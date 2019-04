Com mesmo time que venceu Fluminense, Vasco enfrenta Bonsucesso

Na tarde deste domingo (08), as 16h, o Vasco irá enfrentar a equipe do Bonsucesso, no Estádio Engenhão, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Os comandados de Doriva podem alcançar liderança da competição caso vençam o confronto diante do Bonsuça.

A equipe do Vasco usará um uniforme especial pelo Dia Internacional da Mulher, promovendo uma campanha pela conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para a partida, o técnico Doriva terá todos os jogadores a disposição e já confirmou a escalação que usará para o confronto diante da equipe suburbana.

Após o empate sem gols com o Friburguense na última rodada, a equipe do Bonsucesso precisa somar pontos para afastar-se da zona de rebaixamento. Com quatro pontos somados, a equipe do técnico Marcos Salles ocupa a 14ª posição, dois pontos acima do penúltimo e último colocados, Boavista e Nova Iguaçu respectivamente.

Doriva usará a mesma equipe do clássico contra o Fluminense

Somando 17 pontos, o Vasco ocupa a 2ª colocação na tabela, dois pontos a menos que o líder Botafogo. E de olho na possibilidade de assumir a liderança do campeonato o técnico Doriva usará aquela que é considerada a "formação mais forte" do time cruzmaltino. O comandante vascaíno, que já tem a equipe definida, usará a mesma escalação do clássico contra o Fluminense, que terminou com vitória pelo placar mínimo para a equipe de São Januário.

O único que ainda não pode jogar pelo clube é atacante Dagoberto, recém chegado à São Januário, vindo por empréstimo do Cruzeiro até o fim do ano. O jogador já foi inscrito na competição, no entanto ainda tem de esperar a regularização de toda a papelada de documentos. Além disso, o jogador ainda não está totalmente em forma para entrar em campo. O atleta foi bastante elogiado pelo treinador.

"Dagoberto qualificou nosso grupo. É um jogador vitorioso que vai nos ajudar muito durante o ano. Vai ser uma dor de cabeça agradável. No momento oportuno vou pensar na maneira de encaixá-lo na equipe. Ele está passando por avaliações e o queremos em campo o quanto antes. A ansiedade da torcida é natural, mas não podemos nos precipitar.", disse Doriva.

Com o pior ataque, Bonsucesso tem missão ingrata pela frente

Ocupando a antepenúltima colocação, a equipe rubro-anil passa por situação nada confortável no campeonato. Com a ameaça iminente de rebaixamento e o pior ataque da competição, o time comandado por Marcos Salles precisa marcar gols, caso queira somar pontos contra o Cruzmaltino.

Com apenas um gol marcado na competição, no empate em 1 a 1 contra o Macaé, a equipe tem o pior ataque do campeonato. O autor do único gol da equipe foi o meio-campista Fernando. O time busca a primeira vitória no campeonato, com até o momento campanha de quatro empates e três derrotas.

Esperando reagir na competição, o bonsuça espera conseguir somar pontos neste confronto e irá apostar numa postura de jogo bastante defensiva contra o Vasco da Gama. Visto que a equipe cruzmaltina costuma encontrar muita dificuldade contra adversários que jogam fechados, a exemplo de Barra Mansa e Tigres do Brasil, equipes que conseguiram arrancar pontos da equipe de São Januário.