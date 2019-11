Santos x Palmeiras 2015 (2-1)

Encerramos por aqui a nossa transmissão. Agradecemos o a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Santos x Palmeiras. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

O próximo compromisso do Santos será no sábado (14), às 16h diante do Marília, no estádio Bento de Abreu. Já o Palmeiras recebe o XV de Piracicaba no Allianz Parque no domingo (15) às 11h por conta da manifestação que ocorrerá no mesmo dia.

Mesmo com a derrota, a equipe alviverde se mantém no topo do Grupo 3, com 18 pontos.

O resultado deixa o Peixe com ainda mais folga na liderança do Grupo 4, com 23 pontos.

Apesar de sair na frente com gol de Victor Hugo no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu evitar com que o Santos corresse atrás do resultado e, com gols de Renato e Ricardo Oliveira, assegurou a vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro.

48' FIM DE JOGO!

47' David Braz comete falta e é advertido com cartão amarelo.

46' Ovacionado pela torcida, Robinho deixa o campo para a entrada de Thiago Ribeiro.

45' Serão quatro minutos de acréscimo para a etapa complementar.

44' Gabriel ganha de Lucas na disputa de bola, mas erra o cruzamento.

41' Santos diminui o pique e apenas cadencia o ritmo de jogo.

39' Lucas Lima é advertido com cartão amarelo.

38' Dudu domina pelo lado esquerdo e avança se livrando da defesa do Santos, mas ao entrar na área é bloqueado.

37' Valência chega forte em Gabriel Jesus e recebe cartão amarelo.

36' Com cãibras, Robinho é substituído por Gabriel Jesus.

34' Palmeiras demonstra muita dificuldade em conseguir se aprofundar na área adversária.

33' O atacante sai de jogo muito aplaudido pela torcida santista devido a sua boa partida apresentada.

32' Mudança do Peixe: autor do gol, Ricardo Oliveira deixa o campo para a entrada de Elano.

31' Santos não se contenta com o placar lhe favorecendo e pressiona o Palmeiras.

28' Dudu se irrita, empurra goleiro Vanderlei e recebe cartão amarelo.

26' Geuvânio deixa o jogo para a entrada de Gabriel.

25' Robinho e Arouca soltam faíscas no meio-campo, mas o árbitro manda seguir a partida.

23' Em velocidade, Geuvânio avança pelo lado direito, ganha de Victor Hugo e faz a inversão da jogada. Na recepção, Cicinho não consegue dar continuidade e a bola sai pela linha de fundo.

21' Cristaldo é substituído por Leandro Pereira.

20' Victor Ferraz arrisca lançamento para Robinho pelo meio da zaga do Palmeiras, mas João Paulo trava o ataque adversário.

16' GOLAÇO! Santos aplica boa troca de passes na entrada da área. Robinho toca para Ricardo Oliveira, que recebe dentro a área. O atacante leva a melhor diante de Victor Hugo e, com frieza, toca por cima de Fernando Prass.

15' Apagado desde o primeiro tempo, Allione deixa a partida para a entrada de João Paulo.

13' Palmeiras tenta se interceptar na área pelas laterais, mas a marcação santista dificulta a chegada.

10' Arouca arma o contragolpe para o Palmeiras e toca para Dudu. O atacante tenta dar continuidade pela lateral, mas é desarmado.

7' Robinho palmeirense cobra falta do meio campo para dentro da área do Santos, mas ninguém consegue alcançar. Atrasado, Cristaldo chega e a bola toca em sua mão. O juiz paralisa a jogada.

5' O Palmeiras falha na posse da bola e a cede para Lucas Lima. Gabriel aplica falta dura próxima da área.

3' Lucas Lima troca passes com Robinho e toca em busca de Geuvânio, mas a bola bate em Zé Roberto e volta para Robinho. O lateral porém se recupera e impede a finalização do Peixe.

2' Geuvânio rouba a bola de Zé Roberto próximo da área do Palmeiras. O atacante parte em velocidade e bate prensado.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

As equipes retornam para a etapa complementar sem alterações aparentes.

Lucas, lateral do Palmeiras, também dá seu pitaco sobre o desenrolar da partida na etapa inicial: "O jogo está bom, chance dos dois lados. Iniciamos bem, depois eles controlaram o jogo. Temos que virar a bola, tocar, ficar com ela no pé. Clássico é assim, tem que ter total atenção para não tomar o gol".

Geuvânio comenta o primeiro tempo apresentado pelo Santos: "A gente está bem, temos que acertar o último passe. Temos posse de bola, mas vamos voltar melhor".

47' Fim do primeiro tempo!

43' Em boa triangulação na entrada da área adversária, Robinho e Ricardo Oliveira trocam passes com Geuvânio que bate, mas é travado pela zaga do Verdão.

42' Juiz assinala dois minutos de acréscimo.

38' O Santos arma o contragolpe e a bola vai até Geuvânio, que bate de longe, mas ele pega mal e acaba indo por cima do travessão.

36' Também de longe, Ricardo Oliveira arrisca o chute, mas Fernando Prass segura firme e fica com a bola.

35' Furando o setor defensivo do Verdão, Victor Ferraz invade a área e chuta, mas acaba sendo travado.

33' Da meia lua, Robinho chuta forte em e dá susto em Vanderlei, que obsersa bola passar raspando na sua trave direita.

30' Cartão amarelo para Arouca.

29' CARIMBOU A TRAVE! Robinho manda uma bomba fora da área. A bola passa por Fernando Prass e explode na trave.

