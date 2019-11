Resultado do jogo Botafogo-SP x Santos pelo Campeonato Paulista 2015 (0 - 3)

Pós Jogo E o Botafogo vai até a Arena Capivari enfrentar o Capivariano.

Pós Jogo Na próxima rodada do campeonato paulista, o Santos irá receber o Palmeiras às 22H da quarta-feira na Vila Belmiro.

Pós Jogo Já o Pantera Negra está em terceiro lugar no grupo 3, com apenas nove pontos.

Pós Jogo Com a vitória o Santos chega a sexta vitória no campeonato, lidera o grupo 4 com 20 pontos.

47' E o árbitro encerra a partida.

47' De novo de Ricardo Oliveira! Lucas Lima estava na área, tocou para trás, onde chegava Lucas Otávio, o meia tentou o chute, pegou mascado e sobrou para Ricardo Oliveira que só desvio para o fundo do gol!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DOOOOO SAAAANTOOOOOS!

45' Santos toca a bola e a torcida grita "Olé"

45' Mais dois minutos.

40' O próprio Elano vai para a cobrança, a bola desvia na barreira e fica fácil para o goleiro Renan Rocha.

40' Falta perigosa para o Santos. André Rocha derrubou Elano.

39' Público no Santa Cruz para Botafogo x Santos: 7.328, renda R$ 270.430,00

38' Ultima alteração no Santos. Sai o colombiano Valencia e entra o garoto Lucas Otávio.

34' Mais uma mudança no peixe. Sai Gabriel e entra Thiago Ribeiro.

30' Rodrigo Andrade cruza e Bruno Costa cabeceia bem, obrigando o goleiro fazer grande defesa. Mas o lance já estava parado com impedimento assinalado.

30' Falta perigosa para o Botafogo na entrada da área.

27' Substituição no Santos. Sai Geuvânio e entra Elano.

26' Cartão amarelo para Dênis (BOT)

24' Enfiada de bola de Lucas Lima para Ricardo Oliveira que invadia a área, o atacante chutou forte, rasteiro, ampliando o marcador.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO SAAAAANNNTOOOOOOOOOS!

23' Duas alterações no Botafogo. Saem Wesley e André Santos, entra Diogo Campos e Zé Roberto.

22' Lucas Lima recebe a bola no campo de defesa, acelera o ataque, chega na intermediária e chuta forte. A bola passa próximo assustando o goleiro.

21' Geuvânio cobra falta na barreira.

20' Cartão amarelo para Wesley.

17' Geuvânio gira sobre a marcação e chuta de fora da área, a bola vai bem alta por cima do gol.

13' Escanteio cobrado por Lucas Lima, Gustavo Henrique tenta a cabeçada mas desvia fraco.

10' O meia Henrique entra no time do Botafogo. Sai Roniery.

8' Santos chega ao ataque com perigo. Lucas Lima recebe no meio e chuta de perna direita, raspando o poste direito do goleiro Renan Rocha.

4' Jogo paralisado com Cicinho caído no gramado.

2' Denis foi para bola e jogou em cima da barreira santista.

1' Rodrigo Andrade faz grande finta em Valencia que comete falta perigosa a favor do Botafogo.

1' Sem mudanças nas equipes.

1' Rola a bola no segundo tempo!

INTERVALO Já o interino Marcelo Fernandes tem no banco do Santos: Vladimir (GOL), Paulo Ricardo, Zeca, Lucas Otávio, Elano, Marquinhos Gabriel, Thiago Ribeiro

INTERVALO Para o segundo tempo o técnico Mazola tem disposição no banco: Andrey (GOL), Carlos Henrique, Luciano Sorriso, Henrique Santos, Zé Roberto, Diego Campos, Isaac

47' Final do primeiro tempo!

46' Cartão amarelo para Gimenez! Meia do Botafogo achou que o árbitro ia marcar falta em cima dele e pôs a mão na bola.

45' Mais dois minutos.

45' Rodrigo Andrade cruza a bola para área, Gimenez tenta a cabeçada mas vai por cima do gol.

43' Cobrança de falta de Lucas Lima muito forte, atravessa a área, sobra para Gabriel que tenta um novo cruzamento e vai nas mãos do goleiro.

42' Botafogo tenta tocar a bola no ataque mas é facilmente desarmado pela defesa santista que puxa o contra ataque.

