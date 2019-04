Flamengo x Volta Redonda (2-1)

jogo válido pela 9ª rodada do campeonato carioca, realizado no maracanã

INCIDENCIAS : jogo válido pela 9ª rodada do campeonato carioca, realizado no maracanã

O gol que garantiu a vitória do Mengão foi de Alecsandro. Veja como foi:

O resultado deixa o Flamengo na 2ª colocação, somando agora 20 pontos na classificação. O Volta Redonda cai para a 7ª posição, se mantendo com 15 pontos.

48' FIM DE JOGO!!!

46' Vamos até os 48 minutos

45' QUASE, VOLTA REDONDA!!! Após bola cruzada para a área, Magnum cabeceia e Paulo Victor faz grande defesa

43' Flamengo trocou a terceira camisa pela primeira no intervalo, melhorou o futebol e chegou à virada. Coincidência?

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!! Luiz Antônio recebe na direita e cruza para Alecsandro desviar de carrinho para a rede

38' Público presente no Maracanã: 7.978 torcedores

36' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE, DO FLAMENGO! Parou o contra-ataque do Voltaço com falta em Magnum

32' Flamengo diminui um pouco ritmo depois de uma intensa pressão

O Flamengo empatou o jogo com este belo gol de Paulinho. Veja como foi:

28' ALTERAÇÃO NO VOLTA REDONDA. SAI: Niltinho; ENTRA: Alan Carius

27' UUUUUUHHHH!!! Paulinho aparece mais uma vez e arrisca chute colocado, mas Douglas faz boa defesa

24' ALTERAÇÃO NO VOLTA REDONDA. SAI: Diego Paulista; ENTRA: Magnum

23' CARTÃO AMARELO PARA NILTINHO, DO VOLTA REDONDA! Jogador demorou demais para recolocar a bola em jogo

22' NA TRAVE!!! Mais uma vez o Flamengo chega com Paulinho. Agora, o atacante desvia cruzamento de Marcio Araújo e por pouco o Flamengo não vira o jogo

21' QUE CHANCE!!! Pará faz belo cruzamento para área e Paulinho, livre, cabeceia para fora

20' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Anderson Pico; ENTRA: Luiz Antônio

19' ALTERAÇÃO NO VOLTA REDONDA. SAI: Kayo; ENTRA: Pedro

18' CARTÃO AMARELO PARA PAULINHO, DO FLAMENGO! Fez falta forte em Kayo

16' Segundo tempo de domínio gigante do Flamengo, que mesmo após o empate segue buscando atacar. Voltaço segue muito recuado e sem saída pro contra-ataque

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!! Marcelo Cirino se atrapalha com a bola na área e ela sobra limpa para Paulinho, que emenda um chute bonito e marca um belo gol

9' De novo Gabriel finaliza da entrada da área e mais uma vez a bola sai sem nenhum perigo

7' Gabriel chuta de longe, mas a bola sai sem perigo pela linha de fundo

6' Niltinho é atendido após dividida com Anderson Pico

5' Flamengo volta com outra postura para a etapa final, buscando logo empatar a partida

2' QUASE, FLAMENGO!!! Canteros bate forte de fora da área e exige boa defesa do goleiro Douglas, que espalma para longe

1' ALTERAÇÕES NO FLAMENGO. SAÍRAM: Eduardo da Silva e Mugni; ENTRARAM: Alecsandro e Paulinho

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Os dois times voltam para o segundo tempo com uniformes diferentes dos usados na primeira etapa. Voltaço agora todo de branco e o Fla com a primeira camisa.

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO: O Flamengo teve muito mais posse de bola, mas errou muitos passes no ataque, sendo assim pouco efetivo. O Volta Redonda manteve a proposta de se defender desde o começo, aproveitou um contra-ataque e conseguiu marcar o gol

Henrique marcou o gol que vai dando a vitória ao Volta Redonda até agora. Veja como foi:

49' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

47' UUUUUUUHHHH!!! Gabriel faz boa jogada e rola para Mugni, que arrisca de fora da área, mas a bola sai por cima do gol

44' Teremos quatro minutos de acréscimo neste primeiro tempo

42' CARTÃO AMARELO PARA ADEILSON, DO VOLTA REDONDA! Chegou solando na dividida com Anderson Pico

