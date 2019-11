Brasil de Pelotas goleia União Frederiquense e mantém liderança do Gaúcho

O Campeonato Gaúcho segue em total domínio das equipes do interior do estado. A dupla Gre-Nal, após nove rodadas disputadas, mal figura entre as oito melhores classificadas, que avançam à fase de "mata" da competição. O destaque do torneio é o Brasil de Pelotas, líder, mesmo com a interdição de seu estádio e tendo que atuar no do rival.

O Juventude, que aderiu ao uniforme laranja na quarta rodada e não perdeu mais, vem em 2º, após derrotar o Internacional, no Alfredo Jaconi. O Ypiranga de Erechim, do experiente Paulo Baier, fecha o pódio da classificação até aqui.

No sábado (7), na abertura da 9ª rodada, o Grêmio derrotou o Caxias por 3 a 1 na Arena, com direito a gol olímpico e assistência de Douglas para o feito por Yuri Mamute. A vitória recolocou o Tricolor no G-8, agora com a 5ª colocação. O Caxias, do técnico Paulo Turra, está em 13º e corre sérios riscos de rebaixamento, apenas uma posição acima da zona da degola.



Ainda no sábado, o Lajeadense recebeu o Novo Hamburgo, na arena alviazul. O Nóia saiu em vantagem com gol marcado por Leandrão. O time de Lajeado reagiu e virou a partida. Paulo Josué empatou e Ramón deu a vitória aos mandantes. O Lajeadense voltou ao grupo dos que estariam classificados e é o 6º. O Novo Hamburgo, clube em que depositaram muitas fichas antes do começo do campeonato, volta a patinar no torneio e é apenas o 10º.

Neste domingo (8), mais seis partidas fecharam a rodada. O Juventude, vice-líder, bateu o Internacional por 1 a 0, gol de pênalti convertido por Zulu. O Inter agora é somente o 8º colocado. O Avenida perdeu mais uma, dessa vez em casa, para o Passo Fundo. O Periquito até saiu em vantagem, mas o time do planalto virou com dois gols de Márcio Nunes e encerrou o placar com Michel, o atual artilheiro do campeonato: 3 a 1 para o Passo Fundo. O Avenida é penúltimo colocado, com sete pontos.



O Cruzeiro recebeu o desesperado São Paulo, o Leão do Parque. Com gol de pênalti aos 40' da etapa final, Laerte definiu a vitória dos mandantes por 1 a 0. O Cruzeiro, que disputa o torneio na cidade de Gravataí, é o 4º. O Leão da zona sul está na zona de rebaixamento, na 14ª posição. E adivinha quem colocou a bola na rede para mais um triunfo do Ypiranga de Erechim? Ele mesmo, Paulo Baier.

O velhinho, artilheiro dos Campeonatos Brasileiros na era dos pontos corridos, segue a busca pela artilharia em seu estado natal. O veterano nascido em Ijuí fez o quinto tento dele na competição e foi o da vitória sobre o São José, fora de casa, no estádio Passo D'Areia. O Ypiranga é o terceiro, com pontuação de 16, completando o pódio.

Quem está no local mais alto do pódio é o Brasil de Pelotas. Jogando na Boca do Lobo, por cumprir a interdição de seu estádio por conta de uma arquibancada que cedeu um pedaço, o Xavante recebeu o União Frederiquense, lanterna do certame. O vareio começou a ser construído nos primeiros instantes de futebol. Diogo Oliveira e Felipe Garcia abriram 2 a 0 com três minutos de jogo. Rafael Forster, de pênalti, e novamente Diogo Oliveira fizeram para o índio.

Lenilson descontou para o time de Frederico Westphalen. O Xavante é líder, com 18 pontos. O União é lanterna, sem vencer no Gauchão, com apenas quatro pontos. Em sua primeira participação na história da elite gaúcha, dificilmente escapa da queda para a divisão de acesso.



Também no domingo, Aimoré e Veranópolis ficaram no 0 a 0, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Confira todos os resultados da 9ª rodada do Gaúcho:



Grêmio 3x1 Caxias

Lajeadense 2x1 Novo Hamburgo

Juventude 1x0 Internacional

Avenida 1x3 Passo Fundo

Cruzeiro 1x0 São Paulo-RS

São José 0x1 Ypiranga

Aimoré 0x0 Veranópolis

Brasil 4x1 União Frederiquense