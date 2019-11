Resultado Corinthians x São Bernardo pelo Campeonato Paulista 2015

Obrigado a todos que acompanharam com a VAVEL Brasil todos os lances em tempo real de Corinthians 1x0 São Bernardo por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2015. Continue navegando em nosso site e saiba como foram os demais jogos dessa quarta-feira. Boa noite a todos e até breve.

Na próxima rodada, o Corinthians, novamente na Arena Itaquera, recebe o Red Bull Brasil, no sábado (14), ás 22h. Já o São Bernardo, no domingo (15), ás 18h30, recebe o Rio Claro no estádio Primeiro de Maio. Ambas as partidas pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2015.

Com essa vitória o Corinthians chega a 22 pontos no Grupo 2, se isolando na líderança. Já o São Bernardo é o lanterna do Grupo 1 com apenas 8 pontos, um dos quatros piores do campeonato, permanecendo na zona de rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Cássio, goleiro do Corinthians: "Esse time não joga sempre junto, foi muito importante ganhar. Tive um pouco de desatenção, me enrolei com as próprias pernas e quase tomei um frangaço. Sorte a minha que a bola voltou para mim. Isso não vai mais acontecer, serve como exemplo para os próximos jogos" - comentando o lance que quase gerou o empate do São Bernardo.

Vagner Love, jogador do Corinthians: "Conseguimos os três pontos, agora é dar continuidade para que os gols saiam. Estou me sentindo melhor. Hoje foi bom começar jogando, tentei me movimentar. Agora é continuar trabalhando e manter o ritmo para conseguir melhorar" - ao ser questionado de ainda não ter marcado com a camisa do Corinthians.

48' FIM DE JOGO NA ARENA ITAQUERA! Com gol de Malcom, aos 31 do primeiro tempo, o Timão vence o São Bernardo pelo Campeonato Paulista e segue invicto na temporada.

46' São Bernardo busca o gol de empate nos minutos finais.

45' São Bernardo tenta chegar. Após cruzamento vindo da direita, Petros afasta o perigo com um chute para a lateral.

44' O árbitro dá mais três minutos de acréscimos na Arena Itaquera.

43' AI NÃO CÁSSIO! Jean chuta de longe, o goleiro do Corinthians tenta enxaixar e a bola escapa dele, batendo no pé esquerdo da trave, mas ele se recuperou e fez a defesa.

42' Luciano faz lind ajogada individual e cruza na área, Luciano Castán se antecipa e afasta a bola.

40' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Sai Vagner Love e entra Ángel Romero.

39' Tite vai fazer sua última alteração, chamou o paraguaio Romero.

37' Cristian recebe de Jadson na entrada da área, ajeita e bate forte, a bola sobe e passa longe do gol.

37' Rafael Cruz derruba Vagner Love próxima a área e o juiz marca a falta.

35' Após bela troca de passes, Petros recebe na direita e cruza na área, Jadson, de cabeça, não alcança e a zaga afasta a bola.

32' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO BERNARDO: Sai Lucio Flávio e entra Maikon

32' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Sai Danilo e entra Ralf

31' UUUUUUUUUUUUUUH! Vagner Love recebe dentro da área e ajeita para Danilo, que vem de trás e bate de fora, passando com pergio pelo gol de Daniel.

29' Vanger é lançado novamente, mas o bandeirinha assinala impedimento. Enquanto isso Tite chama Ralf para entrar no jogo.

26' Na primeira participação do Jean Carlos, ele foi lançado e saiu na cara do Cássio, que saiu do gol e cresceu para cima do meia que não conseguiu finalizar no gol.

SUBSTITUIÇÃO NO SÃO BERNARDO: Sai Marino e entra Jean Carlos.

25' Petros cruza na área, Rafael Cruz domina mas se atrapalha e coloca pela linha de fundo.

24' Marino tenta chegar, mas Edu Dracena protege a bola até ela sair pela linha de fundo.

22' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Sai Malcom, autor do gol, para a entrada de Jadson

20' Enquanto Corinthians toca a bola, Tite chama o Jadson para entra no jogo.

18' Na cobrança do escanteio, a bola sobrou para Moradei que pegou mal e isolou a bola.

