Villa Nova x Cruzeiro (0-4)

Encerramos por aqui a trasmissão de Villa Nova 0x4 Cruzeiro pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Daqui a pouco mais informações aqui na VAVEL Brasil! Boa noite!

Na próxima rodada, dia 25, o Cruzeiro receberá o Mamoré, no Mineirão, às 19h30, enquanto o Villa Nova visitará o Tupi, em Juiz de Fora, às 16h deste domingo (15).

Leandro Damião se igualou a Luiz Eduardo, da Caldense, na artilheria do Cruzeiro com o gol marcado na noite desta quarta-feira: cinco gols.

Com o resultado, o Cruzeiro recupera a liderança do Campeonato Mineiro que havia perdido mais cedo (já que o América-MG venceu) e chega a 17 pontos. Já o Villa Nova perde duas posições e cai para a sexta colocação, com 12 pontos.

FIM DE JOGO NA ÁREA DO JACARÉ! VITÓRIA CELESTE: VILLA NOVA 0X4 CRUZEIRO.

87' O árbitro não dará acréscimos.

81' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO! Saem De Arrascaeta e Henrique; entram Charles e Neilton.

75' Alisson tira o defensor, finaliza e o goleiro Thiago Braga espalma nos pés de Arrascaeta, que somente empurra para o fundo da rede. É goleada cruzeirense na Arena do Jacaré.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! O SEGUNDO DELE: ARRASCAETA!

72' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO: sai Marquinhos; entra Judivan.

70' Leandro Damião converte penalidade e amplia o placar para o Cruzeiro: 3 a 0

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! DAMIÃO!

70' AMARELO! Com o pênalti em cima de Alisson, Danilo Costa recebe o cartão amarelo.

70' PÊNALTI! Alisson avançou à àrea e Danilo Costa o derrubou com um carrinho.

67' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO VILLA: sai Rafael Gomes; entra Paulinho.

65' ALTERAÇÃO NO VILLA: sai Gabriel Davis; entra Dodô.

62' Marquinhos tabela com Damião e finaliza cruzado, sem chances para Thiago Braga. Cruzeiro amplia o marcador: 2 a 0 em Sete Lagoas.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! MARQUINHOS!

59' ALTERAÇÃO NO VILLA: sai Humberto; entra Kaká.

57' GOL DO CRUZEIRO ANULADO! O zagueiro Léo empurra para o gol de cabeça, mas o bandeira assinala impedimento.

55' AMARELO! Lídio comete falta em Arrascaeta e é advertido.

50' Arrascaeta completa cruzamento de Alisson e marca o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. (Foto: Mauricio Paulucci)

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! DE ARRASCAETA!

48' Henrique arrisca mais um chute de fora da área e quase marca. A bola desviou em Danilo Costa.

46' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA DO JACARÉ: Villa Nova 0x0 Cruzeiro.

44' Toledo chega pela esquerda e arrisca o chute, mas pega na orelha da bola e a manda longe do gol de Fábio.

43' Igor Júnio Benevenuto deu 1 minuto de acréscimo,

39' Marquinhos cruza a área, mas Lídio tira para a linha de fundo. Escanteio para o Cruzeiro.

36' MAIS UMA! Cruzeiro chega novamente, mas agora em chute de longe de Henrique. A bola passou perto da trave direita.

33' QUASE!!! Após bom cruzamente de Marquinhos, Willian Farias cabeceia forte para baixo e a bola passa rente à trave esquerda de Thiago Braga.

32' A chuva segue complicando a partida em Sete Lagoas.

31' Diego Clementido escora de cabeça para Rafael Gomes, mas a Léo chega a tempo e afasta.

29' Toledo tenta de novo em cobrança de falta, mas desta vez pega mal na bola e a mesma chega fácil às mãos de Fábio.

28' De Arrascaeta tenta chegar à área adversária na base do drible, mas é desarmado pelo zagueiro Lídio.

25' Meio-campo do Cruzeiro com dificuldade para infiltrar na defensa do Villa Nova.

23' Villa Nova controla a partida, e Marcelo Oliveira grita bastante com o time cruzeirense à beira do gramado.