38' Gabriel tenta jogada individual, carrega a bola da direita para o meio, mas é desarmado na bola pelo zagueiro Bruno Costa.

32' André Santos fez o pivô na entrada da área, tentou o passe para Giancarlo, a bola deviou em Werley e sobrou livre para Rodrigo Andrade que chutou para fora.

30' Jogo paralisado em Santa Cruz. Atacante Wesley caido no gramado com um corte na boca.

27' André Santos arrisca um chute de fora da área e o goleiro Vanderlei faz grande defesa mandando a bola para escanteio.

26' Nova tentativa de cruzamento na área do Botafogo, mas desta vez Eli Sabiá conseguiu cortar e a bola sobra para fácil defesa do goleiro.

23' Escanteio cobrado por Lucas Lima, e Werley cabeceou no canto, sem chances de defesa para o goleiro Renan Rocha!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SAAAANTOOOS!!!

Botafogo-SP x Santos minuto a minuto

21' André Santos tenta inverter a jogada da esquerda para a direita, mas a bola vai muito forte pela linha lateral.

19' Valencia vira o jogo errado, a bola sobra para Roniery que cruza mal e fica para defesa santista.

15' Trio de ataque do Santos continua dando trabalho. Desta vez Ricardo Oliveira cruzou para Geuvânio que tentou o chute, mas foi travado pela zaga.

14' Agora foi a vez de Gabriel! O menino recebeu a bola no meio, carregou e arriscou o chute de fora da área, mas foi fraco e o goleiro Renan Rocha defendeu com facilidade.

13' Santos consegue tocar bem a bola até chegar a Ricardo Oliveira que recebe de costas para marcarção, gira e finaliza por sobre o gol, sem perigo.

10' Denis faz cruzamento na área, Giancarlo consegue a cabeçada, mas o lance já estava paralisado. O atacante do Botafogo fez falta no zagueiro Gustavo Henrique

9' Santos abusa dos lançamentos longos, mas sem efetividade.

4' Ricardo Oliveira tenta bater colocado, mas fica na barreira.

4' Lucas Lima tenta jogada individual e sofre falta! Perigo para o goleiro Renan Rocha

3' Giancarlo conseguiu se antecipar a marcação de Gustavo Henrique, carregou pelo meio e chutou de longe, mas sem direção.

18:30 Rola a bola no estádio Santa Cruz!

18:25 Agora a execução do hino nacional brasileiro.

18:22 O MISTÉRIO CONTINUA! O Botafogo sobe ao gramado mas usando moletom, assim o mistério do novo uniforme continua.

18:20 Em campo! Santos já está no gramado do estádio Santa Cruz

18:19 NOVO CAPITÃO: Com Robinho suspenso, Renato será o capitão do Santos no jogo de hoje.

18:12 OS DONOS DA CASA TAMBÉM COM ESCALAÇÃO DEFINIDA: Ranan Rocha; Roniery, Eli Sabiá, Bruno Costa, Dênis; André Rocha, Gimenez, Rodrigo Andrade, André Santos; Giancarlo, Wesley

18:06 SANTOS CONFIRMADO PARA A PARTIDA: Vanderlei; Cicinho, Werley, Gustavo Henrique, Victor Ferraz; Valencia, Renato, Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira, Gabriel

Além disso, a equipe de Ribeirão Preto deve entrar em campo com um novo uniforme. Durante a semana, em suas redes sociais, o Botafogo divulgou um vídeo onde um misterioso entrega ao presidente o Botafogo-SP uma maleta, contendo, possivelmente, o novo manto do Pantera.

17:10 DIA DA MULHER: Para essa partida, contra o Santos, o Botafogo-SP fez promoção de ingressos. As mulheres acompanhadas com crianças de até 12 anos, ambas uniformizadas, entram de graça no estádio Santa Cruz nesse domingo.

17:06 FIQUE DE OLHO Botafogo-SP x Santos: Lucas Lima, Santos: Já não é de hoje que o meia vem se destacando pela equipe da Baixada Santista. Após ser um dos principais jogadores do Santos no último Campeonato Brasileiro, Lucas Lima, que recusou propostas de fora para seguir no clube, vem sendo o cabeça da equipe e é o principal responsável pela armação do time. Todas as jogadas, todo o contra-ataque saem dos seus pés, sem duvidas nenhuma é o cara a ser marcado na partida, caso contrário pode ser decisivo para o alvinegro praiano.