17' Rafael Cruz cruza na área, Vanger tenta chegar mas Edílson corta primeiro. No lance, os dois bateram a cabeça e recebem atendimento em campo.

16' Danilo se choca com o marcado e cai na área, torcida pede pênalti mas o árbitro manda seguir o jogo.

14' GOL ANULADO: Daniel Pereira chutou de fora, Cássio tentou fazer a defesa mas soltou a bola. Vanger, impedido, balançou as redes mas o bandeirinha assinalou a irregularidade.

12' Marino roubou a bola e tentou sair em disparado, mas antes de chegar na área Yago fez o corte com um lindo carrinho por baixo.

11' Após sobra na entrada da área, Cristian tenta chutar no gol mas pega muito mal na bola, isolando para longe da meta de Daniel.

10' UUUUUUUUUUH! Cristin coloca na cabeça de Edu Dracena, que testa firme, mas manda por cima do gol de Daniel.

10' Danilo é derrubado próximo a área, vem bola na área do São Bernardo.

6' UUUUUUUUUUUUUH! Edílson cruza na área, Luciano ganha do marcador e dá um leve desvio, que por muito pouco não entra na meta defendida por Daniel.

6' Cristian tentou colocar Luciano na cara do gol, mas a defesa do São Bernardo afastou antes da bola chegar.

5' Vanger, em sua primeira jogada, recebe na esquerda e bate cruzado, mas a jogada já não estava valendo, o lateral estava impedido.

3' Danilo recebe na direita, finta o marcador e bate de fora da área, mas Daniel estava bem posicionado e fez defesa tranquila.

2' Malcom cobra escanteio na área, Edu Dracena tenta de cabeça mas a bola vai por cima do gol.

APITA O ÁRBITRO: Rola a bola para o segundo tempo de Corinthians 1x0 São Bernardo

SUBSTITUIÇÃO NO SÃO BERNARDO: Sai Carlinhos e entra Vanger

Veja o gol de Malcom, que vai dando até aqui a vitória parcial para o Corinthians sobre o São Bernardo.

Malcom, jogador e autor do gol do Corinthians: "A gente tem treinado esse tipo de jogada. 99% do gol vai para o Vagner Love. Tite tem pedido para mim entrar mais na área, pelo lado esquerdo, e hoje eu tive a felicidade de marcar o gol" - disse na saída para o vestiário.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Sem acréscimos, Leonardo Ferreira de Lima apita o fim da primeira etapa.

44' Corinthians toca a bola no meio de campo esperando pelo fim do primeiro tempo, Sâo Bernardo só se defene,

42' Cristian coloca na área mas Luciano Castán afasta a bola da área, Marino complementa e sai jogando.

42' Rafael Cruz faz falta na lateral do campo em Vagner Love. Vem bola na área do São Bernardo.

40' Petros tenta ligar o contra-ataque mas Daniel Pereira derruba o meia e faz a falta.

39' Com a vantagem no placar, Corinthians se defende, aperta a marcação e espera pelo erro do São Bernardo para subir no contra-ataque.

36' São Bernardo tenta chegar a área do Corinthians mas Felipe, participativo no jogo, afasta mais uma vez.

35' Corinthians cresce com o gol, São Bernardo já fica mais cauteloso.

31' Após cobrança rápida de lateral, Vagner Love recebeu na área, fez o giro e serviu Malcom, que entrou livre pelo lado esquerdo e só empurrou para o fundo das redes. Corinthians 1x0 São Bernardo.

31' É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Malcom é o nome dele.

29' Nova falta para o Corinthians, dessa vez Edílson coloca na área, na cabeça de Danilo, que tenta mas não consegue cabecear em direção ao gol.

28' Cristian cobra falta fechada, com perigo, e por pouco não abre o placar na Arena Itaquera.

26' Corinthians sobe com Yago, que tenta o cruzamento para a área mas a defesa do São Bernardo afasta e coloca a bola pela lateral.

25' Vicente toca para Lucio Flávio que, impedido, domina dentro da área. O bandeirinha assinalou a irregularidade.

23' Corinthians chega com Petros, que tenta o passe para o Vagner Love dentro da área, mas a defesa interceptou no meio do caminho.

21' Na cobrança do escanteio a bola sobrou para Vicente que encheu o pé, mas Cássio fez grande defesa, encaixando a bola.

