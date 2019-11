Resultado São Paulo x Corinthians (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre São Paulo e Corinthians. Acompanhe em breve o pós-jogo e as repercussões da partida no nosso site. Boa noite!

49'' Fim de partida no Morumbi, o São Paulo não consegue furar a defesa corintiana e perde a invencibilidade no campeonato. Já o Corinthians segue sua ótima fase e vence mais um clássico na temporada.

43'' São Paulo segue em cima do Corinthians, mas não consegue criar chances claras. O time alvinegro muito bem postado defensivamente espera o tempo passar.

35'' Última alteração no Corinthians, saiu Fágner e entrou Edílson.

34'' Denílson dá belo lançamento para Alan Kardec que domina e bate no canto, passando muito perto do gol de Cássio.

29'' Denílson arrisca chute de longe e Cássio rebate, no rebote Jonathan Cafu recebe em impedimento.

24'' Centurión recebe cartão amarelo por simular falta. E o atacante Jonathan Cafu entrou no lugar de Souza. São Paulo fica ofensivo e vai com tudo em busca do empate.

22'' Mais uma mudança no Corinthians, sai Emerson Sheik e entra o volante Cristian.

18'' Muricy Ramalho mexe no time, sai Reinaldo e entra Alan Kardec. Com isso, Michel Bastos vai para a lateral esquerda.

12'' Com um a menos, Tite tira o autor do gol do Corinthians, Danilo e coloca o zagueiro Edu Dracena.

10'' Rogério Ceni bate forte e no meio do gol mas Cássio consegue desviar com as pernas e evitar o gol sãopaulino. A bola ainda bateu no travessão.

7'' Michel Bastos tenta chute da meia lua e o zagueiro Gil dentro da área já amarelado intercepta a bola com a mão, recebe o segundo cartão e é expulso. Pênalti para o São Paulo.

4'' Bruno faz belo cruzamento da direita, mas Centurión perde o tempo de bola e perde boa chance para o São Paulo.

0'' Bola rolando para a segunda etapa, as duas equipes não fizeram alterações.

47' Fim do primeiro tempo. Em uma partida bastante movimentada, Danilo vai decidindo o Majestoso a favor do Corinthians.

44' Guerrero dá belo drible de corpo em Toloi e recebe a falta. O zagueiro recebeu cartão amarelo.

37' Reinaldo puxa camisa de Emerson Sheik em contra ataque corintiano e também é punicdo com o cartão amarelo.

33' Emerson Sheik comete falta dura em Bruno e recebe cartão amarelo, Ganso e Gil por reclamação também levaram cartão.

29' Jadson faz boa jogada pela esquerda e cruza na área, Guerrero domina no peito e na hora do arremate, Souza trava e evita o gol corintiano.

24' Em resposta do São Paulo, Souza enfia a bola para Centurión que rola para o meio da área e a zaga corintiana rebate parcialmente, no rebote Ganso toca para Michel Bastos que cruza rasteiro para a conclusão do atacante argentino chutar e obrigar a grande defesa de Cássio. A bola ficou num bate e rebate, sobrando para Denílson isolar.

22' Emerson Sheik puxa contra ataque e dá ótimo passe pra Guerrero que ajeita para Elias, o volante chega batendo e obrigando a defesa de Rogério Ceni.

19' Luís Fabiano ganha divida no ataque e bate pro gol, mas fraco e sem direção.

15' O São Paulo mantém a posse de bola, mas tem dificuldades em entrar na defesa do Corinthians que por sua vez joga no erro adversário e é mais perigoso até aqui.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS, Corinthians bate lateral rápido, Guerrero cruza no meio da área e Danilo bate de primeira de perna direita. Rogério Ceni ainda tocou na bola antes de entrar.

9' Souza tenta lançamento longo para Centurión, mas a bola corre demais e sai.

4' Em cobrança de escanteio a bola sobra para Ganso na pequena área que também é flagrado em impedimento.

3' Centurión faz boa jogada e toca para Michel Bastos que fez enfiada de bola, mas o argentino foi pego em impedimento.