41' Mugni segue sendo bastante vaiado pela torcida do Flamengo

35' QUASE, FLAMENGO!!! Paulo Victor faz longo lançamento, Gabriel recebe e toca para tirar do goleiro, mas o zagueiro Luan evita o gol quase em cima da linha

33' Jogo equilibrado e sem grandes emoções até o momento

30' Bressan e Paulo Victor se chocaram e estão recebendo atendimento

26' Mugni erra passe fácil e é bastante vaiado pela torcida rubro-negra

23' Depois de sofrer o gol o Flamengo segue tentando atacar para buscar o empate, mas vai errando muitos passes

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VOLTA REDONDA!!!!! Niltinho finaliza bem de fora da área e acerta a trave. Na sobra, Henrique desvia para as redes de barriga

16' Canteros cobra escanteio e Eduardo da Silva aparece livre para cabecear, mas manda à esquerda do gol

13' Mugni tenta chute de longe, mas o goleiro Douglas defende tranquilo

12' Flamengo tem posse de bola de 66% neste momento

9' Flamengo domina o jogo até aqui. Tem mais posse de bola e faz uma pressão inicial, mas o Volta Redonda se defende bem

6' UUUUUUHHH!!! Gabriel faz bom lançamento e encontra Marcelo Cirino na área. O camisa 7 tentou desviar, mas mandou para fora

3' Primeira boa jogada do jogo é do Flamengo. Gabriel carrega pela esquerda, tenta o cruzamento, mas manda por cima do gol

0' COMEÇA O JOGO!

Os times já estão em campo. A bola rola em instantes no Maracanã

No banco de reservas o Voltaço terá os seguintes jogadores: Mota; Anderson, Pedro, Ari, Magnum, Alan Carius e Tutinha

A ESCALAÇÃO DO VOLTA REDONDA TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADA! O time é o seguinte: Douglas; Henrique, Reniê, Luan, Pedro Rosa; Bruno Barra, Diego Paulista, Hugo, Kayo; Adeílson e Niltinho

O Flamengo terá os seguintes jogadores no banco de reservas: Daniel; Marcelo, Cáceres, Jonas, Luiz Antônio, Paulinho e Alecsandro

O FLAMENGO ESTÁ CONFIRMADO PARA O JOGO! A escalação é a seguinte: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Marcio Araújo, Canteros, Mugni; Gabriel, Eduardo da Silva e Marcelo Cirino

Mais cedo, Flamengo e Volta Redonda se enfrentaram pelo Campeonato Carioca sub-20. O rubro-negro venceu por 5 a 2. O artilheiro Douglas Baggio deixou sua marca duas vezes e foi o principal destaque da partida. Nesta semana, o jovem atacante renovou seu contrato com o clube até julho de 2017.

O jogo de hoje será o centésimo do meia Gabriel pelo Flamengo. Desde 2013 no rubro-negro, o jovem jogador vem crescendo desde a última temporada e hoje é muito importante para dar velocidade ao time pelos lados do campo. "Cem jogos por um gigante do futebol mundial não é para qualquer um. Espero alcançar marcas muito maiores", comentou Gabriel.

O árbitro do jogo Flamengo x Volta Redonda será Pathrice Correia Maia, auxiliado pela dupla Wagner de Almeida e Patricia Silveira.

O palco do jogo Flamengo x Volta Redonda desta quarta-feira será o Maracanã. (Foto: Divulgação)

A novidade entre os relacionados pelo Flamengo é o atacante Paulinho. O jogador se recuperou de uma séria lesão no joelho, jogou alguns minutos na despedida de Léo Moura e agora volta a ser relacionado para um jogo oficial. A tendência é de que o camisa 26 seja utilizado na partida.