21' UUUUUUUUUH! Daniel Pereira arrisca de longe, Cássio, na bola, coloca o perigo para longe pela linha de fundo

20' Carlinhos cruza na área, mas Felipe afasta o perigo da área do Corinthians. São Bernardo pressiona.

18' Rafael Cruz cobra falta para dentro da área, Marino sobe mas não cabeceia legal e a bola passa longe do gol de Cássio.

17' Luciano Castán tenta lançar para Rafel Cruz, mas exagera no passe e a bola sai pela lateral.

16' Com a bola, o Corinthians trabalha o passe e procura espaços para entrar na defesa do São Bernardo, que volta e fica com 11 jogadores no setor defensivo.

14' São Bernardo chega com Vicente que cruza na área, mas Malcom, que voltou para ajudar a defesa, tirou de bicicleta.

12' Lucio Flávio é lançado, recebe na área e bate cruzado, mas a bola só passa pela frente do gol de Cássio que observa ela sai pela linha de fundo

11' Público aumenta na Arena Itaquera. Torcida do Corinthians já está em um bom número.

10' São Bernardo chega pelo lado direito com Rafael Cruz, que cruza mal para a área e a bola sai do outro lado do campo.

9' Lançamento para Malcom, o garoto não alcança e a bola fica com a defesa do São Bernardo.

6' Lucio Flávio tenta chute de longe, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Cássio

4' Time do Corinthians aperta a saída de bola, pressionando o São Bernardo no campo defensivo, sem dar espaço.

3' Bola para Luciano na direita, ele tenta o dominío mas erra o tempo e acaba cometendo falta em Luciano Castán.

2' UUUUUUUH! A bola sobrou para Luciano na direita e ele bate forte, obrigando o goleiro Daniel a fazer grande defesa

1' Yago cobra lateral para a área, o zagueiro tenta afastar, pega mal, mas manda para escanteio

1' Jogo começa movimentado, ambas equipes procurando atacar, até agora nenhum dos goleiros trabalhou.

APITA O ÁRBITRO: Rola a bola na Arena Itaquera para Corinthians x São Bernardo pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2015.

Edson Boaro, técnico São Bernardo: "Cortinhians vem com algumas modificações, mas nós nos preparamos para essa partida. Temos que marcar forte e sair com velocidade, no contra-ataque. Esperamos fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória".

Tite, técnico do Corinthians: "O time entra em campo num 4-3-3, mas Luciano e Malcom jogam mais abertos, como alas, dando assim mais movimentação para a equipe. O importante é não mexer muito com as características dos jogadores".

Hino nacional sendo executado neste momento na Arena Itaquera.

Jogadores sobem o gramado, já já a bola rola na Arena Itaquera para Corinthians x São Bernardo.

Horas antes da partida choveu bastante e bem forte na capital de São Paulo. No momento o tempo encontra-se estável, a torcida na Arena, porém, não está em grande número. Até ontem, segundo informações do próprio Corinthians, 20 mil ingressos já haviam sido vendidos para essa partida.

Jogadores titulares do Corinthians terminaram a pouco o trabalho de aquecimento para a partida de daqui a pouco. A bola rola para Corinthans e São Bernardo ás 22h, no horário de Brasília.

Edson Boaro, técnico do São Bernardo, terá a disposição no banco os seguintes atletas: Luiz Daniel; João Francisco, Dudu Lima, Cañete, Jean Carlos, Vanger e Maikon.

SÃO BERNARDO ESCALADO: Saiu também os 11 jogadores que começam a partida diante do Corinthians. O Bernô vem a campo com: Daniel; Rafael Cruz, Luciano Castán, Diego Jussani, Vicente; Marino, Moradei, Magal, Daniel Pereira, Carlinhos; Lucio Flávio.

No banco, Tite terá a disposição os seguintes jogadores: Walter; Uendel, Ralf, Jadson, Emerson Sheik, Ángel Romero e Paolo Guerreiro.

CORINTHIANS ESCALADO: Saiu os 11 jogadores escalados por Tite para entrar daqui a pouco na Arena Itaquera contra o São Bernardo. O Timão vai a campo com: Cássio; Edilson, Felipe, Edu Dracena e Yago; Cristian, Petros e Danilo; Luciano, Malcom e Vagner Love.

