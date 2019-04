CBF divulga tabela da Série C do Campeonato Brasileiro

Após anunciar as tabelas da Série A e da Série B, a CBF anunciou na manha desta segunda-feira (9) a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. Vários clubes tradicionais irão disputar a terceira divisão do campeonato nacional, como o Fortaleza, América-RN e Portuguesa, que tentarão voltar à segunda divisão.

Assim como nas duas principais divisões do futebol brasileiro, a CBF também adotará o Fair Play Financeiro, ou seja, o clube que não pagar seus atletas em dia e for denunciado pelos próprios jogadores, pode ser punido com a perca de pontos durante a competição, o que, na Série C, é precioso.

O regulamento da Série C à partir da segunda fase é bastante criticado por alguns clubes, principalmente os que passam nas primeira colocações, pois o quarto colocado enfrenta o primeiro, e o primeiro, se não estiver em um bom dia, pode acabar jogando mal e jogar fora todo um ótimo campeonato feito. Mesmo com as reclamações, onde alguns clubes pediram que o formato da competição seja igual das Séries A e B, a confederação preferiu manter regulamento.

Vale lembrar que são dois de grupos de dez equipes. As quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase. O primeiro de um grupo enfrenta o quarto do outro, enquanto o segundo enfrenta o terceiro. As quatro equipes que se classificarem, confirmam a vaga para a Série B.

O Grupo A será formado por equipes das regiões nordeste, norte e centro-oeste do Brasil. São elas: Fortaleza, América-RN, Icasa-CE, Águia-PA, Botafogo-PB, Confiança-SE, Cuiabá, Salgueiro-PE, ASA e Vila Nova-GO.

Enquanto isso, o Grupo B será formado pelas equipes das regiões sul e sudeste do país. São elas: Guarani-SP, Guaratinguetá, Juventude, Brasil de Pelotas, Caxias, Tupi, Tombense-MG, Madureira, Londrina e Portuguesa. Na primeira rodada, que está prevista para ser disputada no dia 17 de maio, terá alguns confrontos entre times do mesmo estado.

Veja os jogos da primeira rodada da Série C:

Icasa x Fortaleza

Águia x América-RN

Vila Nova-GO x Cuiabá

Confiança x ASA

Botafogo/PB x Salgueiro

Tombense x Tupi

Londrina x Portuguesa

Caxias x Madureira

Guaratinguetá x Guarani-SP

Brasil de Pelotas x Juventude