17:03 FIQUE DE OLHO Botafogo-SP x Santos: André Santos, Botafogo-SP: Depois de rápida passagem pelo futebol da Índia, o lateral-esquerdo, que jogou no Brasil por Corinthians, Flamengo e Grêmio, retornou ao futebol paulista nesse ano para defender a equipe de Ribeirão Preto até o fim do estadual. Contra o Bragantino, na 5ª rodada, ele foi o autor do gol e garantiu a única vitória do Pantera dentro de casa nessa edição do Campeonato Paulista.

16:58 Marcelo Fernandes, ainda em sua coletiva, falou da experiência de conduzir o Santos, nem que seja por um curto período, e do desafio de manter a equipe invicta no campeonato paulista: “A missão é grande, do tamanho do Santos. Sempre com o pé no chão, sem inventar nada. Lógico que não esperávamos perder um profissional como o Enderson nesse momento, mas o futebol é isso ai e a gente tem que estar sempre preparado para tudo” – concluiu.

16:55 No Santos, como já destacado, Robinho e David Braz não jogam por conta de suspensão. Nos seus lugares entram o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Gabriel Barbosa: “A gente vai manter o mesmo time que vinha jogando, não tem novidade. Vamos da sequência no trabalho que o Enderson Moreira vinha fazendo, já trabalhamos com o time com esses jogadores e vai dar tudo certo” – Garantiu Marcelo Fernandes, que assume o Santos enquanto o clube ainda procura um substituto para a posição.

16:52 Mazola não acredita que o Santos, com Marcelo Fernandes deva mudar muito para partida: “O Marcelo Fernandes está no clube há um bom tempo e eles não devem mudar muito, até mesmo porque vem dando certo. Deve entrar o Gabriel na vaga do Robinho e o Gustavo Henrique no lugar do David Brás, que estão suspensos” – finalizou o técnico botafoguense.

16:50 Assim como o Santos, o Botafogo-SP também teve mudança no comando do time. Mazola Junior está treinando o Pantera há cinco dias, pouco tempo teve para implantar sua filosofia no clube, mas garante não ser um problema: “Os atletas vêm demonstrando empenho e dedicação total ao trabalho, além de uma adaptação muito rápida à nossa metodologia de trabalho. À princípio, o posicionamento e o esquema tático não devem mudar muito e nem tem como mudar assim, mas algumas peças deveremos dar uma mexida” – declarou Mazola, em entrevista coletiva.

16:43 Mas o maior carrasco do Pantera, até os dias de hoje, é Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Pelé. Em 1964, na Vila Belmiro, o Santos aplicou uma goleada histórica em cima do Botafogo-SP, com direito a oito gols do camisa 10 em cima da equipe de Ribeirão Preto, que deixou a Baixada Santista com um 11x0 no placar.

16:40 A última vez que Botafogo-SP e Santos se enfrentaram pelo Campeonato Paulista foi em Fevereiro de 2014, na Vila Belmiro, vitória dos Meninos da Vila por 5x1. Já o último duelo entre as equipes no estadual dentro do estádio Santa Cruz foi em Fevereiro de 2012, nova vitória do Santos, dessa vez por 4x1, com show de Neymar e gol de Felipe Anderson, que hoje é destaque na Itália.

16:30 Contra o Botafogo, quem comanda a equipe é o treinador interino Marcelo Fernandes, que terá como auxiliar o ex-jogador de Santos e São Paulo, Sérginho Chulapa.

16:28 Mas fora dos gramados o momento do time da Vila Belmiro é instável. Na última quinta-feira (05), Enderson Moreira, então treinador do clube, pediu demissão após se reunir com o presidente, Modesto Roma Junior, e membros da diretoria.

16:25 Já o Santos lidera o Grupo 4 isolado com 17 pontos, e ainda não perdeu no campeonato. Das 7 rodadas até aqui, venceu 5 jogos e empatou 2. O alvinegro praiano que vem de vitória no Paulistão, 4x2 contra o Linense no último fim de semana, no estádio do Pacaembu.

16:21 O Botafogo ainda não perdeu jogando em Ribeirão Preto. Das quatro partidas que fez no ‘Santão’, empatou três e venceu uma. O Pantera vem de derrota na última rodada, quando foi vencido pelo XV de Piracicaba por 2x1.

16:18 Na 3ª colocação do Grupo 1, o Pantera Negra recebe os Meninos da Vila no estádio Santa Cruz, ás 18h30 (horário de Brasília).