SEM CONCENTRAÇÃO: Uma das atitudes de Tite para o jogo de hoje chamou bastante atenção. O técnico corintiano não concentrou sua equipe para a partida dessa quarta-feira. Os jogadores, depois do último treino na terça (10), foram para casa, ficando obrigados de se reapresentar para o jogo ás 11h do dia de hoje em Itaquera. Tite disse que isso é por conta da sequência grande de jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Ele quer que seus jogadores bem descansados e que aproveitem mais a família.

CARONA: O São Bernardo, para a partida contra o Corinthians, alugou oito ônibus para levar e trazer os torcedores do Bernô que quisessem assistir ao jogo na Arena Itaquera. Pelo transporte o clube não cobrará nada, já o ingresso para a partida custa R$ 50,00 e também poderá ser adquirido na hora. O torcedor do São Bernardo que quiser ir ao jogo tem de comparecer ao estádo Primeiro de Maio até as 18h30 de hoje com a camisa do clube ou alguma de cor amarela, dessa forma vai assegurar um lugar num dos oitos veículos.

Segundo informações, o agente do jogador, Giuliano Bertolucci, está na Ucrânia discutindo com o Shakhtar a possibilidade de ceder o atleta até dezembro por empréstimo, o mesmo já teria demonstrado interesse em retornar ao futebol brasileiro. Recentemente o Atlético/MG tentou repatriar o atleta, também por empréstimo, mas não obteve sucesso. A negociação é difícil, pois o Shakhtar pagou um pouco mais de R$ 70 milhões por Bernard e só aceita vender o atleta.

REFORÇO?: Há quem diga que o Corinthians está tentando, junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, a contratação por empréstimo do meia Bernard, ex- Atlético/MG. Desde que chegou ao clube ucraniano, Bernard, que esteve com o Brasil na última Copa do Mundo, não se firmou e, depois de discutir com o técnico em público, perdeu espaço.

Aliás, como mandante, o Corinthians não sabe o que é perder desde 18 de Maio de 2014. A última vez que isso ocorreu foi para o Figueirense, justo na inauguração da Arena Itaquera, 1x0, gol de Giovani Augusto, partida essa válida pela 5ª rodada o Campeonato Brasileiro. De lá para cá o Timão fez 25 partidas na sua nova casa, tendo vencido 19 e empatado 6.

O palco do jogo de logo mais, como já foi informado, será a Arena Itaquera. Nessa atual temporada o Corinthians ainda não perdeu jogando em seu estádio Foram, até aqui, 5 jogos, todas com vitórias para o Timão. Além disso, a equipe de Tite sofreu apenas um gol na sua nova e moderna arena. O autor da façanha foi o atacante Rodrigo Andrade, do Botafogo-SP.

FIQUE DE OLHO Corinthians x São Bernardo: Marino. Com dois gols nesse Campeonato Paulista, que atua como volante, é o grande destaque do Bernô. Além de ser artilheiro do time, ele é a referência no meio campo do São Bernardo. Além de desarmar, o meia gosta de ser arriscar na frente, chuta de fora se preciso e entra na área como surpresa para balançar as redes, tentando, de toda forma, fazer de tudo para que o São Bernardo volte a vencer e se recupere o quanto antes no Paulistão.

FIQUE DE OLHOCorinthians x São Bernardo ap vivo: Danilo. Já não é de hoje que o meia Danilo vem sendo decisivo no Corinthians. Desde que chegou ao Timão ele tem sido importante para o clube, seja dando passe, assistência, ou até mesmo fazendo gols. Foi assim no clássico contra o Palmeiras, foi assim no último domingo contra o São Paulo. Único titular do time no meio campo, Danilo ficará encarregado de conduzir a equipe de Itaquera a mais uma vitória na temporada.

Quem também está confirmado para o duelo contra o Corinthians é o goleiro Daniel, que falou sobre o adversário dessa quarta-feira, dizendo que, com todo o respeito, o São Bernardo entra logo mais na Arena Itaquera para vencer: “Respeitamos o Corinthians por ser um time grande, que está invicto na temporada. Eles contam com peças de muita qualidade, mas vencemos no ano passado e complicamos o momento deles. Agora nós estamos em um momento complicado e uma vitória pode fazer a diferença. A bola vai voltar a entrar e poderemos comemorar a nova fase” – disse.