20' NO TRAVESSÃO! Toledo compra falta no travessão de Fábio e quase inaugura o placar.

18' Diego Clementino rouba a bola de Willian Farias e recebe falta de Ceará.

16' Não parece haver nada de muito sério com Humberto, que já retorna ao campo.

15' O meia Humberto deixa o campo de maca depois de disputar bola com o lateral Gilson.

14' Alisson faz boa jogada pela esquerda e passa para Leandro Damião, que erra o domínio de bola e a zaga do Villa afasta.

8' VILLA DE NOVO! Edvan avança pela direita e cruza na cabeça de Diego Clementino, que testa firme mas Fábio vai bem para a bola e realiza a defesa.

5' Cruzeiro cadencia o jogo a partir de seu campo defensivo, enquanto o Villa Nova somente cerca em seu campo.

1' OLHA O SUSTO! Rafael Gomes recebe cruzamento de Michel Elói e finaliza de canhota, mas Fábio espalma para a linha de fundo.

ROLA A BOLA EM SETE LAGOAS!

O Leão do Bonfim também já está nos gramados.

Equipe cruzeirense entra em campo na Arena do Jacaré.

Faltando 12 minutos para o jogo e vai caindo um pé d'água em Sete Lagoas.

A arbitragem de Villa Nova x Cruzeiro, fica a cargo de Igor Júnio Benevenuto, que será auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Ricardo Júnio de Souza.

A bola rola na Arena do Jacaré, às 22h (de Brasília), entre Villa Nova x Cruzeiro.

FIQUE DE OLHO Villa Nova x Cruzeiro : LEANDRO DAMIÃO, ATACANTE DO CRUZEIRO! Se pelo lado do Villa, o destaque é Diego, do lado da Raposa, o artilheiro Leandro Damião não fica atrás. Com cinco gols na competição, Damião aos poucos está voltando a ser o jogador que se destacou no Internacional, fato este que credenciou a sua ida para a Seleção Brasileira, mas para voltar a vestir a camisa verde e amarela, o centroavante do Cruzeiro terá que manter o ritmo de gols durante a temporada.

FIQUE DE OLHO Villa Nova x Cruzeiro : DIEGO CLEMENTINO, ATACANTE DO VILLA NOVA! O "serelepe", como é chamado, jogou aos 19 anos de idade, no Cruzeiro. 10 anos depois, Diego irá reencontrar a equipe que lhe abriu as portas do futebol, aos 29 anos, é o destaque do Villa.

O lateral-direito da Raposa, Ceará, voltará aos gramados depois de 104 dias sem jogar. O jogador, que irá substituir o jovem Mayke, comemorou a chance que recebeu do treinador Marcelo Oliveira, de começar a partida como titular: "Certamente é uma alegria imensa. Meu coração se regozija por poder estar de volta ao gramado e com essa oportunidade que o Marcelo está me concedendo. Espero contribuir ao máximo para que o Cruzeiro saia vitorioso contra o Villa Nova-MG", afirmou.

Suspenso também está o lateral-esquerdo do Cruzeiro, Mena, pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Mayke e o zagueiro Paulo André, foram poupados, enquanto o volante Willians e o atacante Willian, serão desfalques por lesão.

O Villa terá três desfalques na partida de hoje. O atacante Michel Douglas ainda se recupera de uma lesão, enquanto o zagueiro Cleyton e o volante João Paulo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já a Raposa segue na liderança do Campeonato Mineiro até o momento com 14 pontos, em seis rodadas. A equipe do técnico Marcelo Oliveira empatou duas vezes na competição, sendo o último empate contra o rival Atlético-MG, por 1 a 1, no último domingo, no Mineirão.



O Villa Nova ocupa a quarta colocação do Mineiro com 12 pontos. A equipe de Nova Lima vem de um empate sem gols, contra o América-MG, no último domingo, no Castor Cifuentes.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Villa Nova x Cruzeiro , pelo Campeonato Mineiro 2015. Partida a ser disputada às 22h, na Arena do Jacaré. Fique conosco!