O Volta Redonda terá de volta seu capitão, o volante Bruno Barra, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior. O meia-atacante Niltinho, recuperado de lesão, também deverá reforçar a equipe. O desfalque importante fica por conta do meia Higor, que está suspenso. A provável escalação do Voltaço deve ser a seguinte: Douglas; Henrique, Luan, Reniê, Pedro Rosa; Bruno Barra, Diego Paulista, Magnum, Niltinho (Alan Carius); Hugo e Adeílson

O Flamengo terá alguns desfalques importantes para a partida. O meia Éverton ainda se recupera de um edema na perna direita e está fora. Quem também não joga é Arthur Maia, que sentiu um desconforto muscular e será poupado. Samir e Nixon seguem se recuperando de suas lesões, enquanto o goleiro reserva César ficará de fora por conta de um problema no tornozelo direito. Vanderlei Luxemburgo não deu indícios da escalação, mas é provável que os titulares sejam: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Marcio Araújo, Canteros, Mugni (Jonas); Gabriel, Eduardo da Silva (Alecsandro) e Marcelo Cirino.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Volta Redonda : Magnum, meia do Volta Redonda. Aos 32 anos, o rodado meia (no centro da imagem) com passagens por Santos, Paysandu e Remo, além do futebol japonês, é o grande jogador do Voltaço. Rápido e habilidoso, marcou três gols no estadual e é o responsável pela armação do time. (Foto: Divulgação/Volta Redonda)

FIQUE DE OLHO Flamengo x Volta Redonda: Marcelo Cirino, atacante do Flamengo. Com seis gols no estadual, o camisa 7 rubro-negro é o artilheiro do campeonato e quer seguir balançando as redes, já que todos os seus gols foram feitos no Maracanã, palco do jogo desta quarta-feira. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Com o elenco bastante reduzido em relação ao ano passado, Vanderlei Luxemburgo solicitou à diretoria do Flamengo que quatro jogadores da base fossem inscritos no estadual. Os meias Matheus Sávio e Jajá, o atacante Douglas Baggio e o lateral-esquerdo Jorge poderão a partir de agora participar com frequência dos jogos e deverão ganhar mais espaço no clube durante o ano.

Vale lembrar que o Volta Redonda estava invicto no Campeonato Carioca até a rodada passada, quando foi surpreendido no Raulino de oliveira e acabou sendo derrotado pelo Macaé por 1 a 0. O resultado não desanimou a equipe, que busca seguir com um bom desempenho para se classificar às semifinais.

No Volta Redonda, o treinador Marcelo Cabo vê a partida como de suma importância para sua equipe e disse que vai em busca de pontos para se manter na parte de cima da tabela. “Enfrentar o Flamengo é sempre muito difícil, ainda mais no Maracanã, mas trabalhamos bastante para tentar surpreendê-los no fora de casa, pois sabemos que uma combinação de resultados pode nos levar de volta ao G-4. Por isso, intensificamos a preparação para esta partida, conversamos com os jogadores e esperamos sair com um resultado positivo”, comentou o treinador.

Nos últimos treinos antes da artida, Vanderlei Luxemburgo tem mostrado bastante preocupação com os erros da defesa do Flamengo e disse que todo o sistema defensivo precisa se acertar para evitar as falhas. “Se analisarmos algumas oportunidades dos adversários, ela terminou na zaga, sim. Mas o erro foi mesmo dos zagueiros? Não acredito que é por causa da mudança do Wallace. São vários fatores. Quando olhamos de uma forma diferente, a zaga que é mais fica prejudicada. Mas será que o meio de campo estava certo na marcação? É uma questão de acerto. No jogo contra o Botafogo, se analisarmos, o Thomas recebeu nas costas do volante e chutou. São coisas que temos de corrigir em todo o sistema defensivo”, afirmou Luxa.

O último confronto entre Flamengo x Volta Redonda aconteceu em janeiro do ano passado, exatamente pelo Campeonato Carioca e o Flamengo venceu o Voltaço por 1 a 0, jogando no Raulino de Oliveira, com gol do zagueiro Welinton.

No histórico recente do confronto, o Flamengo sustenta uma invencibilidade de sete partidas sem perder para o Volta Redonda, todas pelo Campeonato Carioca. O ingrediente a mais para esse jogo tão importante para a classificação.

Flamengo e Volta Redonda fazem confronto direto por uma vaga no G-4 do Campeonato Carioca. No momento, o rubro-negro está na 4ª posição na tabela, somando 17 pontos. O Voltaço vem na 6ª colocação, com dois pontos a menos e busca voltar ao grupo dos quatro primeiros do estadual.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Volta Redonda, partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, a ser disputada às 22h, no Maracanã.