Pelo lado do São Bernardo, o técnico Edson Boaro não tem nenhum desfalque. O Bernô deve repetir a mesma equipe que foi a campo contra o São Bento no último fim de semana, destaque para o meia Cañete, que está emprestado pelo São Paulo até o fim do estadual e, com Boaro, passou a jogar como atacante.

Quem agradeceu a oportunidade foi Edu Dracena, que disse, em entrevista, que não veio passear no Corinthians: “Quando cheguei, criou-se essa expectativa de que eu jogaria com o Gil. O Felipe mostrou que tem competência e merece a oportunidade. Mas eu vou brigar pela vaga, não vim aqui para passear, mas sim para jogar e ganhar títulos. Pode ter certeza de que em nenhum momento vou baixar a cabeça. Sempre fui titular na minha vida. Agora está sendo uma exceção, mas respeito. Todo jogo para mim agora é uma decisão” – declarou.

Atletas como Guerreiro, Elias, Jadson e Uendel, que estiveram em campo durante o clássico contra o São Paulo, ficam no banco como opções. O zagueiro Gil, que foi expulso no majestoso, é desfalque para a partida.

Visando a sequência de jogos nesse mês, Tite vai poupar alguns atletas titulares no jogo de hoje, dando chances a alguns jogadores. Os atacantes Vagner Love e Luciano, e o zagueiro Edu Dracena são alguns dos reservas que saem jogando.

ARBITRAGEM Corinthians x São Bernardo: Leonardo Ferreira de Lima apita o jogo entre Corinthians x São Bernardo, auxiliado nas bandeiras por Fabio Rogerio Baesteiro e Osvaldo Apipe de Medeiros Filho. A função de 4º árbitro fica a cargo de Luciano Silva.

No último duelo o Bernô levou a melhor. Em pleno Pacaembu, o São Bernardo derrotou o Corinthians por 1x0, em Janeiro de 2014, com gol de Erick Flores.

CONFRONTOS Corinthians x São Bernardo: Na história dos clubes, houveram apenas três embates entre as equipes, que está equilibrado até aqui: Uma vitória para cada lado e um empate.

Já o São Bernardo é o 4ª colocado do Grupo 1 com 8 pontos, seis atrás do Mogi Mirim, 2° colocado, que ocupa a última vaga para as quartas de finais. No último sábado (07), jogando no estádio 1º de Maio, o Bernô não saiu do zero contra o São Bento.

Quem também não sabe o que é perder clássico é o técnico Tite, que, com a nova vitória sobre a equipe do Morumbi, chegou a 15 jogos invictos sob o comando do Timão. No ano passado quem treinava o Corinthians era Mano Menezes.

Com essa vitória sobre o São Paulo, o Corinthians completou um ano sem perder um clássico. A última vez foi em março de 2014, justamente uma derrota para o mesmo São Paulo por 3x2, no Pacaembu, de lá pra cá foram 9 jogos e nenhuma derrota.

O Corinthians é o líder do Grupo 2 com 19 pontos, três a frente da vice-líder Ponte Preta, e vem de vitória. No fim de semana, no estádio do Morumbi, o Timão venceu o São Paulo por 1x0, com gol de Danilo.

Já o São Bernardo tenta voltar a vencer no estadual para seguir sonhando com uma possível vaga para o mata-mata. Nos últimos quatros jogos, a equipe comandada por Edson Boaro perdeu três e empatou um jogo, e está cada vez mais longe de conseguir uma vaga na próxima fase.

Na Arena Itaquera, o Timão recebe o Bernô ás 22h (horário de Brasília), tentando manter sua invencibilidade na temporada, além disso, a equipe comandada por Tite tenta assumir a liderança geral do Campeonato Paulista, que atualmente é liderada pelo Santos, que enfrenta no mesmo horário o Palmeiras na Vila Belmiro, e você também pode acompanhar esse duelo na VAVEL Brasil clicando aqui.

Boa noite caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todas as emoções, em tempo real, da partida entre Corinthians x São Bernardo pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2014.