27' GOOOOOOOOOL DO SANTOS!!! Avaçando pela esquerda, Ricardo Oliveira dá cruzamento certeiro para Renato, que se livra do marcador e rola a bola para o fundo do gol, deixando tudo igual no marcador.

25' Dudu arrisca em chute forte de fora da área. Vanderlei espalma e manda para escanteio.

22' Geuvânio faz falta dura em Arouca e recebe cartão amarelo.

21' Bom chute de Lucas Lima de fora da área obriga Fernando Prass, com muita gente na frente, a tirar a bola com dificuldade. O goleiro fica no chão com dores no cotovelo, mas está tudo bem com o arqueiro palmeirense.

19' Em jogada rápida, Geuvânio recebe, avança e chuta forte. Fernando Prass defende e a zaga do Palmeiras tira o perigo.

18' De letra, Cristaldo toca para Arouca, que invade a área e bate travado.

15' FUROU! Robinho aplica bela caneta em Gabriel e toca para Ricardo Oliveira, que vai para dentro da área, mas peca na hora de concluir.

13' Em velocidade, Lucas Lima parte para a área do Palmeiras e manda a bola na direção de Ricardo Oliveira, mas Tobio chega primeiro e afasta o perigo.

11' Santos chega com perigo e incomoda Fernando Prass com cruzamento rasteiro de Geuvânio. O goleiro deixa rebote e Tobio tira a bola.

9' Este é o primeiro gol sofrido pelo Santos na Vila Belmiro.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Após cobrança de escanteio de Robinho, Victor Hugo sobe mais que todo mundo dentro da área e não dá chance para o goleiro Vanderlei.

3' Werley tenta lançar a bola para Robinho no ataque, mas ela vai embora pela lateral.

2' Dudu faz a finta no marcador e toca para Zé Roberto, mas lateral cruza mal e a bola sobra para a equipe do Santos.

1' Cristaldo dá passe para Lucas, que cruza para a área. Cicinho toca para escanteio.

0' APITA O ÁRBITRO! Começa o primeiro tempo.

Oswaldo de Oliveira comenta sua passagem pelo Santos: "Aqui na Vila ninguém tem motivo para me xingar. A relação boa que a gente teve, fica sempre muito marcado esse tipo de coisa".

Palmeiras também aparece em campo para se aquecer.

Neste momento, elenco do Santos realiza aquecimento no gramado da Vila Belmiro.

O trio de arbitragem da noite será composto por Thiago Duarte Peixoto, que apita a partida, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Luis Alexandre Nilsen.

Uma curiosidade no confronto desta noite é a presença de dois Robinhos em campo: o atacante do Santos e o meia do Palmeiras.

Um tanto quanto polêmico, Valdivia desabafou nas redes sociais sobre sua situação no Palmeiras e acabou criando um clima desagradável.

Em tom descontraído, Robinho, ex-companheiro de time do volante provocou, dizendo que conta muito com a vitória do Peixe, além de tirar onda afirmando que dará uma caneta em Arouca.

O confronto entre Santos e Palmeiras será marcado pelo retorno de Arouca à Vila Belmiro após a transferência conturbada no início da temporada para a equipe Alviverde.

Fora da partida Santos x Palmeiras , Valdivia segue realizando atividades físicas e aguardando o desenvolver de sua negociação para renovar com o Alviverde:

FIQUE DE OLHO Santos x Palmeiras: Há pouco tempo no Palmeiras, Zé Roberto já é reconhecido como referência no elenco. O lateral-esquerdo valoriza a afinidade com os demais atletas do Verdão, principalmente os mais jovens, para que exista uma troca de experiência entre os jogadores.

FIQUE DE OLHO Santos x Palmeiras: Para a partida, o Santos contará com o retorno de Robinho e David Braz. Ambos suspensos estavam suspensos e não atuaram diante do Botafogo-SP e hoje estão à disposição do técnico interino Marcelo Fernandes. Robinho é artilheiro do Peixe no Paulistão, somando quatro gols.

Palco do duelo desta noite, o Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro tem capacidade para aproximadamente 16800 pessoas.

O último confronto entre as equipes foi de vitória do Peixe. Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, Geuvânio e Gabriel, duas vezes, marcaram pelo Santos, e Henrique para o Palmeiras. A partida aconteceu no Pacaembu, com mando de campo pertencente ao Verdão. Relembre os gols de Palmeiras 1 x 3 Santos:

Na história, Santos e Palmeiras se enfrentaram 265 vezes. Quem mais venceu foi o lado verde, com 113 triunfos, enquanto os alvinegros conquistaram 84 vitórias, além dos 68 empates. Neste ano, o Clássico da Saudade completa 100 anos de existência.

Já o Verdão recebeu o Bragantino no Allianz Parque e assegurou a vitória magra com tento de Rafael Marques. Relembre como foi a partida: Gol solitário de Rafael Marques garante vitória do Palmeiras ante Bragantino

Na última rodada, o Peixe jogou fora de casa e venceu fácil o Botafogo-SP com placar recheado. Relembre os detalhes do confronto: Ricardo Oliveira marca duas vezes e Santos bate Botafogo-SP

Líder isolado do Grupo 4 com 20 pontos, o Santos segue com sequência invicta que justifica a efetiva permanência no topo do grupo, assim como o Palmeiras que também é líder absoluto, mas do Grupo 3, com 18 pontos.

PRÉ-JOGO Boa noite torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Santos x Palmeiras , pelo Campeonato Paulista 2015. Partida a ser disputada às 22h, na Vila Belmiro, válida pela 9ª rodada do torneio. Fique conosco!