2' Fágner erra o tempo de bola e comete falta feia em Ganso no campo de ataque.

0' Bola rolando no Morumbi, São Paulo com seu primeiro uniforme tradicional. Corinthians todo de preto.

Hino nacional sendo executado no Morumbi.

Nesse momento, São Paulo e Corinthians entram em campo.

Será a partida do ataque contra a defesa, isso porque o São Paulo é o melhor ataque do campeonato com 18 gols marcados e o Corinthians tem a melhor defesa, sofreu apenas 2 gols.

Corinthians também escalado: Felipe e Emerson Sheik voltam a equipe titular.

São Paulo escalado: Edson Silva e Centurión confirmados nos lugares de Dória e Pato, respectivamente.

A arbitragem do Majestoso será dirigida por Leandro Bizzio Marinho que será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro.

Essa será a 50ª partida do treinador do São Paulo, Muricy Ramalho contra o Corinthians e o retrospecto não é nada bom: venceu 11 jogos, empatou 21 e perdeu 17 vezes.

O ônibus do São Paulo também já está no estádio.

A delegação do Corinthians já chegou ao Morumbi.

Fachada do estádio do Morumbi que deve ter bom público hoje.

Já no Corinthians os desfalques são: Fábio Santos, Renato Augusto, Bruno Henrique e Mendoza, todos lesionados.

O São Paulo não tem disponível para o jogo de hoje: Rodrigo Caio e Carlinhos que aprimoram a parte física; Daniel, Dória e Dênis estão contundidos e por fim, Pato por questões contratuais.

Campeonato Paulista: São Paulo x Corinthians em tempo real

FIQUE DE OLHO: Guerrero, o outro centroavante da partida, o peruano está sedento por gols já que cumpriu suspensão nas partidas da Libertadores e marcou apenas dois gols no ano.

FIQUE DE OLHO: Luís Fabiano, centroavante do São Paulo não vive boa fase, já que não marca um gol há um mês, mas o jogador tem bons números contra o rival e sem a presença de Pato, se torna a principal arma do time.

Já no Corinthians, com a volta de Guerrero, Danilo ex-São Paulo, poderá jogar em sua posição de origem. Destaque em vários clássicos, afirma que não existe favoritos para o Majestoso: ''Um jogo como esse não tem favorito. O São Paulo é uma grande equipe com muita qualidade e devemos respeitá-los e fazer a nossa parte para vencer.''

O São Paulo não vai poder contar com seu principal goleador em 2015 já que Alexandre Pato por motivos contratuiais não pode enfrentar o Corinthians. Mas mesmo de fora, o atacante espera mandar forças positivas e espera uma vitória tricolor: ''Tenho certeza de que meus companheiros vão se empenhar ao máximo para conseguir essa vitória. Eles merecem uma grande vitória pelo esforço demonstrado na semana.''

O Corinthians vai defender um tabu, desde 2007 não perder para o São Paulo no Morumbi. De lá pra cá foram doze jogos, com cinco vitórias alvinegras e outros sete empates.

No último confronto entre os dois, o Corinthians bateu o São Paulo em um majestoso histórico pela Libertadores por 2 a 0. Os gols foram marcados por Elias e Jadson.

O Corinthians leva vantagem sobre o São Paulo, são 120 vitórias corintianas, contra 100 tricolores, além de 101 empates, num total de 321 jogos.

Embalado, o Corinthians vem de vitória importante na Libertadores sobre o San Lorenzo, fora de casa.

O Corinthians também é líder do seu grupo com 16 pontos. Em seis partidas, foram cinco vitórias e um empate.

Na última rodada, o São Paulo apenas empatou fora de casa contra o Rio Claro.

O São Paulo ocupa a primeira posição do grupo 1 com 17 pontos ganhos. Até aqui, em sete partidas, foram cinco vitórias e dois empates.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL BRASIL! Acompanhe agora São Paulo x Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista 2015, partida a ser disputada ás 16h no Morumbi.

Minuto a minuto de São Paulo x Corinthians, pelo Paulistão 2015