em São Lourenço da Mata.